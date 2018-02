Elan Schwartzenberg, despre Mazăre: „Procurorul DNA mi-a spus că, dacă fac denunţ împotriva lui Radu Mazăre, mi se rezolvă problemele“

Omul de afaceri a făcut mai multe dezvăluiri într-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Printre altele, a mărturisit că prietenia care îl leagă de fostul primar al Constanţei este una veche, cei doi făcând afaceri de la Revoluţie. „Eu aveam o consignaţie în Iaşi, ei aduceau marfă, ulterior ne-am ocupat de publicitate. Aveam panouri publicitare în Constanţa cu ani de zile înainte ca Radu să ajungă primar. (...)

La un moment dat, fraţii Mazăre, că nu vorbesc nepărat de Radu, au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiţii. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanţat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziţia şi construcţia respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat şi se ocupă de managementul proprietăţilor. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani, 15 ani în afara ţării, pe care nu le falsifică niciodată”, a spus Elan Schwartzenberg.

El susţine că le-a dat fraţilor Mazăre 175.000 de euro în mai multe tranşe. "Eu am trimis în contul fraţilor Mazăre 175.000 de euro în diverse tranşe şi sume, care nu au nicio legătură cu bani primiţi de la Avi Morgenstern. Eu în viaţa mea nu am primit 175.000 euro de la Avi Morgenstern, pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraţilor lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulţi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii prestate, iar fraţilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiţii, sume şi termeni pentru finanţarea resortului din Madagascar (...) Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazăre a clacat psihic. Numai nişte nebuni fac zeci de dosare unui om", a completat Schwartzenberg.



Acesta a confirmat, de asemenea, că Radu Mazăre se află proprietatea sa din Madagascar şi spune: "Se află pe proprietatea mea. M-am gândit să mă duc să îl arestez".

Schwartzenberg a mai susţinut, în interviu, că procurorul DNA Ana Dana i-ar fi cerut să facă un denunţ împotriva lui Radu Mazăre, astfel va scăpa de toate problemele. "Ana Dana, procuror la DNA, mi-a cerut să fac denunţ (împotriva lui Mazăre - n.r.). În mod oficial să o întrebaţi pe Ana Dana prin cine, în mod oficial, mi-a transmis că, dacă fac denunţ, se rezolvă toate problemele mele în această speţă cu Radu Mazăre", explică acesta.

Inculpaţi în acelaşi dosar

Fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Mazăre, senatorul Alexandru Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost trimişi în judecată , pe 1 aprilie 2016, în dosarul privind construirea locuinţelor sociale din cartierul "Henri Coandă" din Constanţa.

Potrivit DNA, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazăre 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei pentru contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Anchetatorii susţin că din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi în contul personal al lui Radu Mazăre şi 80.000 de euro în contul pus la dispoziţie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, ambele fiind deschise la o bancă din Israel.

Magistraţii au fost curioşi de ce Mazăre nu se întâlnea cu Morgenstern într-un cadru oficial. „Sunt acuzat că în 19 octombrie 2011 m-am întâlnit cu Morgenstern si i-am dat acordul tehnic. Este adevărat că ne-am văzut la data respectivă la casa mea din Mamaia. Eu n-am fost un primar tipic, aveam puţine întâlniri la birou, cu Gabi Stan de exemplu am decis la o cafenea să facem cartierul. Pe Morgenstern l-am chemat acasă, era dimineaţa, nu plecasem la serviciu. Ofertele pentru licitaţie nu erau încă depuse. Dânsul m-a sunat să vorbească cu mine, eu i-am zis să vină la mine acasă. Subiectul întâlnirii era legat de proiectul cartierului pt tineri, nu am discutat despre campusul social Henri Coandă. Morgenstern avea probleme de infrastructură cu primăria, nu avea o autorizaţie”, a explicat Radu Mazăre.

În aceeaşi cauză, Radu Mazăre este cercetat pentru că nu a trecut în declaraţiile de avere din 2012 contul personal deschis la banca din Israel în care a primit, în septembrie 2011, 95.000 de euro de la Elan Schwartzenberg. Fostul edil susţine că, deşi era titlularul contului, nu s-a folosit niciodată de el. Mazăre le-a povestit judecătorilor, la termenul de luni, că în anunl 2002 a mers în Cuba iar la întoarcere a avut o discuţie cu Elan Schwartzenberg despre oportunităţie de investiţii în ţara respectivă, omul de afaceri propunându-i să facă afaceri împreună.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au emis, în iunie 2014, un mandat european de arestare preventivă pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, el fiind dat şi în urmărire internaţională după o solicitare a Poliţiei Române.

Afacerile din Brazilia şi Madagascar

„În 2002 am înfrăţit Constanţa cu Havana şi am fost în Cuba, într-o delegatie, pt 2 saptamani‎. Inainte sa fiu primar eu m-am ocupat numai de afaceri. Am avut o discutie cu Elan în 2002, dupa ce m-am întors din Cuba, referitor la oportunităţile de investiţii in Cuba. El mi-a propus ca, având în vedera că voi mai merge in locuri cu potenţial de dezvoltare, sa facem impreuna afaceri in aceste locuri. Gen Columbia, Indonezia, Honduras, Brazilia, Papua Noua Guinee, Madagascar‎. În funcţiede aportul fiecăruia inchideam afacerea”, a precizat Mazăre.

Fostul primar a arătat că ar fi deschis atunci, în 2003 un cont bancar in Israel, i-ar fi dat şi procura lui Elan Schwartzenberg să opereze pe acel cont, deoarece era primar atunci. „Dânsul urma să pună bani în acel cont de-a lungul timpului, de ordinul zecilor-sutelor de mii de euro, în funcţie de disponibilităţile sale. Eu eram titularull contului, dansul doar avea procura respectivă. El făcea viramente în acel cont. Acest acord s-a concretizat în două afaceri imobiliare, una în Brazilia si una în Madagascar.

Erau anumite ţări în care Elan nu mergea, pentru că era israelian. În 2003 Elan a început să transfere bani în acel cont. Până în 2011 cred că în contul acela au intrat din contul personal al lui Elan sau din conturile firmelor sale aprox 1 milion de euro”, a explicat Radu Mazăre.



Schwartzenberg ar fi acţionat „ca un liant” între mituitor, Avraham Morgenstern, şi mituit, Radu Mazăre, susţin anchetatorii. Rolul lui Schwartzenberg a fost de a garanta „afacerea” care, potrivit procurorilor, seamănă cu utilizarea contului escrow în relaţiile comerciale.