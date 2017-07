Olimpica la Biologie care se anunţă unul dintre cei mai promiţători cercetători în Genetică

Suzana Dodu (17 ani), elevă la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” din Galaţi, este pasionată de Biologie de când se ştie. ”Nu a fost ceva de genul <<pofta vine mâncând>>, ci mai degrabă <<dragoste la prima vedere>>”, ne declară cu umor tânăra.

A câştigat medalia de argint la Olimpiada Naţională de Biologie din 2016, iar în acest an şi-a îmbunătăţit performanţa, aducând la Galaţi medalia de aur la aceeaşi competiţie. Suzana a stabilit în acest an câteva recorduri la olimpiadă, ce vor fi greu de egalat. A obţinut 100 de puncte la proba practică, performanţă pentru care a fost premiată de Universitatea de Medicină ”Carol Davila”.

Întrebările au depăşit cu mult nivelul de pregătire al unor elevi de liceu, chiar şi olimpici, ele constând în imagini cu ţesuturi şi organe umane, despre care aceştia au dat diverse detalii. ”Nu a fost nimic din cărţi. Pe câteva le ştiam pentru că le studiasem la microscop, iar pe celelalte le-am intituit”, ne explică Suzana cum a reuşit să obţină punctajul maxim la cea mai grea probă de la olimpiadă.

Şi la proba teoretică a obţinut cel mai mare punctaj de la olimpiadă (98 de puncte), adolescenta confirmând practic rezultatul obţinând anul trecut la concurs. Suzana intenţionează să devină cercetător în Genetică şi să creeze un medicament care să vindece cancerul.

În clasa a VII-a şi a IX-a a participat pentru prima dată la olimpiada natională de Biologie, dar rezultatele au apărut în clasa a X-a, în 2016, când a ocupat locul doi la Olimpiada Naţională de Biologie, fiind la un singur punct de câştigarea aurului. ”Când am aflat că merg la olimpiadă şi după ce am obţinut argintul, am izbucnit în plâns de emoţie”, ne destăinuie olimpica din Galaţi.

Suzana a devenit pasionată de Biologie după ce a început să se uite la documentare de Anatomie şi Biologie. Era mic copil, dar a realizat atunci că îi place foarte mult acest domeniu şi nu se vede făcând altceva decât cercetare pe această zonă.





”Când au început olimpiadele, mi-am spus că asta e momentul meu şi pot să arăt ce ştiu. Biologia este o ştiinţă a vieţii. Mama natură nu va înceta niciodată să ne uimească. Mă interesează să ştiu cum trăieşte, cum funcţionează de la cel mai simplu fir de iarbă până la corpul uman. Toate aceste mecanisme sunt foarte interesante şi nu o să mă plictisesc niciodată. Avem tot timpul de descoperit lucruri noi”, ne spune adolescenta ce înseamnă pentru ea Biologia.

”Sufletul meu este aici, în România”

Adoră ieşirile în natură, iar când iese cu prietenii în parcuri, analizează cu atenţie tot ce se întâmplă în jurul ei, le arată şi lor, dar le povesteşte şi ce a mai aflat despre Biologie, chiar dacă nu întotdeuna sunt interesaţi de ce are să le spună. În viziunea olimpicei din Galaţi, Biologia nu poate fi cunoscută cu adevărat decât printr-o combinaţie între imaginaţie şi pasiune.

Doar astfel cel care studiază poate afla cum funcţionează diversele mecanisme biologice, cum ar fi metabolismul, fotosinteza şi digestia. În timp ce alţi copii de clasa I se jucau pe calculator, Suzana se uita la documentare cu operaţii, iar familia a constatat cu uimire că nu îi stârneau frică sau repulsie, ci mai degrabă curiozitate pentru a afla cum reuşesc medicii să facă toate acele lucruri, care o fascinau. Pasionată de călătorii, olimpica a vizitat până acum Grecia, Germania, Franţa, iar în România a călătorit mult la munte.

De altfel, când are puţin timp liber, vizitează diverse locuri din ţară. După absolvirea liceului, va urma Facultatea de Medicină, intenţionând să rămână în România pentru a profesa. A atras-o la un moment sistemul de învăţământ din străinătate, unde imediat după absolvire, studenţilor li se oferă posibilitatea să rămână în universitate ca profesori şi să facă în paralel muncă de cercetare.

Practic, ceea ce descoperă în domeniul medical predau ulterior la facultate, un lucru care i se pare fascinant. Olimpica la Biologie vrea să rămână totuşi în România, considerând că i se va oferi tot ce are nevoie pentru a face cercetare cu adevărat în acest domeniu. ”Nicăieri nu este ca acasă. Sufletul meu este aici, în România”, ne declară cu emoţie Suzana.

Chirurg generalist şi cercetător

Adolescenta este atrasă şi de profesia de chirurg generalist, ce presupune o cunoaştere aprofundată a biologiei corpului uman. Va opta pentru Bucureşti sau Cluj, centre universitare de prestigiu din România în domeniul medicinei.

Şi-a ales specialitatea de chirug generalist pentru provocare, deoarece vrea să cunoască cât mai multe organe din corpul uman şi să devină un chirurg cât mai bun. Rămâne însă fidelă şi ideii de a face cercetare în Genetică. Suzana crede că Genetica nu este suficient de exploatată în prezent.

”Mai sunt foarte multe de descoperit în acest domeniu şi multe au aplicabilitate în Medicină”, explică olimpica. Vrea să lucreze cu celule stem sau în Microbiologie cu viruşi, dar intenţionează să dea viaţă şi ideilor pe care le are în vederea creării unor noi tehnologii în cercetare. Nu exclude însă cercetarea în vederea descoperirii unui medicament pentru vindecarea unei boli incurabile, cum ar fi cancerul.





”Prin muncă poţi să realizezi tot ce îţi doreşti şi am spus: <<hai să aplic acest principiu>>. Aşa am ajuns să am aceste rezultate până acum. Biologia este o ştiinţă extraordinară şi nu va înceta niciodată să ne uimească”, ne dezvăluie Suzana reţeta succesului în varianta ei. Până şi în pauzele de la şcoală citeşte Biologie, iar când se plictiseşte, preferă să citească o carte.

De altfel, intenţionează ca pe viitor să înfiinţeze cu alţi colegi la fel de pasionaţi ca şi ea un club de cercetare oncologică, dar care să se axeze şi pe Microbiologie. Şi-a făcut un program spartan, pe care îl respectă cu stricteţe în fiecare zi, dar nu îşi neglijează deloc viaţa socială.

Se scoală la 6 sau 7 dimineaţa şi se apucă de învăţat sau citit, la 17,00 îşi încheie ”programul” şi iese cu prietenii, iar la ora 24,00 se culcă. Pentru mulţi poate părea un program mult prea drastic, în special pentru o adolescentă de 16 ani, dar, de fapt, doar printr-o astfel de rigurozitate se pot obţine rezultate.