VIDEO „Pe aicea nu se trece“, o melodie-omagiu dedicată Centenarului şi eroilor care au murit pentru înfăptuirea României Mari

Este un proiect de suflet la care tânărul de 24 de ani a lucrat aproape un an, după o idee care i-a venit în timp ce urmărea la televizor un film despre eroicele lupte de la Mărăşeşti.

Melodia se numeşte „Pe aicea nu se trece” şi este povestea unui soldat care şi-a pierdut viaţa pe câmpul de luptă de la Mărăşeşti acum un secol. Ostaşul român nu a mai reuşit să ajungă acasă să îşi vadă copiii şi soţia.

„Am simţit că trebuie să fac asta, să compun o melodie pentru cei care şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă. A fost şi ambiţia mea, să mă descurc singur, de aceea am fost propriul meu sponsor. Pot să spun că, până acum, niciun artist din Vrancea nu a dedicat vreo melodie eroilor. Versurile aparţin colonelui (r) Vasile Voicu, cu care am mai colaborat în trecut. Iar linia melodică este compusă în totalitate de mine. A fost mai greu să găsesc orchestraţia potrivită. Şi, la fel cum s-a întâmplat când am compus, am simţit că cel mai aproape de sufletul meu, pentru folclor, sunt cei din orchestra „Busuioc Moldovenesc”, de la Chişinău, conduşi de maestrul Mihai Amihalachioaie. Şi aşa a fost gata melodia, la care am lucrat propriu-zis din luna februarie şi până în martie. Iar apoi am căutat pe cineva cu care să colaborez pentru un videoclip potrivit piesei”, potrivit lui Alin Stoica.

Videoclipul a fost realizat de jurnalistul vrâncean Aurelian Ivan, care îl ultima vreme s-a specializat pe producţii video.

"Sunt mii de astfel de drame, familii mutilate de război, copii care au crescut fără tată, atât în Primul Război Mondial cât şi în al Doilea Război Mondial. Am încercat să transpunem o astfel de situaţie în acest videoclip. Este un omagiu adus acestor curajoşi români ce au luptat cu preţul vieţii pentru a apăra aceste locuri în care astăzi trăim în linişte şi pace. Filmările s-au desfăşurat la Mausoleul Mărăşeşti şi la Crângul din Petreşti, unde este acest frumos Muzeu de etnografie şi folclor”, ne-a declarat Aurelian Ivan.

Artistul Alin Stoica, care cântă de la vârsta de 7 ani, spune că îşi doreşte ca această melodie să ajungă în sufletul tuturor celor care o vor asculta, astfel încât să nu uite niciodată de suferinţa eroilor care au murit pe front.