FOTO VIDEO Cinci focşăneni din elita medicinei, geologiei şi sportului, onoraţi de autorităţile locale

Elidii Focşaniului au acordat în şedinţa de joc a consiliului local plachete de merit pentru doi antrenori, foşti sportivi de performanţă, Adrian Alaci şi Adrian Croitoru, dar şi o plachetă medicului Radu Florenţiu (post-mortem), ridicată de sora regretatului cardiolog vrâncean, Lenormanda Florenţiu.

Adrian Alaci, în vârstă de 73 de ani, (foto jos) este antrenorul care care a pregătit cei mai buni trăgători ai planetei, campionul olimpic Alin Moldoveanu şi Olimpiu Marin.

Datorită rezultatelor pe care sportivii săi le-au obţinut în marile competiţii internaţionale, profesorul focşănean Adrian Alaci a fost timp de patru ani selecţionerul Lotului Olimpic de tir al României.

Adrian Alaci a fost sportiv de performanţă doar cinci ani, între anii 1968 şi 1973.

A câştigat de două ori Cupa României la individual la puşcă, iar în 1973 a hotărât să se apuce de antrenorat.

Este maestru emerit al sportului, titlu pe care l-a primit datorită performanţelor de excepţie pe care le-a avut în bogata sa carieră:

Adrian Croitoru (foto jos) are 45 de ani şi este antrenor la Dinamo Bucureşti. A fost de 11 ori campion naţional şi niciun un alt judoka din România nu a reuşit până în prezent nici măcar să se apropie de numărul de medalii obţinute de focşănean. Are peste 200 de medalii cucerite la diferite competiţii interne şi internaţionale. Pe plan internaţional, a cucerit medalia de aur de la Campionatul European din Polonia la categoria 90 de kilograme, dar are în palmares multe alte medalii de argint şi bronz la Campionatele Europene şi Mondiale.

La loc de cinste în plamaresul sportivului sunt cele cinci medalii de aur obţinute la Cupele Moniale de la Buapesta, Roma, Seul, Varşovia şi Paris.

“Marele meu regret este că nu a m-am clasat pe podium la niciuna dintre cele trei ediţii de Jocuri Olimpice la care am partipat. Am fost furat de două ori a rând, iar a treia oară am fost accidentat”, spunea într+un interviu pentru Adevărul marele sportiv.

Renumitul medic focşănean Radu Florenţiu a înfiinţat secţia de Cardiologie a Spitalului de Urgenţă din Focşani. Acesta s-a stins din viaţă la vârsta de 87 de ani, la sfârşitul anului trecut. Placheta de merit a fost ridicată de sora medicului, realitaroarea TV Lenormanda Forenţiu (foto).

De asemenea, Consiliul Local a aprobat oferirea titlului de cetătean de onoare post-mortem, pentru recunoaşterea întregii activităţi, inginerului geolog Teodorescu Constantin Detry şi medicului diabetolog Cocioabă Gheorghe. Pentru aceştia, diplomele au fost înmânate fostului membru al Consiliului Local Focşani şi nepot al regretatului inginer geolog, Sotir Stancu şi fiului medicului diabetolog, Adrian Cocioabă.

Gheorghe Cocioabă şi-a început activitatea medicală la dispensarul din comuna Vulturu, unde s-a dedicat rezolvării problemelor de sănătate ale comunităţii vreme de un an şi jumătate.

Apoi, a primit repartiţie la Cabinetul Medical Special Judeţean din Focşani, pentru ca patru ani mai târziu să promoveze examenul de secundariat şi să înceapă cursurile la Clinica din Iaşi, condusă de profesorul Tacu. După obţinerea gradului de medic secundar, Gheorghe Cocioabă a început să profeseze în cadrul Cabinetului de Medicină Internă a Policlinicii Spitalului Judeţean.

A consultat mii de pacienţi, cu aceeaşi dăruire şi dorinţă de a-i vedea sănătoşi.

Însă, văzând că diabetul devenise o boală foarte răspândită în rândul vrâncenilor, a luat hotărârea de a se specializa pe ramura Diabet şi Boli de Nutriţie.

Gheorghe Cocioabă s-a ocupat exclusiv de pacienţii suferinzi de această boală incurabilă. Însă, nu a încetat nicio secundă să se perfecţioneze pe această ramură, participând anual la o sumedenie de congrese organizate atât de Federaţia Română de Diabet, cât şi de clinici de peste hotare.

FOTO: Adrian Cocioabă, fiul medicului

De asemenea, s-a implicat activ în înfiinţarea secţiei de Boli de Nutriţie, care funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean de peste 20 de ani. În semn de apreciere pentru serviciile aduse la îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor din judeţ, pentru priceperea, grija şi devotamentul arătate în îngrijirea bolnavilor, Gheorghe Cocioabă fost răsplătit cu Ordinul „Meritul Sanitar", în gradul de ofiţer.

Constantin Teodorescu-Detry s-a născut la Focşani, la data de 15 octombrie 1926. S-a stabilit în Franţa, la Paris, dar nu a renunţat niciodată la cetăţenia română. Areprezentat România în lume ca expert al Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul prospecţiunilor de hidrocarburi. În activitatea sa ştiinţifică şi profesională se află descoperiri de zăcăminte de petrol şi gaze pe teritoriul României, precum şi pe teritoriul altor state.

FOTO: Gheorghe Stancu Sotir, nepotul geologului Detry

La timpul respectiv, statul român i-a recunoscut meritele în domeniul progresului industriei petroliere din ţara noastră.

Demersuri pentru conferirea titlului de cetăţean de onoare pentru Constantin Teodorescu-Detry a făcut nepotul său, Stancu Gheorghe Sotir, în vârstă de 75 de ani, care s-a adresat în scris primarului municipiului Focşani înainte cu puţin timp de moartea geologului.

Stancu Gheorghe Sotir va edita şi o carte în onoarea unchiului său.