Fotografii români profesionişti care-şi pun la dispoziţie opera gratuit. Cum se vede lumea prin ochii lui Mihăilescu, Dincă, Eftenie

Dan Cristian Mihăilescu, Vlad Eftenie, Marius Dincă sunt doar trei dintre numele unor pasionaţi de fotografie care îşi împart creaţiile publicului larg, fără să impună ceva în schimb. Singura cerinţă ar fi specificarea sursei, dar nici acest lucru elementar nu este respectat întotdeauna. Este, de altfel, singura supărare pe care o încearcă „fotografii tuturor“.

Dar supărarea trece printr-o altă sesiune foto în care imagini unice, irepetabile sunt aduse în faţa noastră – frânturi dintr-un univers pe care ei, fotografii, îl văd cu alţi ochi.

Marea Neagră, prima iubire

Cineva l-a numit pe Dan Cristian Mihăilescu „fotograful personal al Mării Negre“. Dacă admiraţi pe internet vreo fotografie dramatic de frumoasă a mării este foarte posibil să-i aparţină lui Dan. Constănţeanul de 38 de ani este manager IT în Portul Agigea, iar postura îi dă libertatea de a colinda ţărmul Mării Negre în căutarea instantaneului perfect, care se multiplică la nesfârşit în fiecare unduire a valurilor.

„M-am născut într-o zi de joi, la răsăritul soarelui, ora 5.00 dimineaţa. După câteva zeci de ani persist în a căuta acea stare periodic, în fapt o stare de renaştere. Pentru asta îi sunt recunoscător pasiunii mele, fotografia, care mi-a arătat viaţa, dar în special natura. Natura pentru mine înseamnă marea, iar Marea Neagră a fost prima pe care am văzut-o şi asta o face prima mea iubire“, se prezintă Dan.

Marea Neagră i se expune în toate ipostazele: tolănită pe nisip, frământată, furioasă, îmbietoare, captivantă. Accesoriile ei sunt înfăţişate în detaliu: pescăruşii, stabilopozii, digurile, macii de pe faleza sălbatică, băncile, umbrelele din stuf, vântul, straturile de culoare, razele de soare, stropii de sare, firicelele de alge. Oricine le poate privi surprinse în fotografiile lui Mihăilescu, expuse la rezoluţie foarte bună, nestingherite de vreo inscripţie care să obtureze vederea. Semnătura autorului este aşternută discret într-un colţ al imaginii, cât să amintească, precum o mică pecete, cui îi aparţine crâmpeiul de magie de pe „peliculă“.

„Într-adevăr, urc unele fotografii la rezoluţii destul de măricele, dar din considerente de calitate, ca privitorul să poată vedea fotografia cât mai aproape de original, acum când sunt monitoare atât de mari şi performante, dar şi smartphone-uri. Dar acesta este un alt dezavantaj, pentru că mulţi decupează semnătura sau o înlătură prin editare. Unii fotografi încarcă poze la rezoluţii de jumătate din ce pun eu, dar nu au acelaşi impact. Chiar dacă imaginea este senzaţională, rezoluţia mică nu îţi permite să vezi toate detaliile, să îţi transmită atmosfera din ea. Şi ăsta este rabatul pe care îl fac“, motivează Dan Cristian Mihăilescu.

Fotografiile preferate pot fi comandate apoi în particular autorului, care pe site-ul personal îşi expune creaţii ce pot decora o cameră, în locul unui tablou pictat. „Eu fac fotografia în primul rând de plăcere şi pe un terţ loc în scop comercial. Deci nu sunt chiar maniac cu copyright-ul, cu toate că îmi sare ţandăra când dau de un impertinent care nici nu recunoaşte că mi-a scos semnătura şi îşi pune fotografiile mele sub contul lui fără jenă. În astfel de cazuri raportez totul la Facebook, blochez persoana respectivă etc. Nu sunt multe metode de apărare, într-adevăr. Dar cine fură la un moment dat singur îşi sapă groapa şi publicul care pe moment îl lăuda se va întoarce împotriva lui“, consideră Dan.

Recunoaşte că a obosit să le tot atragă atenţia celor care i-au furat pozele să le şteargă. „Mă promovez singur şi cred că am deja un stil personal, uşor de recunoscut şi, până la urmă, timpul îmi va da mie de câştigat. Măcar sper la asta. Eu fac ceea ce fac pentru că îmi place şi aş face-o cu sau fără Facebook, oricum. Sunt poze făcute cu telefonul şi deci fără watermark, pozele astea se fură şi atât. Nu ştie nimeni că este poza mea, dar este un risc pe care ţi-l asumi ca fotograf care doreşte expunere în mediul online, în special pe Facebook sau pe Instagram“, afirmă Dan Cristian Mihăilescu.

Vlad Eftenie: „Emoţia oamenilor, asta e răsplata mea“

Vlad Eftenie, fotograful Bucureştilor îndrăgostit de Dobrogea, a devenit cunoscut când a câştigat concursul Sony World Photography în 2014, cu imaginea oamenilor care aşteaptă pe ninsoare sosirea tramvaiului. De aceeaşi vârstă cu Dan, Vlad este arhitect şi predă ca lector la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti. Recent şi-a declarat nemulţumirea faţă de preluarea fotografiilor, pe care le împarte darnic, deseori fără semnătură, publicului de pe Facebook.

„Depinde ce fac ei cu ele. Distribuirea cu menţionarea numelui e OK. Dar când ei folosesc imaginile pentru promovarea unui business nu mai e OK. Apare un interes comercial. Iar când îmi şterg numele sau nu îl menţionează, asta chiar e furt şi nesimţire. Deci nu le dau tuturor. Eu le arăt. În funcţie de utilizare apar sau nu probleme. Când primesc semnalări ale piratării sau distribuirii în necunoaştere de cauză a imaginilor mele, pe unele pur şi simplu le las, sunt oameni care se încântă sincer de ce au găsit pe net. Dar unii au pus o siglă nouă pe fotografie, ignorând, desigur, autorul. I-am raportat până a fost şters conţinutul, dar recidivează. I-am raportat din nou. Chestii de principiu“, afirmă Vlad.



Lumea poate admira după pofta inimii fotografiile lui, iar dacă doreşte să le preia doar pentru a le da mai departe, nu în scop comercial, este binevenită. Eftenie mărturiseşte că scopul cel mare este ca fotografia lui să aibă impact. Simte o răsplată în emoţia celorlalţi: „Urmăresc ca fotografia să creeze emoţie, să ajute oamenii să vadă ceea ce le scăpase. Bucuria lor mişcă ceva în ei. Îi transformă ca oameni. În timp. În bine. Cred asta“.

Apartamentul vândut pentru înconjurul lumii

„Bine ai venit pe pagina mea, eu sunt Marius. Trebuie să ştii că aceste fotografii sunt ale tale, le-am făcut special pentru tine, eu nefiind decât un intermediar între ceva ce exista deja şi aştepta a ta privire. Tocmai de aceea fotografiile sunt postate la rezoluţie mare şi fără semnătură. Pentru a putea fi informat despre fotografiile pe care le postez aici zilnic pentru tine bifează nu doar «Like» sau (în limba română) «Îmi Place», ci şi opţiunea «See First» (sau «Vezi mai întâi»). P.S. Dacă doreşti o fotografie dintre cele publicate aici la rezoluţia originală, dă-mi un mesaj în privat. Acestea sunt cu adevărat FotografiileTale.“

Cel care a creat acest cont de Facebook este Marius Dincă (39 de ani), fotograf la Institutul Goethe şi se ocupă de marketing online la Romanian Superbike Championship. Pentru el, anul 2017 este un pas mare: porneşte în luna decembrie într-o călătorie în jurul lumii. Plănuieşte să stea câte o lună în câte un oraş, în care va lucra, va face poze şi va cunoaşte cultura acelui loc. Pentru asta îşi va vinde apartamentul, iar banii sunt planificaţi să îi ajungă trei ani. Aventura cuprinde 36 de oraşe vizitate, cu experienţe descrise pe un blog şi strânse într-o carte. Toate fotografiile vor fi puse pe un site la care lucrează şi vor fi, de asemenea, oferite la liber, la rezoluţie mare, fără watermark.

„Sunt într-o fază a vieţii mele în care simt nevoia să dau ceva înapoi. Este modul meu de a da ceva în schimbul a tot ce am primit, poate mai mult decât alţii. De aceea şi tema călătoriei mele în jurul lumii este «we-all-owe», «cu toţii suntem datori ceva». Eu încerc prin fotografii să plătesc o parte din datoria asta. Mă cheamă călătoria asta“, se confesează Marius Dincă.

Călătoria lui nu are o semnificaţie turistică, mai degrabă una spirituală. Undeva pe parcurs, Marius speră să aibă sentimentul că este pe drumul cel bun, iar destinaţia finală i-o va confirma. „Este calea naturală pe care vreau să o urmez, mi-am dat seama de asta după o perioadă de luptă interioară, în care mi-am găsit refugiul în fotografie. Astfel că răspunsul a venit de la sine. Călătoria aceasta mi-o datorez mie, iar lumii datorez aceste fotografii“.

Până atunci, Marius Dincă va face fotografii din România, pe care să le arate lumii. În Dobrogea va pleca de îndată ce va da căldura. „Dobrogea este specială, voi avea un traseu care va începe din Munţii Măcinului şi se va termina la ţărmul Mării Negre, în Vama Veche. Cu o fotografie bună toţi suntem datori în viaţă“, spune Marius.

