Cât e mita pentru un 5 în restanţe la Facultatea de Medicină. Un conferenţiar doctor a fost pus sub acuzare la Iaşi

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi l-au pus sub acuzare pe conferenţiarul doctor Cristinel Ionel Stan, director de departament în cadrul Facultăţii de Medicină de la UMF. Cadrul universitar este cel despre care, încă din luna august, procurorii ieşeni spuneau în ordonanţa de reţinere că ar fi un profesor cu „apelativul Stan”, de altfel singurul de la disciplina Anatomie care poartă acest nume. Informaţia punerii sub acuzare a conferenţiarului ieşean a ajuns ieri şi pe masa judecătorilor de la Tribunalul Iaşi, care au judecat prelungirea arestului la domiciliu pe numele a doi tineri acuzaţi de trafic de influenţă în acelaşi dosar.

Cristinel Stan a fost audiat la Parchet în data de 22 septembrie, el având în prezent calitatea de suspect pentru două infracţiuni de luare de mită şi două infracţiuni de abuz în serviciu. Cele patru fapte au legătură cu presupuse şpăgi pe care conferenţiarul le-ar fi primit în luna iulie, în sesiunea de restanţe-măriri de la disciplina Anatomie de la UMF.

Contactat telefonic, Cristinel Ionel Stan a precizat că nu doreşte să comenteze acuzaţiile aduse de Parchet. Întrebat de reporterii noştri dacă a primit vreodată mită, Stan a refuzat dialogul. „Nu am nimic de comentat”, a subliniat acesta.

Cadru universitar cu experienţă de peste 20 de ani

În referatul prin care procurorii au cerut arestarea lui Păun şi Abdi este detaliată o şpagă de 450 de euro pe care sirianul a oferit-o profesorului, în numele unei studente neidentificate. „În data de 20.07.2017, până la ora 13:48:40, numitul Abdi Mustafa a dat suma de 450 de euro unui cadru didactic neidentificat până în prezent, cunoscut cu apelativul «Stan» din cadrul UMF «Gr.T. Popa» Iaşi, Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină, Disciplina «Anatomie» în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, constând în emiterea de note de trecere unei studente restanţiere neidentificate până în prezent decât cu apelativul «Carmen» în sesiunea Extraordinară de Restanţe-Măriri desfăşurată în intervalul 17.07.2017-27.07.2017, prin fraudarea examenului”, se arata în referatul de arestare. Pe lângă mita de 45 de euro, profesorul ar mai fi primit 300 de euro pentru a promova un alt student. Acuzaţiile de abuz în serviciu se referă la promovarea frauduloasă a studenţilor pentru care se presupune că s-au oferit mitele.

Ştefan Păun şi Mustafa Abdi au aflat ieri că vor fi nevoiţi să stea în case pentru încă 25 de zile. Avocaţii lor, Olivian Moroşanu şi Adrian Goesler au refuzat ieri să ofere comentarii referitoare la punerea sub acuzare a conferenţiarului Stan. „Nu are legătură cu clientul meu, nu comentez”, a explicat Moroşanu. În acelaşi dosar mai este cercetat şi Andrei Chebac, aflat sub control judiciar.





Cristinel Ionel Stan activează în cadrul UMF Iaşi încă din 1996, atunci când a fost încadrat ca preparator universitar la disciplina Anatomie-Embriologie.