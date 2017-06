VIDEO Cinci români au plecat vâslind să traverseze Marea Neagră. Ce record mondial vor să doboare aventurierii

Atlantic4, prima echipă românească ce va traversa Oceanul Atlantic vâslind, a pornit vineri, 16 iunie, din portul Marina Limanu de lângă Mangalia, în cursa de traversare a Mării Negre într-o ambarcaţiune cu vâsle. Andrei Roşu şi coechipierii săi încearcă să devină prima echipă din lume care realizează acest lucru, doborând în acelaşi timp un record de viteză.

Andrei Roşu, Vasile Oşean, Ionuţ Olteanu, Marius Alexe şi Alexandru Dumbravă sunt cei 5 membri ai echipei Atlantic4, care au pornit vineri din portul Marina Limanu şi vor vâsli neîntrerupt aproximativ 1.200 kilometri, până la Batumi (Georgia). Echipa de români a aplicat la Guinness World Records tentativa de a doborî recordul mondial de traversare a Mării Negre într-o ambarcaţiune cu vâsle, care în prezent este de 29 de zile.

Scopul echipei este de a se antrena pentru cea mai dură cursă de canotaj din lume - Talisker Whisky Atlantic Challenge, ce va avea loc în decembrie 2017. Bărcile participante la competiţie au aproximativ 7,5 metri lungime şi 1,8 metri lăţime. Acestea sunt construite din lemn, fibră de sticlă, fibra de carbon şi Kevlar. Sunt echipate cu un sistem special de transformare a apei de mare în apă potabilă. Panourile solare vor alimenta GPS-ul şi alte echipamente electrice vitale. De asemenea, acestea sunt prevăzute cu un far pentru semnalare în traficul naval.

Traversarea Mării Negre constituie o etapă foarte importantă din pregătirea echipei de români pentru provocarea Atlantic Challenge de a traversa Oceanul Atlantic vâslind - şi este făcută în aceeaşi barcă cu vâsle ce va fi folosită şi în marea cursă pentru care se antrenează. Prin acest antrenament, echipa urmăreşte să descopere cum se va comporta fiecare membru în situaţii extreme şi totodată să se familiarizeze cu barca, să testeze echipamentul de salvare, para ancora, hrana liofilizată, sistemele de navigaţie fixe şi portabile şi alte echipamente.

Andrei Roşu: „Este modul meu de viaţă“

„Familia ştie că e modul meu de viaţă participarea la cele mai mari provocări de pe planetă, provocări pentru care nu sunt apt deloc în momentul în care mă înscriu, dar mă antrenez şi devin apt pentru acestea. Gestionez foarte bine riscurile, calculez totul, adică nu mă arunc cu parapanta pe furtună fără să fi fost vreodată să iau vreo lecţie înainte. Ei ştiu că voi ajunge la finish fără probleme“, mărturisea el public.

Andrei Roşu este primul român care a traversat înot Canalul Mânecii, în 2015, când a parcurs un traseu de la Londra la Paris, compus din 140 de km de alergare, aproximativ 50 de km de înot şi încă 300 de km cu bicicleta. Andrei, împreună cu un alt român, a terminat - în premieră pentru un tandem - cea mai grea cursă de alergare din lume, desfăşurată în martie 2016 la Cercul Polar. De asemenea, el are la activ şi câteva curse de ultra-triatlon.

În august 2016, Andrei Roşu se afla la competiţia Deca Ultra Triathlon din Elveţia. „10 Ironman-uri în 10 zile. În total, 38 kilometri de înotat, 1.800 kilometri de pedalat şi 422 kilometri de alergat. Cursa pentru care mă pregatesc din vara lui 2011, când am început să iau lecţii de înot şi am reînceput să pedalez, după o pauză de vreo 30 ani. Au urmat un half Ironman, un Ironman, un Dublu Ironman, un Triplu Ironman si un Cvintuplu Ironman. Acum, este timpul pentru «Mecca»-ul ultratriatlonului: Deca“. Coechipierul său, medicul Vasile Oşean, a trecut, însă, printr-o tragedie chiar în timpul acelei competiţii. De ziua lui Vasile, la 27 august, fratele lui a murit încercând să salveze un copil din mare. Cu o săptămână înainte fusese ziua sa.

Ionuţ Olteanu: „Experienţa în sine contează“

La 23 ani, Ionuţ Olteanu din Mioveni lucrează ca maseur la un centru de recuperare şi vorbeşte cu deferenţă despre oamenii pe care i-a cunoscut în tabăra Atlantic Challenge.

„Aş fi vrut să practic sport din copilărie, dar am avut parte de muncă. De la 13 ani sunt plecat de acasă şi mă descurc singur, având doar susţinerea morală a părinţilor. Dar mi-a prins bine. Am experimentat şi acum pot să mă ocup şi de pasiunea mea, sportul. Alerg, merg pe munte, sar cu paraşuta de la 4.000 metri. Acum încerc să fiu unul din barca Atlantic. Am o rezistenţă foarte mare, fizic mă adaptez foarte repede, pot să muncesc 24 ore fără oprire, zi de zi. Am trecut probele relaxat, deşi au fost destul de grele. Nu vreau să încurc pe nimeni, sper ca locurile să fie ocupate de cei care merită - eu sau altul. Experienţa în sine contează, mă va ridica la alt nivel“.

Marius Alexe: „Mă încarc cu energie de la oameni“

Marius Alexe este foarte optimist în privinţa şansei sale. A făcut sport de mic: înot, polo, karting, arte marţiale, mountain bike, snowboarding. A moştenit apetenţa pentru mişcare de la tatăl său, apoi a transformat asta într-un stil de viaţă. Bucureştean get-beget, are 41 ani, doi copii şi două case pe care le-a meşterit aproape singur. Este economist şi lucrează într-o multinaţională, la Holcim, ca responsabil de achiziţii.

„Toată viaţa este o cursă cu obstacole, iar competiţia este un proces fantastic de învăţare. Când am auzit de Atlantic Challenge, mi-am zis că acolo trebuie să fiu. Toţi cei din jurul meu spun că sunt făcut pentru această cursă. Cred foarte mult în puterea exemplului şi asta încerc să fac pentru cei doi copii ai mei şi nu numai. Am un spirit înnăscut de echipă, aduc valoare, sunt experimentat, ştiu să-i susţin pe ceilalţi. Sunt priceput la bricolaj, am energie, funcţionez foarte bine chiar şi când sunt privat de somn sau de alte resurse. Mă încarc cu energie de la oameni, sunt entuziast şi echilibrat. Şi cred în armonia fizic-spirit. 100% mă văd acolo în barcă, mă simt atât de bine şi de pregătit pentru tot. Mi-aş dori să fiu coechipier cu fiecare dintre ei, toţi sunt potriviţi. Va câştiga locul cel care va da tot ce poate la acel moment“.

Alex Dumbravă: „Atlanticul poate fi Olimpiada mea“

Alex Dumbravă este proprietarul magazinului de produse sportive Aventuria din Bucureşti, care l-a susţinut pe Andrei Roşu în cursele sale. Consideră Atlantic Challenge o cursă cu el însuşi, pe care abia aşteaptă să o câştige. Tatăl său a fost antrenor de judo, aşa că la 3 ani, Alex lua contact cu salteaua din sala de sport. Apoi a făcut handbal, ţine şi acum, la 40 ani, ritmul la două antrenamente pe zi. Economistul practică sportul de anduranţă şi regretă doar că n-a mers în copilărie la caiac-canoe, aşa cum insistase un antrenor.

„Vreau să compensez acel refuz, vreau să trag la vâsle. Atlanticul poate fi Olimpiada mea de canotaj. Implicarea mea este constantă, am participat la evenimente sportive şi la proiecte sociale ca Ultraswim, Transmaraton, 1000 Balkan Charity Challenge. Sunt un tip destul de tehnic, care acţionez rapid pentru rezolvarea situaţiilor apărute. Este nevoie în barcă şi de cineva care să meşterească. Şi cine ştie, sunt totuşi 4 locuri per total. Niciodată nu ştii ce apare pe parcurs. Cred în şansa mea şi mă văd făcând echipă cu Vlad, suntem de aceeaşi talie şi constituţie, ambii antrenaţi în anduranţă“.

Cum poţi urmări traseul Atlantic4 prin Marea Neagră

Echipa Atlantic4 concurează cu sprijinul Kaufland România pentru împlinirea unei cauze sociale: completarea fondurilor necesare realizării unui Campus socio-medical la Adunaţii Copăceni, destinat copiilor diagnosticaţi cu boli rare sau incurabile. Pentru a-i susţine, Kaufland România, partener oficial al iniţiativei, a donat suma de 20.000 de euro pentru această cauză către HOSPICE Casa Speranţei. Susţinătorii pot dona pe pagina http://hospice.galantom.ro/atlantic4 .

Întreaga aventură a echipei „Atlantic 4” va putea fi urmărită pe www.atlantic4.ro şi pe pagina de Facebook Kaufland România , iar evoluţia parcursului echipei pe mare, în timp real, prin GSP .

