Senator PSD, semn obscen şi violenţe în plenul Parlamentului. Tit Liviu Brăiloiu este iubitul consilierei care a insultat protestatarii numindu-i „putori“

Altercaţia a avut loc marţi, 7 februarie, când parlamentarii PSD au ieşit din plen, în timpul discursului lui Klaus Iohannis. „Aţi obosit deja? Ghinion“, i-a ironizat preşedintele. Pe când părăsea sala, senatorul PSD de Constanţa Tit Liviu Brăiloiu i-a arătat degetul mijlociu deputatului USR Iulian Bulai care filma momentul. (Video 1)

Afară, strânşi pe grupuri, aleşii PSD discutau aprins despre cele întâmplate. Deputatul USR de la Piatra Neamţ a început să filmeze atmosfera din tabăra PSD, întrebându-i pe parlamentari de ce au făcut acest gest.

Foarte iritată de prezenţa lui Bulai a fost Andreea Cosma, fiica baronului de Prahova Mircea Cosma, surprinsă zilele trecute pe când îşi făcea un selfie în plenul Parlamentului, pe fondul dezbaterii pe tema ordonanţelor care au scos România în stradă. „Nu ai voie să faci aşa ceva! Dar de ce pe mine? Nu-ţi dau voie!“, s-a înfuriat tânăra deputată.

Pesediştii au sărit cu gura pe Bulai, iar unii l-au bruscat. Nervos, senatorul Tit Liviu Brăiloiu l-a agresat pe Iulian Bulai, imaginile fiind surprinse de acesta din urmă. (Video 2)

„Parlamentarii PSD au ieşit din sală. Aşa se comportă oamenii care nu suportă adevărul. Am fost bruscat de cei din PSD şi ALDE în holul Palatului Parlamentului. Regret acest comportament al colegilor deputaţi. Sper ca cei care au votat că ei să fie în parlament să vadă ce au trimis. E regretabil, lupta mea pentru o administraţie corectă continuă“, a scris Iulian Bulai pe Facebook.

Amintim că Tit Liviu Brăiloiu este iubitul consilierei judeţene PSD Sabrina Maria Nedelcu, cea care i-a insultat pe protestatari numindu-i „putori“.

Pesediştii îl agresează pe deputul USR

În ziua de 2 februarie, Sabrina Maria Nedelcu, consilier judeţean PSD de Constanţa, a postat pe contul ei de Facebook următoarea cugetare:

„Practic România nu este de acord ca, atunci când furi, să fii graţiat şi să poţi returna banii.

România vrea să plătească 2000 ron pe lună pentru acela care fură 20000 ron.

Da tare deştepţi sunteţi sclipitorilor!

Şi poate îmi spuneţi şi mie care este munca voastră şi cu cotizaţi voi la stat de vă duceţi de la 09 dimineaţa la proteste? Putorilor!”

Consiliera a şters postarea, văzând reacţiile care n-au încetat să apară pe contul ei, apoi şi-a suspendat contul. Protestatarii, mai ales cei de la Constanţa, au preluat apelativul, imprimându-l pe lozinci.

Sursa foto Facebook Andrei Amza

Conform declaraţiei sale de avere , Sabrina Maria Nedelcu, din Năvodari, nu are niciun venit şi nicio proprietate, în afara unei moşteniri de la Teodora Niţu din Nuntaşi, judeţul Constanţa, care i-a lăsat 280.000 euro.

Pe contul consilierei apar numai fotografii din vacanţe luxoase şi exotice, însoţite de statusuri cum ar fi: „beautiful life“ (viaţă frumoasă), „i love my life“ (îmi iubesc viaţa), promovând intens agenţia de turism Princess Travel, a cărui imagine o are ca poză de fundal cu motto-ul „Stop dreaming, start living“. Pe contul ei se remarcă pozele de la reuniunile de partid, care îl aveau în prim-plan pe Tit Liviu Brăiloiu, senator PSD, cu care are o relaţie strânsă.