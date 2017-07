Reguli de circulaţie noi pe E85, la Goleşti. Pentru preîntâmpinarea accidentelor, s-au montat parapeţi şi se circulă cu 30 de km/h

Una dintre cele mai periculoase intersecţie de pe E85 este cea de la Goleşti, de lângă sediul Primăriei.

Acolo au avut loc grave accidente de circulaţie, soldate cu morţi şi răniţi, ultimul dintre ele chiar în această dimineaţă.

Din această cauyă, Poliţia rutieră a găsit o soluţie provizorie şi a impus restricţii de viteză, fiind montaţi şi parapeţi de plastic.

”Această intersecţie este lipsită de vizibilitate. Şoferii care vin pe drumul judeţean Goleşti-Cârligele şi vor să intre pe drumul naţional 2 - E85 nu se pot asigura. Am constatat că mulţi participanţi la trafic folosesc banda întâi dinspre Focşani spre Bucureşti şi îi iau prin surprindere pe şoferii care intră în intersecţie de pe drumul judeţean, câţiva metri în plus, pentru a se asigura. Din această cauză se produs multe evenimente rutiere în zonă. Astfel că am luat decizia montării parapeţilor şi, respectiv, de limitare a vitezei. Ne gândim, în continuare, la alte posibilităţi de fluidizare a traficului dar şi de prevenire a producerii de accidente în zona respectivă”, a declarat pentru Vrancea 24 cms. şef Cătălin Stegărescu, şeful Serviciului Rutier Vrancea.

Drumul european 85 a fost asfaltat şi trasat cu marcaje noi de curând, în perimetrul respectiv.