Tudy, fostul iubit al Oanei Zăvoranu, a cumpărat un câine poliţist scos la pensie. Ce gest a făcut acesta după licitaţie

Tudor-Tim Ionescu, cunoscut sub numele Tudy, graţie unei relaţii de iubire mai vechi cu vedeta de televiziune Oana Zăvoranu, este consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea ALDE şi recent a participat la licitaţia pentru un câine „scos la pensie” de IPJ Vrancea.

Ionescu a cumpărat-o, cu 120 de lei, pe Gula, un câine ciobănesc german care s-a aflat în slujba poliţiştilor focşăneni timp de 11 ani. Consilierul ALDE nu a păstrat patrupedul, ci l-a făcut cadou poliţistului focşănean care lucrase împreună cu Gula în ultimii ani.

“Astăzi am venit la Focşani, la IPJ Vrancea, unde câinele de serviciu Gula a fost pensionat la 11 ani şi scos la licitaţie. Cum la prima licitaţie nu s-a prezentat nimeni, nici la a doua, am decis să vin la licitaţie şi s-o iau pentru a o oferi poliţistului cu care Gula a lucrat până acum. Pe lângă bucuria de a cunoaşte un căţel erou, a-i mulţumi pentru tot ce a făcut, am şi cadoul de a şti că de acum rămâne să se bucure de «pensie» alături de partenerul său”, a spus Tudor-Tim Ionescu.



Agentul şef Daniel Ştefan a lucrat timp de 6 ani cu Gula. El activează la Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani.

”În calitate de partener al Gulei pentru o perioadă de 6 ani, aduc mulţumiri domnului Ionescu pentru gestul făcut. Am trecut prin multe cu Gula, am fost şi în patrulări şi la evenimente şi la acţiuni. Ar trebui ca lumea să înţeleagă faptul că animalele de serviciu ale poliţiei sunt considerate bunuri fixe ale instituţiei. După vârsta de 7-8 ani, se consideră că nu mai fac faţă şi se hotărăşte clasarea lor. Procedura de clasare durează şi doi ani. Deoarece hârţogăraia ne omoară, plus comisiile, plus procedurile. Pentru gestul făcut astăzi, domnul Ionescu va avea la Focşani un prieten declarat. Adică 2 prieteni”, a scris agentul focşănean pe Facebook.

Tudor Ionescu a fost ales consilier ALDE în Consiliul General al Capitalei. La un moment dat, Călin Popescu Tăriceanu l-a propus pentru funcţia de viceprimar al Bucureştiul dar şi-a retras propunerea din cauza reacţiilor publice negative.