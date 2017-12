Hotelurile fraţilor Micula din Neptun şi Olimp, scoase la licitaţie de ANAF. Care sunt preţurile de pornire pentru clădirile sechestrate în contul datoriilor

Joi, 7 decembrie, începând cu ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Mangalia se vor desfăşura o serie de licitaţii ale unor bunuri aflate sub sechestru. Prin aceste licitaţii, ANAF şi alţi creditori, încearcă recuperarea unor sume pe care proprietarii bunurilor le au.



Hotelul Romanţa, situat în staţiunea Neptun – Complex Romanţa, figurează pe lista bunurilor scoase la licitaţie. Cei interesaţi trebuie să ştie că preţul de pornire al licitaţiei este de 9,65 milioane de lei. Hotelul aparţine firmei debitoare SC Romanta Estival 2002 SA, are 5 etaje şi o suprafaţă construită de 2.144 metri pătraţi. SC Romanta Estival 2002 SA este o societate comercială deţinută de fraţii Ioan şi Viorel Micula.



Tot în Neptun, în cadrul aceluiaşi complex, ANAF scoate la licitaţie şi un Club de noapte construit pe o suprafaţă de 404 metri pătraţi. Valoarea de pornire a licitaţiei este de 87.614 de lei. Şi un restaurant, în suprafaţă de 2.361 metri pătraţi, situat în Complexul Romanţa, este scos la vânzare, cu preţul de pornire de 2,22 milioane de lei.



Acelaşi complex, aflat în proprietatea SC Romanta Estival 2002 SA, are şi terenuri-curţi construcţii- în suprafaţă de peste 14.000 de metri pătraţi pe care ANAF le vinde cu preţul de pornire de 4,76 milioane de lei.



Serviciul Fiscal Mangalia va scoate la licitaţie joi şi Hotelul Craiova din staţiunea Olimp cu un preţ de pornire de 4,9 milioane de lei. Hotelul are două corpuri, unul cu un singur etaj, iar corpul B cu 3 etaje, suprafaţa construită fiind de 1.955 metri pătraţi.



Alături de hotel, ANAF mai vinde şi restaurantul Craiova cu 2,4 milioane de lei, preţ de pornire şi teren intravilan-curţi construcţii- în suprafaţă de 16.774 metri pătraţi, cu o valoare de bază de 2,42 milioane de lei.



Tot Complexul Craiova din Olimp este în proprietatea debitorului SC Hotel Club Estival 2002 SA care aparţine fraţilor Micula.



Ioan şi Viorel Micula au achiziţionat în perioada 2002-2003 12 hoteluri pe litoralul românesc. La începutul acestui an aceştia declarau că vor să vândă 11 dintre ele. Majoritatea hotelurilor sunt nemodernizate sau închise.

