O tânără din Dolj care a suferit un accident cardiovascular în urma căruia a rămas cu parapareză are nevoie de ajutor: „Dacă s-ar putea vreodată să mai pot dansa“

Laura are nevoie de suma de 120.000 de euro pentru a putea face operaţia la Clinica AKH în Viena

Tânăra din Dolj s-a luptat timp şapte ani să găsească un diagnostic pentru boala ei, însă în urmă cu trei săptămâni s-a descoperit că suferă dediscţie de aortă tip A cu extensie pe trunchiul branhio-cefalic cu furt carotidian şi vertebral drept şi vertebral drept. Laura Nicolae a suferit în anul 2010 un accident cardiovascular în urma căruia a rămas cu parapareză (tulburare de mers care în timp s-a agravat). A urmat o serie de tratamente recomandate de medici, fizioterapie, înot. Tot timpul s-a tratat efectul, deşi cauzele presupuse de medici (chimio si radioterapia făcute la vârsta de 16 ani pentru carcinom bazo-celular rino-faringe, probleme neurologice, etc.) erau demontate de investigaţii care nu confirmau presupunerile.

Are nevoie de ajutorul nostru

Laura Nicolae nu a renunţat niciodată şi indiferent cât de greu i-a fost a mers mai departe cu zâmbetul pe buze. Medicii i-au spus că ar trebuie să se obişnuiască cu ideea pentru că toată viaţa aşa o să fie. În luna iunie 2017, a ajuns la urgenţă pentru că i s-a făcut rău la birou şi medicii i-au recomandat să facă un IRM la coloană şi pe vase. Din păcate diagnosticul pus în urma IRM-ului a fost unul cu totul neaşteptat - disecţie aortă de tip A (Stanford), tip I (DeBakey) şi trebuie să se intervină chirurgical de urgenţă.

„Pe lângă acest diagnostic s-a mai descoperit că valva stângă este nedilatată cu funcţie sistolică globală la limita inferioară a normalului, ceea ce face ca intervenţia chirurgicală să fie şi mai complicată şi, totodată, cresc şi riscurile. Până acum am solicitat “second opinion” de la 5 medici de renume. Toţi medicii se miră că încă este în viaţă, cu diagnosticul ăsta nu se poate trăi, riscul decesului este prezent permanent şi nu are voie să depună nici cel mai mic efort fizic. O parte din medici nu pot să intervină deoarece nu au dotările necesare. Singura soluţie pe care o are este AKH în Viena, însă costurile se ridică la aproximativ 120.000 euro“, scrie pe pagina de Facbook -Alături de Laura Nicolae.

Cine vrea să o ajute pe Laura Nicolae poate face donaţii în contul: Nicola Oana Laura RO39INGB0000999907263763. „Nu visez la altceva decât să fiu sănătoasă şi, dacă s-ar putea vreodată, să mai pot dansa“, a spus tânăra în vârstă de 33 de ani.