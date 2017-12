Generalul care a coordonat funeraliile Regelui Mihai: „Ne-am uitat pe fotografii vechi şi pe imagini de la înmormântări regale“

Generalul Gelaledin Nezir a fost omul din umbră care a coordonat în întregime ceremoniile organizate în România la moartea reginei Ana şi a regelui Mihai I. Este originar din Cernavodă, dintr-un colţ al ţării în care familia regală a lăsat o moştenire celebră: podul de peste Dunăre proiectat de inginerul Anghel Saligny, care s-a numit iniţial Carol I.



Şi acum, când au trecut câteva zile de la funeraliile ultimului suveran al României, generalul Nezir insistă să nu-şi aroge merite în derularea exemplară a ceremoniei şi refuză să dea interviuri, spunând că respectă doliul impus de Casa Regală.



Ofiţerul Armatei Române adaugă că nu lui trebuie să i se aducă mulţumiri, ci tuturor structurilor implicate în desfăşurarea evenimentelor.



„A fost o muncă imensă“



În România, conform legii, Guvernul organizează ceremoniile foştilor şefi de stat conform regulamentelor militare. La moartea Regelui Mihai, ministrul Apărării Naţionale, Mihai-Viorel Fifor, la solicitarea Casei Regale a României, l-a desemnat pe Gelaledin Nezir, şeful lui de cabinet, să se ocupe de coordonarea funeraliilor.



Generalul, aflat la prima misiune de o asemenea anvergură, spune că a consultat, alături de Ion Tucă, reprezentantul Casei Regale, fotografii vechi şi imagini de la alte înmormântări regale. Împreună, au pus la punct un program, aplicat ulterior „la virgulă“ de către toate structurile statului român implicate.





O mulţime impresionantă de oameni l-au condus pe Regele Mihai pe ultimul drum FOTO Inquam Photos/Liviu Florin Albei

„În momentul în care s-a anunţat decesul Majestăţii Sale, ne-am întrunit repede şi am stabilit măsurile pe care le are de luat fiecare minister. Vreau să vă spun că fiecare minister şi fiecare structură au făcut o treabă excelentă. Din păcate, nu se vede ce-a făcut armata de oameni din spatele funeraliilor: începând de la Poliţia de Frontieră, care a asigurat accesul tuturor demnitarilor străini veniţi în ţară, la Ministerul de Externe, care i-a preluat pe reprezentanţii caselor regale din străinătate, la cei de la SPP, care i-au păzit. A fost o muncă imensă pentru toate structurile statului. Nu mai vorbim de Poliţie, de Jandarmerie, care au asigurat ordinea publică la asemenea adunare mare de oameni. Nu este uşor. Oamenii aceştia nu se văd. Eu nu am făcut decât să pun cap la cap desfăşurătorul ceremoniei“, spune Gelaledin Nezir, timorat de atenţia pe care i-o acordă în aceste zile mass-media din România.