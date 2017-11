Cât ne costă şedinţa festivă de Guvern origanizată la Iaşi. Şi parlamentarii României urmau să ajungă în capitala Moldovei, dar nu s-au putut mobiliza

Potrivit unui program anunţat în urmă cu câteva săptămâni, la Iaşi, pe 23-24 noiembrie, trebuia să înceapă oficial evenimentele care marchează 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Principalele două evenimente pentru debutul „Centenarului“ erau o şedinţă festivă a Guvernului României, programată la Biblioteca Universităţii Tehnice „Gh. Asachi“, şi o reuniune simbolică a Parlamentului României, la Teatrul Naţional.



Reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi au anunţat însă, în cursul zilei de joi, 9 noiembrie, schimbări majore de program: „Şedinţa festivă a Guvernului României, care va avea loc la Iaşi în data de 24 noiembrie, se va desfăşura la Palatul Culturii. Având în vedere lucrările de reabilitare care se desfăşoară la Universitatea „Al. I. Cuza“, Palatul Culturii este locaţia agreată de reprezentanţii executivului în vederea desfăşurării evenimentului care marchează debutul programului Consiliului Judeţean «Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial Iaşi- capitala regatului României 1916-1918 şi Moldova-leagăn sal Marii Uniri». Reprezentanţii Parlamentului au transmis că se află în imposibilitatea organizării şedinţei festive de la Iaşi din data de 23 noiembrie, timpul pentru realizarea acesteia fiindu-le insuficient, motiv pentru care aceasta va fi amânată“.



„Este regretabil desigur că şedinţa Parlamentului nu va avea loc la Iaşi, fiind probabil mult mai greu de organizat datorită complexităţii şi numărului mare de deputaţi şi senatori. Asta nu înseamnă că, în 2018, un an dedicat serbării Marii Uniri, aceasta nu va putea avea loc”, a declarat Camelia Gavrilă, pentru ziarul Evenimentul Regional al Moldovei.



Suma colosală cheltuită la Iaşi pentru evenimente şi renovări



Această lipsă de coordonare a determinat şi amânarea unei licitaţii anunţate pentru 10 noiembrie prin care se alocau aproape 240.000 de lei pentru servicii de cazare, masă transport pentru aproape 400 de reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului. La mijlocul acestei săptămâni, licitaţia a fost anulată şi a fost lansată o alta, cu o sumă mult mai mică, de aproape 65.000 de lei doar pentru „serviciile“ ce vor fi oferite Executivului.



Potrivit reprezentanţilor CJ Iaşi, programul evenimentelor Consiliului Judeţean în vederea marcării Centenarului Marii Uniri se va prelungi şi pe parcursul întregului an 2018. O parte dintre acestea vor fi realizate din bugetul Consiliului Judeţean, deoarece fondurile alocate de Guvern pentru acest an, care nu vor fi cheltuite, se vor întoarce la bugetul central.



Aproape jumătate de milion de lei va fi alocat pentru Balul Centenarului. Din cei 6 milioane de lei, bani alocaţi din fondul de rezervă al Guvernului, vor fi rezervate fonduri şi pentru reabilitarea a 10 monumente de pe raza judeţului Iaşi dedicate Primului Război Mondial, dar şi pentru refacerea marcajelor şi indicatoarelor turistice către acestea.



Situaţia la Iaşi privind manifestările dedicate Centenarului este cel puţin paradoxală. Pe lângă programul anunţat de CJ Iaşi, susţinut de la bugetul central, Primăria Iaşi a anunţat propriile evenimente, cu bani de la bugetul local. Cheltuielile din bugetul Primăriei Iaşi estimate ajung la 9 milioane de lei, iar în program sunt enumerate zeci de evenimente ce vor avea loc atât în 2017, cât şi în următorii trei ani.



Separat de cele 15 milioane de lei alocate pentru Centenar de la Guvern şi de Primăria Iaşi, se adaugă numeroase proiecte de investiţii, unele dintre ele, precum modernizarea fostului Cinema Republica, actualul Trianon, reabilitarea Casei Generalului Berthelot sau amenajarea celui mai înalt drapel din ţară, neavând nici măcar o estimare. Pentru cele care au sumele menţionate, investiţiile ajung la peste 7 milioane de lei.



Citeşte şi:



Parc industrial gigantic construit în mediul rural. Cum a ajuns Miroslava cea mai bogată comună din România