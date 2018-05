România, gazda unei sărbători care se ţine doar în America. De ce a fost aleasă pentru a marca acel moment istoric

America serbează pentru a doua oară în România Ziua Jackie Robinson, dedicată celebrului jucător de baseball care a trăit în perioada 1919-1972, prima vedetă de culoare a sportului naţional american. Şi anul trecut, şi anul acesta, aniversarea a fost ţinută la Constanţa, acolo unde trupele americane şi-au instalat baza încă din 2005, la Mihail Kogălniceanu. Meciul-eveniment va avea loc sâmbătă, 12 mai, de la ora 11.00, pe Stadionul Portul din Constanţa, iar lovitura de începere va fi dată de regele fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. În partidă se vor înfrunta echipa SUA formată din militarii americani de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu şi echipa naţională de baseball a României.

„Anul trecut am serbat a 70-a aniversare a momentului istoric când Jackie Robinson a spart bariera de culoare din Liga Americană de Baseball, deschizând drumul pentru alţi afro-americani şi minorităţi să joace baseball profesionist. Am vrut să împărtăşim această piatră de hotare în istoria Americii cu oamenii din România. Trei foşti jucători profesionişti de baseball au venit atunci în iulie în România, ca fiica lui Jackie, Sharon Robinson, pentru a ajuta la popularizarea moştenirii tatălui său. Este semnificaţia acceptării, toleranţei, a celebrării diversităţii. România, ca America, este o ţară diversă, aşa că noi am vrut să sărbătorim împreună. A fost un succes pe care vrem să-l facem o tradiţie anuală“, a declarat pentru „Adevărul“ Ron Hawkins, consilier pentru presă şi cultură al Ambasadei SUA.

Mai 2017. Ziua Jackie Robinson la Constanţa Sursa Federaţia Română de Baseball şi Softball

Deşi trupele americane sunt în baze militare din întreaga lume, acest program este derulat de SUA numai în România. „Din ce am cunoştinţă, programul este unic, pentru România, o dovadă a puternicei legături de prietenie şi parteneriat care există între cele două state. Prietenii fac multe lucruri împreună. Se joacă împreună, învaţă unul de la altul, se susţin reciproc. Este exact ceea ce facem noi“, a specificat consilierul cultural.

Hawkins ştia că oina este strămoş al baseball-ului. „Am aflat că oina este un fel de strămoş pentru baseball. Deci ar fi firesc ca românii să ne înveţe oina. Mi-ar plăcea să aflu mai multe şi despre echipele româneşti de baseball, cum este cea de la Călăraşi“, a spus americanul.

Echipa SUA din partida de la 13 mai este alcătuită din militari de la Baza Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa, care nu sunt jucători profesionişti, dar care au transmis că se vor strădui să facă o figură cât mai frumoasă pe teren. Federaţia Română de Baseball şi Softball este partenerul SUA la această competiţie, baseball-ul fiind sportul care aduce familiile împreună, mai ales în perioada de vară. „Sperăm să facem acelaşi lucru şi în România. Abia aştept să vă văd pe toţi pe stadionul din Constanţa, sâmbătă, 12 mai!“, a mai spus Ron Hawkins.

Meciul celebrează împliniarea a 71 de ani de când, la 15 aprilie 1947, legendarul Jackie Robinson, primul jucător de baseball de culoare, a intrat pe terenul Ebbets din Brooklyn, New York, spărgând barierele discriminării rasiale.

Jackie Robinson a debutat pentru echipa Brooklyn Dodgers în 1947. A fost remarcat ca un jucător cu calităţi excepţionale şi a activat în cadrul Ligii Americane de Baseball (Major League Baseball), purtând numărul 42. Ulterior acest număr a fost retras, nicio echipă din Major League nemaialocând acest număr, în semn de respect. Jackie Robinson a devenit un nume de referinţă pentru lupta pentru egalitate, pentru combaterea discriminării rasiale, dar şi pentru promovarea diversităţii şi toleranţei.

La eveniment vor fi prezenţi Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanţa, Hans Klemm - ambasadorul S.U.A. în România, Andrei Mirescu - preşedintele Federaţiei de Baseball şi Softball şi Ioana Bran - ministrul Tineretului şi Sportului.

Meciul este organizat de Primăria Municipiului Constanţa, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, Ambasada SUA şi Federaţia Română de Baseball şi Softball.

