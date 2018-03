Două scriitoare române de succes îşi dezvăluie secretele în faţa publicului la Biblioteca V.A. Urechia din Galaţi

Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia din Galaţi găzduieşte miercuri, 21 martie 2018, de la ora 14,00, un eveniment de excepţie: „Din tainele scrierii creative – Secrete scriitoriceşti cu Monica Ramirez şi Oana Arion”.

„Vrei să scrii acea poveste pe care o creionezi în minte de atâta vreme? Îţi lipseşte curajul de a aşterne pe hârtie acea bucăţică de suflet? Crezi că talentul nu este suficient? Fie că vrei să publici o carte ori doar să exersezi scrisul din pasiune, cu siguranţă veţi învăţa arta de-a gândi şi-a scrie creativ. Monica Ramirez şi Oana Arion îţi vor răspunde la aceste întrebări, ţie, om frumos, împărtăşindu-ţi din secretele, emoţiile, bucuriile şi, de ce nu, dezamăgirile pe care le poate experimenta un autor”, descriu organizatorii motivaţia demersului şi modul cum se va întâmpla totul.

Despre Monica Ramirez

Monica Ramirez, bucureşteancă, absolventă a Belford University din California, cu o diplomă de Creative Writing, membră a EWA – Espionage Writers of America şi a Romanian Crime Writers Club, a debutat în România cu Asasin La Feminin, primul volum tradus în limba română din Seria Alina Marinescu, care a apărut la editura Blue Ink Waters Press din America în ordinea care urmează: The Unwilling Assassin, Whispered Identities, Balance of Power, Beyond Smoke and Shadows, Abyss şi Requiem for an Assasin. Editura Boson Books i-a publicat cele două romane istorice de dragoste, Intimate Strangers Affair şi Kit Black, precum şi thriller-ul Blackout.

Au mai apărut în România: Seria Alina Marinescu - 6 volume, în ordinea care urmează: Asasin la feminin, Identităţi secrete, Balanţa puterii, Bariere de fum, Abis, Recviem pentru un asasin, recent publicată la editura Librex Publishing într-o nouă ediţie ce beneficiază de condiţii grafice de excepţie, Kit Black, Cum se scrie un best-seller – Tehnica americană pentru a transforma o idee într-un roman de succes, Traficantul de Umbre, Seducţia apei, Viaţă dublă la Veneţia, Fantoma de pe lac.

În prezent, autoarea are în lucru mai multe proiecte editoriale: o nouă serie de spionaj intitulată GEMINI, care va include trei volume, Cealaltă jumătate de vis, un thriller/romance/fantasy, precum şi Tranzacţii mentale şi Ghostwriter, ambele thriller/romance/paranormal.

Despre Oana Arion

Născută şi crescută într-o familie conservatoare şi cu principii riguroase, dar având în acelaşi timp experienţa unei copilării pe care ea însăşi o descrie ca fiind “magică”, O. G. Arion surprinde în paginile cărţilor sale o lume fantastică şi misterioasă, populată de creaturi magice, creaturi pe care nu o dată ne-am fi dorit să le putem întâlni în viaţa reală.

Combinaţia interesantă dintre realitate şi fantezie, acompaniată de umorul debordant şi de schimbările dramatice de situaţie fac din “Seria Nemuritor” o lectură captivantă şi savuroasă. Deşi a terminat Facultatea de Drept, autoarea nu a profesat decât foarte puţin, preferând o viaţă boemă, motivată de satisfacţii personale unei cariere în mediul juridic şi acceptând provocări profesionale dintre cele mai neobişnuite, ca de exemplu postul de decorator floral sau cel de manager de cafenea.

"Fiecare dintre noi poate deveni protagonistul unei aventuri incredibile". Acesta se pare că este principiul de la care a pornit autoarea în momentul în care şi-a construit personajele care apar pe parcursul celor cinci volume ale seriei Nemuritor, făcându-le să traiască si să evolueze în această fantezie urbană.

În prezent locuieşte în Bucureşti împreună cu soţul său şi cu cele două pisici – Tomi şi Nera – care, aşa cum ne-a mărturisit, vor fi personajele centrale ale unui proiect special şi anume o carte pentru copii. Din planurile autoarei mai fac parte câteva distopii, două cărţi psihologice, un thriller şi o mini-serie fantasy.