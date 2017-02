Bancuri adaptate despre şefii PSD şi preşedintele Iohannis. Ce aude Sorin Grindeanu şi i se ridică părul

1. Sorin Grindeanu se duce la tuns.

Frizeriţa: - Cum mai merge economia, domnu’ prim-ministru?

- Bine, răspunde Grindeanu, deranjat de întrebare.

Din două în două minute frizeriţa îl întreabă:

- Cum mai merge economia, domnu’ prim-ministru?

- Bine, bine, dar de ce mă enervezi mereu cu întrebarea asta?

- Pentru că vi se ridică părul în cap şi mi-e mai uşor să vă tund.



2. Ieri, în timpul şedinţei Guvernului, în sală au intrat doi bandiţi. Şi-au cerut scuze pentru întârziere şi s-au aşezat la locurile lor.



3. Ponta a pierdut alegerile. După alegeri, la sediul PSD vine un tip şi întreabă portarul:

– Aş vrea să vorbesc cu domnul preşedinte al României, Victor Ponta!

Portarul îi răspunde politic:

– Domnule, domnul Ponta nu e preşedinte….

Omul pleacă şi se reîntoarce după o oră la poarta PSD:

– Aş vrea să vorbesc cu domnul preşedinte al României, Victor Ponta.

Portarul, uşor iritat, îi raspunde:

– Băi, nene, Ponta nu e preşedintele României!

Pleacă omul şi după zece minute vine iar şi zice:

– Aş vrea să vorbesc cu domnul preşedinte al României, Victor Ponta.

Portarul, nervos de-a binelea, zbiară la el:

– Băi, ţi-am spus de atâtea ori că Ponta nu e preşedintele României!

La care omul, cu gura până la urechi:

– Ştiu, dar nu mă pot sătura să aud asta!



4. Şeful pompierilor intră în clădire, încet, relaxat, cu mâinile în buzunare, fredonând uşor o melodie veselă:

- Băieţi, echipaţi-vă încet, încet, sistematic, spălaţi maşina cu foarte multa grijă, să arate ca nouă. Atenţie la toate detaliile! Să fiţi prezentabili şi îngrijiţi. Luaţi ceva apa, nu multă, făceţi-vă siesta şi apoi mergeţi la incendiu cu grijă, fără să aveţi viteză mare, fără să stârniţi praful, fiţi atenţi la stopuri, la trafic, la tot... Arde clădirea Guvernului de ceva vreme şi ăia sunt blocaţi cu toţii înăuntru.



5. Iohannis, Dragnea şi Tăriceanu naufragiază pe o insulă pustie. Aflaţi pe plajă, Dragnea se erijează în conducător al grupului şi propune ca fiecare să o ia în altă direcţie ca să-şi mărească şansele de a găsi resurse pentru supravieţuire.



Se despart. Dragnea merge ce merge prin pădure, caută, ciuleşte urechile, dar degeaba! Nici urmă de ceva comestibil, cât de cât. Într-un final, ajunge într-un luminiş, în care Iohannis deja îşi făcea un grătar.

Fericit, se duce la el şi îl îmbrăţişează:

- Bravo, Iohannis! Măi Klaus, eu întotdeauna te-am admirat. Ştii să te descurci în orice situaţie. Ce mai, eşti tare! Auzi, între noi fie vorba, mie Tăriceanu ăsta nu mi-a plăcut niciodată!



La care Iohannis îi răspunde sec:

- Nu-ţi place, nu mănânci!



6. Obama plânge pe scări la Casa Albă. Dumnezeu îl vede, vine lângă el şi-l întreabă:

- De ce plângi, Barack, fiule?

- Cum să nu plâng, Doamne!? Vine uraganul peste noi.

- Dragul meu, organizează-te bine şi n-o să fie cum a fost cu Katrina!

Aşezat pe treptele Kremlinului, Putin plânge cu sughiţuri. Dumnezeu îl vede şi se apropie de el:

- Ce necazuri ai tu, Vladimire ?

- Doamne, n-o mai scot la capăt cu cecenii.

- Vladimire, mută trupele din Europa la graniţa cu cecenii şi îi potoleşti!

În faţa Cotrocenilor, Klaus Iohannis plânge amarnic. Dumnezeu îl vede şi imediat coboară lângă el:

- Ce se întâmplă, puiule? Spune-mi cum să te ajut?

Iohannis nu scoate un cuvânt şi printre sughiţuri arată cu mâna în jur. Dumnezeu priveşte împrejur şi începe să plângă şi el.



7. Dragnea şi Năstase se plimbă pe stradă. Deodată apare un hoţ, smulge diplomatul din mâna lui Năstase şi o şterge. Năstase se repede să îşi scoată pistolul din buzunar să tragă dupa el, cînd Dragnea, calm, îl opreşte.

- Lasă, Adriane. Şi noi am început cumva!



Surse: www.bancuri.net, www.bancuri.topfun.ro, www.parteabuna.ro, www.bancuri-online.net

