VIDEO Lacul Gura Apei, paradisul de la poalele Retezatului. Priveliştile de vis ale celui mai mare baraj din vestul ţării

GALERIE FOTO

În fiecare primăvară, volumul lacului de acumulare Gura Apelor creşte, o dată cu topirea zăpezilor de pe versanţii care îl înconjoară. Lacul albastru în care se oglindesc vârfurile înzăpezite ale Masivului Retezat devine una dintre destinaţiile favorite ale oaspeţilor Parcului Naţional Retezat, dar şi pentru pescari.

Lacul de acumulare are o poveste impresionantă. Construcţia barajului său a început la mijlocul anilor 1970 şi nu a fost lipsită de controverse. Proiectul de 250 de milioane de dolari urma să transforme Râul Mare, ultimul râu sălbatic, şi să producă mari schimbări în Parcul Naţional Retezat. Investiţia de peste 250 de milioane de dolari s-a derulat pe parcursul unui deceniu, iar la 16 aprilie 1986, barajul Gura Apelor a fost inaugurat.

„După aproape 11 ani de activitate, în care s-au dăltuit în granitul munţilor zeci de kilometri de galerii şi s-au înălţat în calea apelor un baraj de anrocamente şi miez de argilă, cel mai mare din Europa, la 16 aprilie 1986, îşi închide porţile galeria de deviere şi apele Râului Mare Retezat sunt zăgăzuite. Atunci a început acumularea apelor în lacul care va avea în final un volum de peste 210 milioane metri cubi de apă şi o suprafaţă de 420 de hectare”, informa Hidroconstrucţia.

Lacul Gura Apelor - Retezat, aprilie 2018 / ADEVĂRUL

Lacul de acumulare Gura Apelor are o adâncime maximă de peste 160 de metri, iar barajul lui are o lungime de 464 de metri şi o înălţime de 168 de metri. Situat la cota 1.000 faţă de nivelul mării, barajul construit din aroncamente (bolovani şi pietriş), grohotiş, argilă, granit, roci stâncoase are o lăţime la bază de peste 550 de metri, iar la coronament de 12 metri. La vremea inaugurării sale, era considerat cel mai mare baraj de anrocamente şi miez de argilă din Europa. Drumul care îl traversează îi duce pe turişti la Poiana Pelegii, locul de pornire ale mai multor trasee turistice din Parcul Naţional Retezat.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Marea retrocedare a Retezatului: şapte ani de procese cu urmaşii baronilor Kendeffy, pentru 15.000 de hectare de pădure şi păşune

Controversele pădurilor virgine din Retezat. Ce explicaţii oferă conducerea ariei protejate pentru tăierile din Parc

VIDEO Cea mai periculoasă şosea din vestul ţării. Drumul dintre stânci care oferă senzaţii tari şoferilor