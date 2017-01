După doi ani şi două luni, tomograful de un milion de euro al Spitalului Panciu a fost pus în funcţiune

Autorităţile din Panciu au inaugurat vineri, 20 ianuarie, tomograful Spitalului Orăşenesc Panciu, care a fost adus în noiembrie 2014. O dată cu aparatul de ultimă generaţie, al doilea de acest fel, funcţional în România, a fost inaugurat şi noul laborator de imagistică medicală al instituţiei.

Investiţia, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro a fost realizată prin implementarea, de către Primăria Oraşului Panciu, a proiectului „Realizarea spaţiilor necesare funcţionării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf şi dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu, judeţul Vrancea - COD SMIS 38465, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

„Este un vis împlinit, o investiţie de care vor beneficia nu doar păncenii, ci şi toţi locuitorii din Valea Şuşiţei. O investiţie majoră nu numai ca valoare, cât mai ales datorită eforturilor depuse pentru ca aceasta să devină realitate. Realizarea de la zero a unui laborator de imagistică medicală, dotat cu un computer tomograf de ultimă generaţie, părea un ideal mult prea greu de atins. Dar iată că, după aproape 3 ani, reuşim să tăiem panglica de inaugurare de la acest obiectiv de investiţii. Nu a fost deloc uşor, am avut multe obstacole de trecut, dar în toată munca noastră am fost motivaţi de dorinţa păncenilor de a se bucura, la ei acasă, de dotări spitaliceşti la standardele unităţilor medicale moderne“, a declarat primarul Iulian Nica.

Implementarea proiectului „Realizarea spaţiilor necesare funcţionării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf şi dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu, judeţul Vrancea - COD SMIS 38465“ face parte dintr-un amplu proces de modernizare a unităţii medicale. În acest sens, Primăria Oraşului Panciu a iniţiat şi implementat mai multe proiecte de investiţii cu finanţare europeană, prin intermediul cărora toate secţiile acestei unităţi medicale au fost dotate cu aparatură de specialitate.

Printre aceste dotări se numără: un mamograf de ultimă generaţie, un osteodensiometru şi un gastrocolonoscop la fel de moderne. Tot datorită Primăriei Oraşului Panciu, Spitalul a primit, printre altele, şi alte echipamente necesare, precum: oscilometru, electrocauter, electrocardiograf cu interpretare şi spirometru, aspirator chirurgical, lampă scialitică, lupă chirurgicală, aspirator de secreţii, defibrilator, kit instrumentar chirurgie, EKG BTL-08 LC plus diag soft, spiro pt EKG; ecograf portabil, monitor fetal, ecograf 3D/4D, aparat developat filmat, aparat electroterapie, aparat ultrasunet, aparat parafină, aparat megnetodiaflux.