Un bărbat din Dolj s-a dus la medicul de familie şi a aflat că a fost declarat mort acum o lună. Cum s-a ajuns în această situaţie

Daniel Burchel a mers la medicul de familie şi a cerut o trimitere pentru a putea face o serie de analize. Doctorul a constat că bărbatul figurează ca decedat din data de 20 ianuarie 2017. „Medicul s-a schimbat la faţă şi mi-a spus nu poate să îmi elibereze o trimitere pentru că figurez în sistemul informatic ca fiind decedat. Am rămas stupefiat atunci când am auzit acest lucru. Doamna doctor mi-a spus că trebuie să merg la Casa de Asigurări de Sănătate pentru că doar ei pot opera în baza de date. Nu este aşa plăcut să afli la 40 de ani că eşti decedat de o lună de zile“, a povestit bărbatul.

Situaţia a fost rezolvată

Medicul de familie l-a îndrumat pe bărbatul de 40 de ani să meargă la CAS Dolj pentru a vedea unde s-a produs eroarea. „Acum figurează ca salariat viu. Ieri figura decedat, iar acest lucru am aflat în momentul în care am vrut să bag cardul să îi fac serviciul şi am constatat că nu pot. Eu nu sunt informatician să văd ce s-a întâmplat în baza de date. Mi-au spus că într-adevăr trebuie să-l şterg că este decedat. A trebuit să şterg data ieşirii şi din nou să salvez şi să raportez în sistem, iar aşa l-am înviat pe domnul Burghel. Omul a fost şocat, dare u am fost şi mai şocată vă daţi seama“, a precizat Carmen Ilie, medic de familie.

Daniel Burchel a mers astăzi la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj pentru a rezolva situaţia. „E prima dată când aud de această problemă. Raportările le fac medicii în baza de date. Nu facem noi modificările. Nu se fac la noi. Nu le facem noi. Raportările le fac ei. Nu facem noi modificările“, a spus Claudia Stoica, purtătorul de cuvânt din cadrul CAS Dolj.