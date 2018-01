VIDEO Viceprimarii Devei rămân în funcţii. De ce a cerut primarul Florin Oancea demiterea subalternilor săi

Primarul Florin Oancea (PNL) a iniţiat două hotărâri de Consiliu Local, prin care supus votului înlocuirea din funcţie a viceprimarilor Devei, Răzvan Mareş (PSRO) şi Ovidiu Moş (PSD), acuzaţi că au gestionat defectuos activitatea Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva. În 2017, SPIGM Deva a produs un prejudiciu bugetului local de peste 107.000 de euro în 2017, în urma mai multor contracte încheiate cu firme private pentru servicii pe care le putea presta cu proprii angajaţi şi la preţuri chiar şi de opt ori mai mici, potrivit unui raport publicat de Corpul de Control al primarului.

Consilierii locali PSD au lipsit

Ambele proiecte au fost respinse în şedinţa de miercuri a Consiliului Local Deva, iar viceprimarii vor rămâne în funcţie. Consilierii locali ai PSRO nu au votat propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectul prin care Ovidiu Moş urma să fie schimbat din funcţie. Viceprimarul Ovidiu Moş nu a fost prezent la şedinţa de la care au lipsit, de altfel, toţi consilierii locali PSD. În ce priveşte viceprimarul Răzvan Mareş, nu a fost întrunit numărul de voturi necesar trecerii proiectului şi înlăturării sale, în lipsa consilierilor PSD şi prin opoziţia celor de la PSRO. „Începând de astăzi, nu mai există protocol între PNL şi PSRO. Andreea Ciobanu (n.r. consilier local) nu mai reprezintă PSRO. Domnule primar, aţi ajuns primar şi cu voturile PSRO. Vom vota proiectele importante, dar vom urmări cu atenţie ce veţi face”, a declarat Răzvan Mareş.

„Ca primar am iniţiat cele două proiecte pentru demiterea celor doi viceprimari cu care se presupune că eu trebuie să fac echipă, până în 2020. Ori nu poţi face echipă cu nişte persoane dacă nu ai încredere în ele. Am avut o mare încredere în Răzvan Mareş, până în momentul în care am ajuns primar şi mi-am dat seama că din poziţia de viceprimar, el încerca să conducă în numele meu, dar pe semnătura mea ca primar, deci submina zilnic autoritatea primarului. Primarul trebuie să îşi respecte atribuţiile şi cetăţenii, şi eu mi le respect, iar viceprimarii să îşi respecte fişa postului”, a declarat Florin Oancea.

Primarul susţine că le prelua din atribuţiile de răspundere pe care le aveau aceştia.

