Paradoxul artistic al pictorului Florin Mihailovici: debutează expoziţional la 61 de ani, dar are deja lucrări vândute către colecţionari de pe trei continente

Miercuri, 23 mai 2018, lare loc la Galaţi vernisajul primei expoziţii de pictură a artistului gălăţean Florin Mihailovici. Evenimentul va avea loc în spaţiul cultural deschis “Nicolae Mantu” din cadrul Facultăţii de Inginerie de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi va începe la ora 18.00.

Sub numele „Colors of my way”, expoziţia va prezenta publicului gălăţean tablouri care surprind iubirea artistului pentru mare, încercând redarea mişcării şi impresiile fugitive desprinse de tradiţionalul academic, aşa cum au făcut-o impresioniştii. Din colecţie fac parte şi scene desprinse din viaţa marilor oraşe port precum si peisaje.

Vernisajul are o dublă semnificaţie: pe de o parte, cumva paradoxal, va fi pentru prima dată când lucrările lui Florin Mihailovici, parte dintre ele aflate în colecţii private din SUA, Canada, Argentina şi România, vor fi prezentate publicului gălăţean.

Pe de altă parte, găzduirea colecţiei de către Facultatea de Inginerie este un arc în timp, Florin Mihailovici fiind absolvent al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii din Galaţi.

Florin Mihailovici s-a născut în 1957 la Galaţi, într-o familie de iubitori şi colecţionari de artă. A cochetat încă de copil cu pictura, urmând pentru o perioada de timp cursurile Şcolii Populare de Artă. În anii ’80, a încercat noi tehnici de grafică pe cartoane de pictură preparate pentu tehnica în ulei si iconografie neobizantină, realizată în sidef şi metal. După 1989, s-a dedicat profesiei de inginer, pe care a urmat-o vreme de 30 de ani, pictând ocazional. În ultimii ani, s-a dedicat pasiunii pentru pictură, tablourile realizate fiind acum reunite în colecţia “Colors of my way”.

Expoziţia va putea fi vizitată între 23 şi 26 mai. O parte dintre lucrări pot fi văzute şi pe pagina de Facebook Colors of my way.