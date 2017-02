Tânărul din apartamentul căruia s-au făcut proiecţii în Piaţa Victoriei, chemat la Poliţia Locală

Poliţia Locală din cadrul Primăriei Sectorului 1 vrea să facă lumină în cazul proiecţiilor de lasere făcute pe clădirea BRD în timpul protestelor din Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„Batman is here! Demisia!“, a fost mesajul a cărui provenienţă poliţiştii edilitari încearcă s-o lămurească.

Oamenii legii au identificat apartamentul din care erau proiectate aceste lumini şi l-au invitat pentru explicaţii la sediul instituţiei în data de 9 februarie.

Laurenţiu Ion s-a trezit în uşă cu citaţia prin care era invitat de un agent la sediul instituţiei.

Tânărul este anunţat că dacă refuză justificat să se prezinte este pasibil de amendă între 100 şi 500 lei. „Aveţi idee ce trebuie să fac?“, şi-a întrebat acesta prietenii de pe Facebook.

Banca franceză a ţinut să declare public că nu are nimic de-a face cu citaţia primită de Laurenţiu Ion. „Laurentiu Ion, noi nu avem nicio legatura cu citatia primita de tine. Daca ai nevoie de orice alte informatii care te-ar putea ajuta, te rugam sa ne scrii in privat“, au anunţat bancherii de la BRD Societe Generale.

Laurenţiu Ion consultă deja avocaţi pentru a se prezenta joi, 9 februarie, la Poliţia Locală a Sectorului 1 Bucureşti, iar internauţii, cunoscuţi sau necunoscuţi, caută soluţii pentru sprijinirea lui.

