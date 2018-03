Peste 50 de poliţişti au protestat în faţa sediului IPJ Constanţa

Peste 50 de poliţişti s-au strâns, joi după-amiază, pe trotuarul din faţa sediului IPJ Constanţa, la protest fiind prezent şi preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă.





Oamenii aveau pancarte pe care scria “Noi cu dialogul, voi cu monologul”, “Nu reorganizării structurale”, “Lipsa transparenţei decizionale creează neîncredere în actul decizional”, “Reorganizarea propusă de dumneavoastră = deprofesionalizarea noastră. De asemenea, unii dintre ei purtau tricouri pe care scria “Transparenţa decizională = neîncredere în actul managerial”.





Dumitru Coarnă a declarat jurnaliştilor că poliţiştii solicită respectarea legii salarizării.





“Cerem respectarea Legii salarizării. Solicităm respectarea Legii 153/2017 care produce efecte de la 1 iulie 2017, dar cu privire la anexa 6, care înseamnă Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, SRI, STS, SPP, practic ne aruncă într-o logică oltenească, a la Olguţa Vasilescu. Ne acordă un salariu din viitor după cel din trecut, din decembrie 2009. Practic, poliţiştii acum sunt aşezaţi pe un salariu de încadrare la nivel de muncitor necalificat, 1950-2000 de lei, aici avem media de salariilor de încadrare, practic muncitor necalificat. Sigur mai sunt două, trei sporuri pentru muncă de noapte, pentru condiţii grele şi pentru alte lucruri care mai ridică ce înseamnă venit”, a afirmat Dumitru Coarnă.





El spune că este dispus ca aceste acţiuni de protest să aibă loc până la soluţionarea revendicărilor, menţionând că are informaţii că acest lucru nu se va întâmpla în acest an.





“Sunt dispus să dezvoltăm activităţi de protest până la soluţionarea cauzei noastre, pe termen nelimitat. Eu sunt dispus la acest lucru pentru că din informaţiile pe care le am şi din discuţiile la care am participat, o spun clar că în acest an nu vom fi rezolvaţi în ceea ce priveşte revendicarea principală şi anume salarizarea conform legii 153. Practic nici nu am cerut 100 la sută intrarea în grilă, am cerut un 85 la sută. Ce înseamnă 85 la sută ? Noi, în fapt, avem 50 la sută din salariul din 2022 şi mă refer doar la salariile de încadrare. Noi am cerut un 30-35 la sută să ne ducă în 85. Suntem dispuşi şi la mai puţin, şi la 25 la sută, să ne acorde din 1 iulie la rectificarea de buget”, a mai spus Dumitru Coarnă.





La rândul său, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual - Constanţa, Vasile Zelcă, a afirmat că o altă nemulţumire este legată de modul în care se acţionează pentru o restructurare structurală a Poliţiei Municipiului Constanţa.





“Această reorganizare se propune fără a se consulta partenerii de dialog social, în primul rând, fără a se consulta organizaţiile profesionale şi fără a se consulta poliţiştii care vor suferi această reorganizare. Noi nu vrem să împiedicăm această reorganizare, ne interesează modul în care se face, pe repede înainte, fără a se discuta cu cei implicaţi, pe genunchi. Am adresă de la IPJ constanţa că nu reorganizează nimic, pe 20 februarie şi proiectul a apărut pe 23 februarie. Ori cineva este un Superman că în trei zile a creat un proiect de asemenea complexitate, ori altcineva ne-a minţit pe noi când ne-a spus că nu reorganizează nimic”,a afirmat preşedintele SNPPC Constanţa.





Potrivit organizatorilor, seria protestelor deschisă joi la Constanţa va continua pe 21 martie la Piteşti, pe 22 şi 23 martie protestele se vor muta în faţa sediului MAI, iar pe 24 martie este programat un marş de protest, de la sediul MAI la sediul Guvernului.





Protestul de la Constanţa a durat o oră şi jumătate.