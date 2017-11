FOTO VIDEO Slovaca stabilită în Craiova care crede în extratereştri. „În Elveţia am cunoscut primul raelian oltean, care mi-a povestit despre infinit“

Gabriela Dolanska (37 de ani) povesteşte cu zâmbetul pe buze că viaţa ei s-a schimbat la 180 de grade de când a aderat la Mişcarea Realiană . Acum vorbeşte deschis despre iubirea pură, înmormântările vesele, universul din atomi, dar şi despre extratereştri. Primul raelian pe care l-a cunoscut, în urmă cu 11 ani, în Elveţia, era oltean la origine. Tânără povesteşte că, ăn momentul în care i-a vorbit despre univers din perspectiva raeliană, a crezut că încearcă să se joace cu mintea ei.

„Este o mişcare foarte controversată pentru că noi credem că viaţa pe pământ a fost creată de un alt sistem solar. Suntem împotriva violenţei şi din punctul nostru de vedere doar iubirea contează. Întreg mesajul nostru este revoluţionar şi din acest motiv tot ce este nou în lumea asta aduce lucruri care ne deranjează, însă cu timpul ajungem să le acceptăm. Noi aducem chestii noi către spiritualitate, sex, deschiderea minţii, educaţie. Eu am aderat la această mişcare în urmă cu 11 ani, atunci când am fost în Elveţia şi am cunoscut primul raelian oltean care mi-a povestit despre infinit. Mi-a spus că infinitul este în noi şi în univers. În momentul în care mi-a vorbit despre această mişcare am crezut că face voodoo cu mine. Mişcarea Raeliană mi-a schimbat foarte mult viaţa şi am scăpat de sentimental de vinovăţie, dar şi de sentimental de gelozie“, a povestit cântăreaţa de muzică uşoară stabilită în Craiova.

VIDEO

Crede în extratereştrii

În România sunt 30 de persoane care au aderat la Mişcarea Raeliană, iar cu toţii cred că fiinţe extraterestre ne vor contacta peste un timp. Elohimii, cum îi numesc aceştia, au peste un metru înălţime, părul lung, ochi migdalaţi şi sunt plini de umor.





„Oamenii nu sunt pregătiţi să înfrunte adevărul. Eu cred în viaţa veşnică şi nu cred că va muri, iar acest lucru se întâmplă datorită ştiinţei. Chiar cred că niciun miracol nu a existat niciodată, iar totul este o ştiinţă care nu este explicată. Sunt unul dintre oamenii care cred în extratereştrii şi cred că vor ajunge pe pământ în anul 2035“, a mai povestit Gabriela Dolanska.

Gabriela Dolanska susţine că a reuşit să integreze în societatea din România, iar în Craiova se simte ca acasă. Are succes pe plan profesional şi este invitată să cânte la numeroase evenimente. Tânăra în vârstă de 37 de ani nu înţelege de ce la înmormântări oamenii plâng, iar la nunţi ţin cont de o serie de obiceiuri despre care nu ştiu asbolut nimic.







„Pentru mine toate nunţile sunt ciudate şi mă uit ca la un obicei străvechi care nu mai are ce căuta în lumea de astăzi. La noi, la raelieni, atunci când o persoană moare ne bucurăm pentru că se duce la Dumnezeu, iar din acest motiv nu avem de ce să plângem“, a mai spus tânăra.

Mişcarea raeliană a luat naştere în anul 1973 în Franţa, atunci când un jurnalist pe nume Rael ar fi fost răpit de extratereştri şi readus pe Pământ. Atunci ar fi vorbit cu un elohim, care i-ar fi dezvăluit faptul că de fapt omul a fost creat de o altă fiinţă din altă galaxie.





Printre altele, raelienii îşi propun să construiască o ambasadă intergalatică destinată extratereştrilor.