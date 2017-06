Mircia Muntean a cerut, din închisoare, revizuirea sentinţei care i-a adus şase ani de detenţie. Ce au decis magistraţii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a respins, luni, ca inadmisibilă, cererea de revizuire depusă de Mircia Muntean, fostul primar al municipiului Deva, trimis în închisoare după ce a fost condamnat în două dosare penale. Mircia Muntean se află în detenţie din 24 aprilie, după ce a fost condamnat într-un dosar în care a fost judecat pentru că s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident rutier. A primit o sentinţă de doi ani de închisoare la care a fost adăugat un rest de pedeapsă de patru ani de închisoare, pentru abuz în serviciu, astfel că va ispăşi maximum şase ani de închisoare. Mircia Muntean a cerut revizuirea pedepsei de patru ani de închisoare primită în dosarul de abuz în serviciu. Nu a avut succes, dar poate contesta decizia magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.

Dosarele care i-au adus şase ani de închisoare

Două procese penale au dus la condamnarea la închisoare cu executare a primarului Devei. Primul a vizat afacerile ilegale girate de Mircia Muntean la sfârşitul anilor 1990, în primul său mandat de primar. În luna septembrie a anului 2013, Mircia Muntean, deputat la acea vreme şi fost primar PNL al Devei timp de 16 ani, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României la patru ani de închisoare cu suspendare şi la plata unor despăgubiri de peste 330.000 de dolari, într-un proces în care a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice. Infracţiunile de care a fost acuzat Mircia Muntean sunt legate de cedarea iegală a unor terenuri din domeniul public al Devei, pe care Mircia Muntean a aprobat-o în 1999, în vremea în care era primar al municipiului Deva.

Potrivit anchetatorilor, primarul Devei a aprobat împroprietărirea a trei oameni de afaceri, din anturajul său, cu aproape 6.000 de metri pătraţi de teren, în extravilanul municipiului Deva. Cei trei au primit terenurile pe baza legitimaţiilor de revoluţionari. Ulterior, primăria a făcut un schimb de terenuri cu cei trei afacerişti, iar aceştia au primit o suprafaţă de 3.200 de metri pătraţi într-una din cele mai bune zone ale municipiului: zona gării. După ce au fost puşi în posesie, au vândut terenul unor investitori, care au construit în zonă o staţie de carburanţi (Shell) şi un fast-food (Mc Donald’s).

Ziua „fatală”

În mai 2015, Mircia Muntean a fost trimis din nou în judecată, fiind acuzat că în 30 octombrie 2014, s-a urcat băut la volan şi a provocat, în Deva, un accident uşor în care au fost implicate mai multe autoturisme. A fost ziua în care deputatul Mircia Muntean de la acea vreme îl întâmpinase pe Victor Ponta la Hunedoara, aflat în campanie electorală la Prezidenţiale. După plecarea lui Victor Ponta din judeţ, Mircia Muntean a participat la un chef, iar la întoarcere spre casă, a fost implicat într-un accident uşor, la câteva sute de metri de blocul în care locuia. Scene bizare s-au petrecut imediat după accident. Primarul a părăsit maşina, pornind spre o zonă virană din vecinătatea gării Devei. A fost găsit în tufişuri, de poliţiştii locali, cu faţa plină de sânge, desculţ şi ţinându-şi câinele în braţe.



„În buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Hunedoara, se atestă faptul că inculpatul avea o alcoolemie de 1,30 gr ‰ la prima probă de sânge recoltată, respectiv 1,10 gr ‰ la cea de-a doua probă. La data de 30 octombrie 2014, la ora 18:30, inculpatul Muntean Mircea era în eliminare şi ar fi putut avea o alcoolemie teoretică de aproximativ 1,80 gr ‰”, informa Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorii au susţinut că Mircia Muntean, aflat în stare de ebrietate, a intrat în coliziune cu vehiculele aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului, venind din spatele acestora şi nereuşind să oprească la timp autoturismul la volanul căruia se afla, ulterior îndepărtându-se de zona accidentului. Mircia Muntean a susţinut în ultimii doi ani că accidentul ar fi fost „o execuţie” pusă la cale de adversarii politici.

„Pe DN 7 am fost urmărit şi şicanat de două autoturisme, fiind forţat să lovesc mai multe maşini. Când am coborât, am fost pur şi simplu atacat şi filmat de câţiva indivizi agresivi care urlau că am băut cu Ponta. I-am rugat să mă lase în pace. Am încercat să mă feresc de ei, dar am fost făcut să cad peste un gard. Într-un final, am fost ajutat de cei de la Poliţia comunitară, care au intervenit doar după ce am fost filmat şi umilit de aceşti oameni. Eu, Mircia Muntean, fost primar 4×4, îmi cer iertare pentru greşelile mele. În cei 16 ani la primărie nu am fost niciodată în astfel de situaţii umilitoare. Sunt om, am greşit şi voi plăti pentru ce am făcut, dar ce s-a întâmplat în acea seară a fost o execuţie”, declara Mircia Muntean, fără a recunoaşte însă că a fost la volanul maşinii.

