Două directoare din Primăria Focşani urmărite penal de DNA. Procurorii anchetează şi alte investiţii derulate de municipalitate

Direcţia Naţională Anticorupţie a confirmat oficial punerea sub urmărire penală a două şefe din Primăria Focşani în dosarul care îl are ca învinuit şi pe primarul Decebal Bacinschi, pus sub control judiciar.

Atât Cristina Maria Costin, directorul Serviciului Investiţii, cât şi Carmen Daniela Grosu, directorul Direcţiei Economice sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

De altfel, primarul Cristi Misăilă a confirmat că DNA a solicitat mai multe documente în copie, care făceau referire şi la alte investiţii derulate de Primăria Focşani, cu fonduri europene şi că sunt şi funcţionari cercetaţi în dosar, fără să ştie însă despre cine este vorba.

FOTO: Carmen Grosu, director Direcţia Economică

Acţiunea DNA are legătură cu o afacere încheiată de Primăria Focşani la sfârşitul anului 2013.

Consiliul local Focşani a fost convocat la sfârşitul lui decembrie 2013, în şedinţă de îndată, de către primarul Decebal Bacinschi, urgenţa chemării aleşilor la vot fiind o investiţie care lasa de atunci multe semne de întrebare.

Mai exact, edilul şef al municipiului a întocmit un proiect de hotărâre, votat de majoritatea USL din consiliul local, privind alocarea sumei de 500.000 de lei pentru achiziţionarea unei plase de lumini care să fie amplasată în Piaţa Unirii pe timpul sărbătorilor de iarnă.

Suspect era faptul că „perdeaua” de luminiţe era montată cu două săptămâni în urmă în centrul civic al oraşului, astfel că la momentul votului consilierii erau deja puşi în faţa faptului împlinit.

Nu mai punem la socoteală că aleşii locali nu au primit nici un fel de informaţii, cum ar fi fost firesc, cu privire la societatea care a executat lucrarea.

Primarul Decebal Bacinschi a motivat urgenţa achiziţionării plasei de lumini prin faptul că instalaţiile vechi care erau puse de obicei în Piaţa unirii s-au stricat iar primăria nu a mai făcut investiţii în această direcţie de zece ani.