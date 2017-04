Consilier local PNL acuză că a fost bătut măr de primarul PSD. Edilul se apără şi spune că el este cel agresat. „De băut ce era, primarul era să cadă şi l-am ţinut“

Marian Ponea, consilier local PNL în comuna Andreiaşu de Jos, spune că a fost agresat sâmbătă, 1 aprilie, după-amiaza de primarul PSD al comunei, dar şi de fiul edilului.

Evenimentul s-a întâmplat în satul Butucoasa, acolo unde consilierul PNL are un magazin sătesc.

Consilierul PNL, în vârstă de 54 de ani, fost poliţist, nu-şi explică gestul edilului, chiar dacă, în ciuda divergenţelor politice, a încercat de-a lungul timpului să întreţină o relaţie bună cu primarul.

FOTO: Marian Ponea

“Tocmai venisem de la Focşani şi fiica mea mi-a spus că m-a căutat primarul. Eu am un magazin sătesc în zonă şi la circa jumătate de oră după ce am ajuns acasă s-a oprit, cu Duster-ul primăriei, primarul Vasilică Cristian. Era în stare de ebrietate. Mi-a spus că am nişte gunoaie şi că trebuie să le iau. De fapt, aveam strânşi în nişte saci pet-uri, pregătiţi să le ia maşina de salubritate. Nişte copii s-au jucat şi au împrăştiat o parte din pet-uri. I-am spus primarului că o să le strâng. De băut ce era, primarul era să cadă şi atunci l-am ţinut, că praf se făcea. În secunda următoare mi-a dat un pumn. Fiul său, care era cu o maşină de lemne, a sărit şi el la bătaie. Dacă îmi punem mintea cu ei, le arătam eu lor, dar fata a început să plângă şi atunci am sunat la 112 şi am făcut plângere”, susţine Marian Ponea.

Acesta ne-a precizat că primarul s-a urcat în maşină şi a fugit de teama poliţiei într-o poiană, unde şi-a ascuns maşina, pe care poliţiştii au căutat-o, fără succes. A găsit-o după lungi căutări consilierul local Ponea, abandonată într-o zonă greu accesibilă.

FOTO: Duster-ul pe care îl conduce primarul din Andreiaşu, abandonat în pădure

Edilul Vasilică Cristian are însă altă versiune.

"Am avut o acţiune pe linie de curăţenie în comună. El a aruncat nişte gunoi în albia râului Milcov. Am fotografii în acest sens. Nu am dat în el, ci el m-a lovit pe mine. Am mâna vânătă după ce mi-a dat cu un lemn peste ea. Luni o să merg la medicul legist să scot certificat. Fiul meu era întâmplător în trecere pe drum şi nu are nicio implicare", ne-a spus primarul Vasilică Cristian.

Cert este că poliţia face o anchetă, în condiţiile în care ambele părţi susţin că au martori în legătură cu modul cum s-a derulat scandalul.

Situaţia din Consiliul Local Andreiaşu este una tensionată de cel puţin cinci ani. Noul consiliu rezultat în urma alegerilor locale de anul trecut nu a validat încă toţi aleşii, din cauza componenţei politice extrem de echilibrate, formate din 5 consilieri PSD, 5 PNL şi un consilier de la ALDE, acesta din urmă nefiind agreat de niciuna din forţele politice amintite.