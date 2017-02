Regizor român: „Îmi cer scuze că am adaptat «Capra cu trei iezi» pe ideea «Să nu furi!». Este un mesaj fals“

Daniel Lungu, un tânăr regizor român, în vârstă de 29 de ani, originar din Galaţi, a adoptat o formă inedită de protest faţă de încercarea Guvernului Grindeanu de a-i scăpa pe puşcărie pe hoţi şi corupţi.

Este vorba despre un autodenunţ de o ironie răvăşitoare, legat de faptul că Teatrul Independent „Pas”, pe care tânărul îl conduce ca director (dar în cadrul căruia este şi regizor şi actor) a jucat în ultimii doi ani - respectiv din aprilie 2015 – nu mai puţin de 489 de spectacole, în toată ţara, cu o adaptare după povestea „Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă, scenariul fiind axat pe ideea „Nu fura!”.

„Vă rog să mă iertaţi şi să mă condamnaţi! Îmi cer iertare tuturor copiilor în faţa cărora am urcat pe scenă cu credinţa şi speranţa că particip la construirea unei coloane vertebrale sănătoase, având această temă principală a spectacolului. Îmi cer iertare tuturor cadrelor didactice, tuturor primarilor care au acceptat sa ne contracteze. Îmi cer iertare tuturor pentru că ne-aţi ajutat să ajungem la 489 de reprezentaţii cu un mesaj fals, hilar, un mesaj care nu mai este la modă, un mesaj care provoacă atât de multă ură, jigniri, revoltă, nesomn, lacrimi, lumini de telefoane, răceli, demisii de onoare, refuzuri de demisii”, scrie Daniel Lungu, pe pagina lui de Facebook.

„Mă denunţ că am încălcat articolul 27, aliniatul (4) al Legii 272/2004. Menţionez în linişte că nu am copii, dar că v-am folosit copiii, dragi părinţi, în scopul de a obţine avantaje personale. Am vrut şi am sperat că nu o să fure, că nu o să mintă, că nu o să trădeze şi că o să vă asculte ţi o să va iubească pe dumneavoastră dincolo de legi şi aliniate. Timp de aproape doi ani, uneori pe banii statului, alteori pe banii dumneavoastră, dragi părinţi din mediul rural, alteori pe 5 lei, alteori pe 7 lei, le-am spus copiilor dumneavoastră CĂ NU E BINE SĂ FURE! Vă rog să mă încadraţi şi la montare proastă, că tot sunt cel mai slab elev la regie pe care l-a văzut fostul meu profesor”, a mai adăugat artistul.

Daniel Lungu este din Galaţi, însă trăieşte acum la Bucureşti. Trupa de teatru pe care o conduce a reuşit, în ultimii doi ani, să dea spectacole pentru copii în peste 400 de localităţi din aproape toate judeţele României, într-un foarte ambiţios program social-educaţional care are ca scop promovarea valorilor morale de bază.