Dezmăţ pe litoralul românesc. „Cunosc multe fete care au ajuns să se prostitueze pentru droguri“

Anul acesta, în perioada vacanţei de 1 Mai, pe litoral s-au prezentat 44 de persoane sub influenţa unor substanţe psihoactive la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa. Numărul este aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



Şi Poliţia a înregistrat zeci de cazuri de tineri prinşi că aveau asupra lor diferite droguri, dar şi persoane care făceau trafic de astfel de substanţe în rândul tinerilor. Această realitate crudă se petrece sub ochii autorităţilor care „s-au asigurat” că anul acesta totul va fi bine pe litoral. Ministrul de interne, Carmen Dan, declara la Mamaia că „minivacanţa de 1 Mai este o repetiţie pentru ce urmează”, adică sezonul estival 2018.



Astfel s-a ajuns ca în timpul acestei „repetiţii” toată lumea să poată vedea la ştiri o tânără care pare că prizează pe plajă o substanţă interzisă. De asemenea, suspectul crimei din Vama Veche, un adolescent de 17 ani, era de mai bine de un an sub control judiciar fiind acuzat de trafic de droguri, iar Jandarmeria a prins într-o singură zi, în Mamaia Nord, 11 tineri care aveau asupra lor substanţe interzise.





Plaja şi petrecerile, cele mai bune locuri pentru consum



Daniela a consumat droguri timp de 10 ani. A început din curiozitate şi din dorinţa de a se integra într-un anturaj în primul an de facultate, iar din al doilea a început să consume frecvent. De la ea aflăm că „plaja, cluburile, petrecerile sunt cele mai bune locuri unde consumi droguri, mai ales dacă ai băut un cocktail sau o bere. Te simţi mai lejer, mai liber şi nu mai eşti atent la ce faci, ci doar vrei să te simţi bine. Tinerilor, eu le-aş spune să se gândească puţin mai mult. E în regulă o băutură, dar nu ştii niciodată ce are un joint (o ţigară)”.



Iar de la o simplă curiozitate, la dependenţă nu este un drum atât de lung. Daniela descrie senzaţia pe care tinerii o simt atunci când apelează la substanţe interzise: „e o senzaţie de euforie, o linişte, o calmare, scapi de stresurile şcolii, ale părinţilor, scapi de orice. Corpul devine rezistent şi o să cauţi ceva cu un efect mai mare. Îţi dai seama că eşti dependent când nu faci faţă lucrurilor de zi cu zi şi simţi permanent nevoia să consumi. Nu mai ai cum să te linişteşti sau să funcţionezi fără acea substanţă.



Alina Pachiţanu, psiholog clinician, subliniază că „substanţele amplifică sau diminuează ceea ce eşti deja. Sunt consumatori de tot felul, depinde de persoană, intenţia şi scopul consumului cât şi de substanţă. Cei care ajung să depindă de acest tip de stimulare, au o predispoziţie, o vulnerabilitate emoţională specifică care îi face să caute împlinirea unei trebuinţe, satisfacerea unei pulsiuni, umplerea unui gol, la nivel profund inconştient. Conjunctura, mediul, anturajul de consum hotărăsc soarta celui predispus. Unii conştientizează modificările, alţii nu. De aceea se amplifică vulnerabilitatea, poţi fi folosit, uşor de manipulat, scade capacitatea de anticipare, etc. În acest fel drogurile te scot din funcţiune.”



De asemenea, psihologul spune că unii tineri ajung să consume substanţe interzise deoarece „nu toţi au structura carieristului, omului de succes, învingătorului şi atunci caută o recunoaştere fie şi de moment, un substitut. Este vorba de fragilitatea specific umană. Fuga de suferinţă, evadarea... De ce este atât de ofertantă? Pentru că în real nu are şanse, nu găseşte, necesită un efort, compromisuri de multe ori pentru a părea ceva ce nu eşti, ce nu vrei. Consumatorul de droguri se află între tensiunea realului şi nevoia intimă de autocunoaştere, definire autentică.”







Mamaia Nord şi Vama Veche, zone de risc



Administratorii cluburilor de pe litoral şi personalul acestora au o mare responsabilitate, spune comisarul Cristian Oprişan, şeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa.



„Sunt aşa numitele zone de risc pe litoral, adică zone unde este riscul de a iniţia şi consuma droguri: zona de Nord a staţiunii Mamaia, adică zona de cluburi, care este predispusă şi staţiunea Vama Veche care a devenit un risc având în vedere numărul mare de tineri care merg acolo. Unde sunt cluburi este evident că apar aceste substanţe psihoactive de petrecere (amfetamine, cocaina etc).”



Printre soluţiile pe care le propune comisarul Oprişan, pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, se numără educaţia în familie şi şcoală a tinerilor, informarea personalului angajat în cluburi care trebuie să ştie cum să identifice astfel de persoane, să ia măsuri în cazul unei supradoze, să ia măsuri de securitate la intrarea în cluburi etc. Toate acestea se alătură măsurilor pe care le ia şi poliţia, de a fi prezenţi în zonele aglomerate de pe litoral care au devenit zone de interes şi pentru dealeri de droguri.



„Anul trecut am demarat un proiect pe zona aceasta, de informare a personalului din cluburile din Nordul staţiunii Mamaia şi pe cei care organizează evenimente muzicale de amploare. I-am învăţat cum să identifice persoane aflate în stare de intoxicare, ce trebuie să facă la o supra doză, cum să asigure măsuri de prim ajutor. Vom analiza situaţia din vacanţă şi vom lua măsuri pentru că nu se poate ca personalul de securitate din cluburi să fie atât de lejer şi să nu asigure locaţiile respective”, a mai spus comisarul.

Trebuie înţeleşi, nu condamnaţi



Tinerii care ajung să fie dependenţi de droguri trebuie ajutaţi să renunţe. Procesul este unul de durată în care trebuie să primeşti sprijinul familiei, apropiaţilor şi specialiştilor. Situaţia nu este deloc uşoară dacă ţinem cont de faptul că mulţi tineri dependenţi ajung să aibă probleme cu legea. „Mă apucasem să fur şi făceam şi alte lucruri care mi-au creat probleme cu poliţia. Cunosc multe fete care au ajuns să practice prostituţia pentru droguri. A durat 4 ani să mă las. Mă lăsam o lună sau două şi iar cădeam. Trebuie să fii foarte atent la anturajul în care eşti, la situaţiile în care te pui pentru că este foarte uşor să cazi din nou. Am fost la un centru de recuperare şi la un terapeut. Adicţia nu este ceva de joacă. Eu nu aveam cum să mă las singură”, spune Daniela.



Psihologul clinician, Alina Pachiţanu , spune că „cel neatins de sevraj nu poate judeca. Trebuie înţeleşi nu condamnaţi - asta e o cheie socială. Dacă societatea are acest rezultat este şi vina ei, nu numai vina subiectului, pentru că uneori nu mai este vorba despre alegeri. Adicţia trebuie acceptată ca o consecinţă a societăţii. Problema drogurilor este a noastră, a tuturor nu numai a celor care se droghează pentru că nu putem oferi siguranţă, acea linişte dezirabilă”, conchide specialistul.

