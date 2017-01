Sevil Shhaideh, nr.2 în noul Guvern PSD. Ea ocupă postul de vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale. Turismul este condus de Mircea Dobre

2007-2008

Certificat absolvire in Leadership eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Negociere eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Comunicare eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Managementul Ciclului de Proiect eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat de absolvire in Managementul IT al Sarcinilor de Lucru eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Managementul Relatiilor cu Clientii eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei Certificat absolvire in Atitudine fata de Clienti eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei