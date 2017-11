FOTO Elevii şi profesorii care iau la pas toate provinciile ţării pentru a cinsti memoria eroilor care au făurit România Mare acum un secol

O mână de profesori de la Colegiul Unirea din Focşani s-au gândit să marcheze cum se cuvine Centenarul Marii Uniri, 1918- 2018, prin redescoperirea fiecărei provincii româneşti.

Aceştia au iniţiat proiectul România 100.2100.152, cifre care au o anumită simbolistică. 100 înseamnă un secol de la crearea statului naţional unitar modern. Totodată, indicativul 100.2100.152 mai înseamnă 2100 de ani de la venirea lui Burebista în fruntea statului dac centralizat şi unirea tuturor triburilor din Bazinul Dunării de Jos şi din spaţiul carpatic, dar nu în ultimul rând anul viitor se împlinesc 152 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Unirea.

Plecând de la aceste cifre, profesorii şi elevii au organizat mai multe acţiuni în acest an şi vor continua şi în anul viitor.

"Vrem să refacem trasee din cele mai importante provincii istorice româneşti şi să revalorizăm anumite obiective. Am trecut de jumătatea proiectului. Am fost în Dobrogea, am fost în Moldova de Nord, în Bucovina, la Iaşi, la mănăstiri, cetăţi care au legături cu istoria noastră. Am fost în Transilvania de mai multe ori şi am escaladat munţi din ţară precum Moldoveanu, Negoiu, Viştea, Parângul Mare, Retezat, Peleaga, Omu, Bucura, Ciucaş Proiectul se va încheia la 1 Decembrie 1918, când vom merge la Alba Iulia", ne-a declarat profesorul Octavian Dragomir.

Anul acesta, în luna decembrie, elevii şi profesorii care fac parte din proiect vor dona 100 de steaguri ale României, care vor fi duse în diferite locuri din ţară, în cătune izolate, vor fi oferite unor oameni care au luptat în Al Doilea Război Mondial sau unor personalităţi.

În urmă cu două săptămâni, elevii au plantat 100 de stejari pentru 100 de eroi care şi-au jertfit viaţa în Primul Război Mondial.

"Activitatea 100 de eroi prind rădăcini la 100 de ani de la Marea Unire s-a dovedit a fi una foarte interesantă, deoarece toţi cei care am luat parte la aceasta, ne-am detaşat de spaţiul cotidian, alegând să ne dedicăm, trup şi suflet, naturii. Aştept cu nerăbdare să ne întâlnim peste 30 de ani şi să ne contemplăm stejarii care astăzi sunt vegheaţi de nume de războinici ce şi-au pus amprenta asupra istoriei neamului”, potrivit elevei Bianca Vrânceanu.

"România 100.2100.152 nu este un proiect despre cei din prezent. România 100.2100.152 este despre cei care au fost şi care au luptat şi murit (milioane de eroi tăcuţi) pentru ca noi să avem astăzi o ţară, eroi necunoscuţi şi de mult uitaţi, care au mânuit arma sau plugul, pentru ca moştenirea noastră identitară să nu se piardă în neantul vremurilor şi pentru ca noi să vorbim o limbă şi să avem o istorie. Ei au făurit România Mare, şi despre ei este acest proiect! România 100.2100.152 este în egală măsură despre generaţiile care vor veni şi care vor pierde orice legătură cu trecutul, cu istoria şi, fapt si mai dramatic, cu geografia acestei ţări, dacă noi, cei din prezent, nu avem suficientă grijă. Suntem pe punctul disoluţiei şi al imploziei, adică al dispariţiei, dacă nu realizăm că, umblând bezmetici prin lume, ne vom pierde legăturile cu trecutul şi nu vom avea niciun viitor. Aşadar, proiectul este un îndemn adresat generaţiilor ce vor veni, de a păstra cu dinţii zestrea identitară moştenită de la înaintaşi şi de a o duce mai departe, ca singură soluţie pentru a opri efectele dezumanizante a ceea ce se numeşte globalizare sau mai plastic, societatea viitorului. Aceasta nu prin izolare şi refuz al binefacerilor societăţii moderne, ci prin acceptare doar a ceea ce este specific propriului set de valori morale, şi a achiziţiilor materiale şi imateriale acumulate de mii de ani de la strămoşi", mai spun iniţiatorii proiectului.