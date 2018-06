FOTO Cele mai frumoase edificii Art Nouveau construite în România. Detaliile de arhitectură sunt fascinante

„Curentul Art Nouveau a avut pe teritoriul României expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului al XX-lea. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, încă puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg“, explică specialiştii Institutului Naţional al Patrimoniului.

Ziua Mondială Art Nouveau, serbată la 10 iunie, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner.

Cel mai cunoscut edificiu Art Nouveau din România este, fără îndoială, Cazinoul din Constanţa, este un monument istoric emblematic pentru oraşul Constanţa şi pentru România, inclus în programul Europa Nostra pe anul 2018 (Anul Patrimoniului Cultural) al celor mai periclitate 7 monumente europene.

„Edificiul a fost ridicat în timpul 'febrei cazinourilor' ce a cuprins Europa la începutul secolului al XX-lea şi şi-a deschis porţile în 1910. Daniel Renard, arhitectul româno-elveţian care a proiectat clădirea, a optat pentru un Art Nouveau opulent cu scopul de a ilustra modernizarea României sub domnia regelui Carol I.

Clădirea a devenit, în timp, un reper al ţărmului Mării Negre.

Ansamblul este alcătuit din trei elemente construite: fundaţiile cu platoul pe care se află Cazinoul, clădirea Cazinoului în sine şi clădirea Acvariului, proiectată tot de Daniel Renard, dar la o dată ulterioară.

Al patrulea element este promenada ce separă Cazinoul de Acvariu şi leagă portul comercial de cel turistic, promenadă însoţită pe tot parcursul de o centură verde.

Clădirea Cazinoului are trei niveluri. Interiorul spaţios şi bogat decorat face trimitere la o epocă plină de farmec. Acesta se compune dintr-un salon de intrare, săli destinate evenimentelor, spaţii tehnice şi este completat de terase deschise“, detaliază arhitecţii.

Tururile ghidate organizate în România includ clădiri cu detalii Art Nouveau, dintre care amintim:

- Centrul vechi al Constanţei, caracterizată ca o zonă compactă cu un mix interesant de stiluri arhitecturale, în care se vor evidenţia elementele Art Nouveau existente: Casa Constantinidis, Casa Zambaccian, Casa Hrisicos, Casa Embiricos, Casa Cănănău, Casa Şomănescu, Cazinoul;

- Clădirile centrale în stil Secession din Târgu Mureş, precum Palatul Culturii şi Palatul Administrativ, Palatul Pensiilor, clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, Casa Feigenbaum, Vila Radó, Colegiul Reformat, opere ale arhitecţilor Dezső Jakab, Marcell Komor, Radó Sándor, Várady Árpád, arhitecţi reprezentativi pentru curentul Secession;

- Traseul ce parcurge cartierele Fabric, Cetate şi Elisabetin, cu o serie dintre clădirile reprezentative ale oraşului - fosta Bancă de Scont, Palatul Apelor, Palatului Marschall, Piaţa Alexandru Mocioni;

- Palatele din Oradea - Palatul Vulturul Negru, cel mai reprezentativ palat Art-Nouveau din România, Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Palatul Episcopal Greco-Catolic.

Institutul Naţional al Patrimoniului este totodată partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region" care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea. Instituţia continuă seria de acţiuni pornite în 2017 cu scopul de a creşte gradul de cunoaştere şi apreciere a patrimoniului Art Nouveau din Romania în rândul publicului larg.

