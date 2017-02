Caz dramatic: patru copii dorm într-o casă părăsită, iar în unele zile mama abia face rost de bani pentru mâncare

Alexandra, Andrei, Alina şi Răzvan sunt patru copii crescuţi într-o casă părăsită. Micuţii ştiu că nu au altă posibilitate, însă visează zilnic cu ochii mari deschişi că vor avea o căsuţă a lor. Cu lacrimi în ochi mama povesteşte că, în urmă cu aproximativ o lună, a fost evacuată cu cei mici din casa în care a locuit cu chirie. În momentul în care a rămas sub cerul liber a crezut că Dumnezeu a uitat-o, însă o rudă i-a întins o mână de ajutor şi i-a oferit până în primavera acestui an o cameră unde să poată locui toţi cinci.



„Este foarte greu să locuieşti în astfel de condiţii, dar este bine că avem şi această casă. Sunt zile în care abia am reuşit să fac bani pentru a putea avea ce să le pun pe masă copiilor. Direcţia pentru Protecţia Copilului m-a sfătuit să îi internez într-un centru, dar cu acest lucru nu sunt de acord. Îi iubesc enorm de mult, iar ei sunt raţiunea mea de a trăi. Când mă trezesc dimineaţă şi îi văd unul lângă altul îmi dau seama că am pentru ce să lupt şi sunt convinsă că într-o bună zi vom avea o căsuţă a noastră. Deocamdată stăm într-o casă parasită, dar este mult mai bine decât dacă eram pe străzi“, a povestit Mariana Paracshivoiu.

Cei patru frăţiori locuiesc într-o casă părăsită

Autorităţile ridică din umeri

Autorităţile locale din comuna doljeană Gogoşu susţin că ştiu în ce condiţii locuiesc cei patru frăţiori, dar nu au cum să îi ajute. „Noi le-am oferit lemne, însă o casă nu avem pentru ei. Ştim exact care este situaţia lor, dar până acum nu am găsit o soluţie. Copiii sunt bine îngrijiţi, iar mama nu vrea să fie internaţi într-un centru“, a spus viceprimarul comunei Gogoşu, Petrişor Gelmanca.

Autorităţile susţin că ştiu situaţia celor patru frăţiori, dar nu au o casă să le ofere

Cei patru frăţiori şi mama lor riscă să ajungă din nou în stradă în luna martie. Casa parasită va fi pusă la pământ, iar în locul ei proprietarii vor construi alta în care vor să se mute. „Chiar nu ştiu unde o să louiesc din luna martie cu cei mici. Noapte de noapte nu mă pot gândi decât la acest lucru. Copiilor nu le-am spus că va trebui să plecăm de aici pentru că nu vreau să mă întrebe din nou dacă vom locui pe stradă“, a mai spus mama celor patru frăţiori.

Deşi are doar 12 ani, Răzvan gândeşte ca un om matur. Băieţelul este sprijinul mamei şi se ocupă de frăţiorii

lui tot timpul. „Ei sunt mai mici, iar eu stau cu ei când mama are treabă. Chiar nu înţeleg exact ce se întâmplă. Alina are 8 ani, Razvan 6 ani, iar Alexandra are 5 luni. Noi nu vrem decât o camera albă, frumoasă, în care să stăm cu toţii“, a povestit Răzvan. Mama celor patru frăţiori susţine că trăieşte din ajutorul social şi alocaţiile celor mici.

Toţi cei care doresc să-i ajute pe cei cinci sunt rugaţi să se adreseze Primăriei comunei Gogoşu (judeţul Dolj), pentru a intra în contact cu mama copiilor.