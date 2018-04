Imobilul în care a copilărit savantul Ion Basgan, aceeaşi soartă cu clădirea fostei Case a Căsătoriilor?

Ion Basgan este unul dintre cei mai celebri ingineri şi inventatori români iar lumea petroliştilor îl consideră unul din geniile novatoare ale acestei ramuri, care s-a remarcat prin numeroase realizări de excepţie.

A devenit celebru datorita metodei de foraj cu sapele Rotary, cea mai răspândită în toate ţările unde se exploata petrolul, revoluţionând industria petroliera a Statelor Unite.

S-a născut pe 24 iunie 1902, la Focşani. Este fiul preotului ortodox Ştefan Basgan si al Măriei, casnică care provenea dintr-o familie veche de păstori ardeleni.

Savantul a locuit pe strada care azi îi poarte numele, iar imobilul în care a copilărit se află azi într-o gravă stare de degradare. Clădirea nu este monument istoric.

"Degradată ca şi uliţa pe care se găseşte, imobilul din strada inginer Ion Basgan pare mai degrabă casă bântuită de fantome decât locuinţa în care s-a născut şi a crescut marele inventator. Savantul Ion St. Basgan este sau a fost, după cum poate afla oricine, poate, personajul cel mai important din ultimul secol, datorită căruia preţul benzinei la pompa este cel pe care îl ştim şi nu unul de câteva ori mai mare. Invenţia sa, aceea a unui alt tip de foraj, decât cele folosite de întreaga planetă la un moment dat a permis nu doar accesul uman la adâncimi formidabile, ci a redus substanţial şi costurile acestor foraje în raport cu vechea metodă. Aşadar, un focşănean a reuşit imposibilul în acest domeniu şi a permis tuturor ţărilor să obţină mai mult petrol, pe care, din păcate l-au folosit uneori şi în scopuri nepotrivite ca războaiele şi poluarea din ce în ce mai ridicată. Deoarece nu i s-a recunoscut pe deplin invenţia, nepoţii marelui nostru inginer încearcă într-un proces lung de tot şi care nu se mai termină, înregistrat la Tribunalul Bucureşti sub număr de dosar 28378/3/2009 să mai obţină câte ceva de pe urmă invenţiilor bunicului, dar pare puţin probabil că aceştia să supravieţuiască până la o hotărâre definitivă şi irevocabilă. Revenind la locul natal al inventatorului, strada pe care se găseşte casa ce a aparţinut familiei acestuia mai are poate o şansă de a fi reabilitată, fiind inclusă într-un program edilitar al Municipalităţii ce cuprinde lărgirea carosabilului, refacerea trotuarelor şi asfaltarea corespunzătoare. În schimb, casa lui Basgan mai are de aşteptat şi nu este exclus să fie demolată în viitorul apropriat, aşa cum s-a mai întâmplat şi o să se mai întâmple pe teritoriul oraşului Focşani. Cel mai bine pentru acest imobil ar fi să ajungă în proprietatea autorităţilor locale. În acest fel s-ar crea o ocazie cât de mică să fie introdus într-un program de restaurare , fie cu fonduri proprii, fie cu cele europene , oricum ar fi, numai să se petreacă o dată ceva pozitiv cu această clădire. Aşa cum se poate observa în fotografia alăturată, edificiul merită a fi salvat, deoarece este o casă deosebită, construită la începutul secolului al XX-lea, pe când se năştea savantul Ion Basgan şi prezintă câteva elemente arhitecturale care o recomandă iubitorilor de istorie locală veche. Nu în ultimul rând, se cuvine ca imobilul unei personalităţi născută în Focşani, de calibrul lui Basgan, să aibă aceeaşi soartă cu aceea a unei alte construcţii renumite de pe B-dul Gării nr 10, denumită Casa Longinescu, la care Primăria Focşani a demarat procedurile de refacere şi consolidare încă de la începutul acestui an", potrivit istoricului focşănean Florin Dîrdală.