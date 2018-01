Submarinul-himeră al ministrului Fifor, desfiinţat de experţi: „Noi nu l-am putut repara nici măcar pe cel pe care-l avem“

În flota României există în acest moment un singur submarin, botezat „Delfinul“, construit în fosta URSS şi nefuncţional din 1996. Cu toate acestea, Mihai Fifor, noul ministru al Apărării, a anunţat luni, 29 ianuarie, în cadrul audierilor din Parlament, că-şi propune construirea unui nou submarin într-un şantier din ţară în timpul mandatului său.



„Este un program extrem de ambiţios cel pe care ne propunem să-l lansăm şi să-l ducem pentru aprobare în CSAT şi în Parlament – programul înzestrării Forţelor Navale cu un submarin, un lucru care ar putea să readucă Forţele Navale în zona de principal jucător la Marea Neagră, cum de altminteri ne dorim să fim ca Armată română în ansamblu“, a spus Fifor înainte de votul din Parlament al executivului Dăncilă. Fifor a adăugat că este convins că o astfel de navă poate fi construită pe un şantier naval din România.

„Nu avem ce face cu un submarin“

Contraamiralul (r) Vergil Chiţac, de profesie inginer de nave, este de părere că o armată n-are ce face doar cu un singur submarin. „O armă ca submarinul nu poate exista în dotarea unei marine decât dacă are trei piese. Chiar şi «Delfinul», pe care-l avem noi acum, făcea parte dintr-o formaţie de trei submarine, numai că celelalte două n-au mai fost livrate pentru că a venit Revoluţia. Chiar şi în al Doilea Război Mondial am avut trei submarine“, spune fostul rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanţa.

Chiţac explică şi care este logica necesarului de trei submarine: unul trebuie să fie operaţional, gata de luptă, pe unul să se facă instrucţie şi unul să fie de rezervă, să poată intra în luptă în locul unuia incapacitat. „Nu poţi să ai o singură piesă, pentru că la un moment dat ea nu mai este operaţională. O luptă este gândită din start cu o astfel de armă. Nu poţi să gândeşti lupta decât în două variante: cu sau fără submarin. De aceea sunt necesare trei“, explică Vergil Chiţac (foto dreapta).

„În afară de americani, nimeni nu poate construi submarine“

În ceea ce priveşte anunţul lui Mihai Fifor, că submarinul ar putea fi construit la unul din şantierele din România, contraamiralul spune că este puţin probabil. „Noi nu putem construi un submarin de la A la Z în România, pentru că, în afară de SUA, nicio ţară nu este în stare să-şi construiască singură o astfel de armă, de o astfel de complexitate. Toată lumea face integrare de produs. Adică se construieşte corpul navei în altă ţară, iar tot ce înseamnă instalaţii, echipamente, senzori de luptă, produse de alţii, sunt integrate în şantier“, explică el. „Cred că ministrul a vrut să spună că va face caietul de sarcini în aşa fel încât să impună celui care va câştiga ca asamblarea să se facă în România“, crede Vergil Chiţac.



Înainte ca miniştrii să se joace cu declaraţiile şi să anunţe într-un an dotarea Armatei cu corvete şi în alt an cu submarin, el crede că trebuie regândită Marina în ansamblul ei, dar, mai ales, având în vedere componentele de luptă ale aliaţilor noştri. „În loc să venim cu astfel de plombe, trebuie noi, ca ţară, împreună cu aliaţii din Marea Neagră, să vedem ce echipamente de luptă avem şi ce ne trebuie, pentru că noi, bulgarii şi turcii, suntem contraponderea Rusiei, care are un complex militar foarte puternic în Crimeea. Trebuie să avem o concepţie unitară. Noi trebuie să cheltuim deştept, nu să ne suprapunem cu aceeaşi tehnică, mai ales că noi şi bulgarii suntem vecini. Citeam acum câţiva ani că, la Marea Baltică, polonezii şi nemţii au creat o flotă de submarine cu comandă comună“, explică contraamiralul.

„Să crezi că poţi să construieşti singur un submarin este o utopie“

Contraamiralul de flotilă (r) Sorin Learschi consideră că „să crezi că poţi să faci de unul singur un submarin este o utopie“. „Noi nu am reuşit să cumpărăm trei submarine de la ruşi, pentru că urmau să vină alte două, dar să le mai şi construim, în condiţiile în care nu l-am putut repara nici pe cel pe care-l avem...“.

Learschi crede că România nu dispune de capacităţile tehnice şi tehnologice necesare pentru a demara un astfel de proiect. Dar poate, pe viitor, cu un partener serios, care va dori să câştige piaţa din Marea Neagră, am putea să avem“, consideră contraamiralul.