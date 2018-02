De ce aşteaptă românii şase luni pentru proba „traseului“ la permisul auto. „Nu există nicio ţară în UE în care să dai examenul cu un poliţist“

Obţinerea permisului auto este, în multe judeţe din România, un adevărat examen al răbdării deoarece programările pentru proba practică se fac şi la şase luni distanţă de la susţinerea celei teoretice. La finalul lui ianuarie, programările pentru „traseu“ se făceau în multe judeţe pentru luna aprilie. Campionii termenelor lungi sunt cei de la Braşov (iulie) şi Harghita (iunie). Judeţe precum Vaslui, Argeş, Suceava sau Prahova făceau programări pentru mai în ianuarie, iar în Constanţa şi alte câteva judeţe examenul se putea susţine cel mai repede după trei luni. La polul opus, la Sălaj candidaţii pot da examenul la o lună distanţă după proba teoretică.



Programări făcute în alte judeţe



În lunile care se scurg între proba teoretică şi cea practică, spun instructorii auto, cursantul uită să conducă sau alege să meargă în judeţe cu termene rezonabile. „Eu am un elev din Suedia. A dat sala acum 3 luni, apoi a plecat înapoi la muncă în Suedia. Acum a venit să dea traseul. Am făcut cu el două şedinţe înainte, dar văd că a uitat tot. Mai am o fată care plecat la Tulcea pentru că acolo programarea se face la 2 luni şi ceva“, ne spune Neculai M., un instructor auto din Constanţa. În opinia acestuia, termenul ar trebui să fie „ca înainte“, de maxim 3 săptămâni.

Ioana este la a doua încercare de a lua permisul auto. „De fiecare dată, înainte de examen, trebuie să plătesc ore suplimentare pentru a fi sigură că mai ştiu să conduc. O astfel de şedinţă costă 80 de lei şi e nevoie de 3 înainte de proba practică. Pe lângă şcoala de şoferi, care costă 1.400 de lei, mai dăm bani şi pe şedinţe suplimentare. Este prea mult să aştepţi 3 sau 4 luni pentru a da traseul“. În plus, legea prevede că acei cursanţii care nu reuşesc să promoveze proba practică într-un interval de maximum un an sunt obligaţi să facă şcoala de şoferi din nou.



Două săptămâni – „limita de bun simţ“



Reprezentanţii a 28 de şcoli de şoferi, membre în Asociaţia Şcolilor de Şoferi „Dobrogea“, solicită trecerea serviciului de permise auto în subordinea Ministerului Transporturilor şi susţinerea probei practice de către ingineri auto, şi nu poliţişti. „Nu există nicio ţară în UE în care să dai examenul cu un poliţist“, spune Nicolae Dicu, preşedintele asociaţiei.





Adrian Caşcaval, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Formatorilor din Transportul Rutier din Romania (FNPFTRR) susţine că un cursant ar trebui să dea examenul în maxim două săptămâni de când a terminat şcoala, nu la şase luni ca în Braşov. „Asta ar fi o limită normală şi de bun simţ. În plus, ar fi normal ca planificarea să se facă pe ore. Nu să spună: vii dimineaţa la 8.00, iar tu dai examenul la ora 14.00 sau la 16.00“.

Caşcaval spune relaţia tensionată dintre instructori şi poliţişti este întreţinută şi de modul diferit în care se fac examinarea şi pregătirea. „Şcolile au nişte reglementări ale Ministerului Transporturilor ce privesc pregătirea cursanţilor, iar Ministerul de Interne are alte reglementări legate de examinare. Când le asamblăm, vedem că se bat cap în cap“.



Corpul examinatorilor externi



Oficialii FNPFTRR propun crearea de organizaţii profesionale care să se ocupe de evaluarea cursanţilor sau de „recuperarea“ în acest sistem a unor poliţiştii de la Rutieră care au ieşit la pensie la vârste de 42-45 de ani, precum şi a unor foşti instructori auto sau foşti examinatori care ar putea forma un corp de examinatori externi la care să se apeleze contracost atunci când este nevoie.



Problema supra-aglomerării este cunoscută la nivelul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din cadrul Ministerului de Interne. „În ultimele 6 luni, au fost atestaţi ca examinatori 120 de poliţişti. Subiectul a fost în permanenta atenţie a conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fiind reduse perioadele de aşteptare“, spun oficialii DRPCIV.



Şeful Serviciului Public Comunitar Permise şi Înmatriculări Auto Constanţa, comisarul şef Liviu Vîrşă (foto) a declarat pentru „Adevărul” că problema termenelor lungi ţine de mai mulţi factori: angajaţi insuficienţi, mărirea timpului pentru examinarea practică, scăderea ratei de promovabilitate.



„La categoria B, un examinator trebuie să ţină un candidat cel puţin 25 de minute, timp în care nu intră primirea candidatului, verificarea tehnică a autoturismului şi altele. Deci, în total, o examinare practică ţine cam 30 de minute”, spune comisarul şef. DRPCIV Constanţa are în medie cam 5 angajaţi care ies zilnic să examineze aproximativ 65 de candidaţi. Doar că în ultimii ani numărul examenelor a crescut de la 14.900 (anul 2014) la 19.199 (anul 2017) şi a scăzut promovabilitatea de la 59% în 2015 la 49,6% în anul 2017. Toţi cei care nu promovează examenul se reportează şi astfel se ajunge la cifre crescute ale examinărilor.



„În primul rând, serviciul acesta are o schemă de personal care a fost dimensionată în funcţie de criterii pe care nu le cunosc, dar în 2010 eram la serviciu 35 de lucrători prezenţi, în 2017 suntem 26 prezenţi la serviciu”, declară comisarul şef.



Mulţi poliţişti examinatori pleacă din serviciu prin transfer la alte departamente sau alţii au ieşit la pensie, în locul lor nefiind nimeni angajat. Astfel s-a ajuns ca în unele zile proba practică să fie susţinută cu 3 poliţişti în judeţe ca Braşovul. În plus, munca la serviciul permise auto nu este tentantă pentru oamenii legii, aici având salarii mai mici şi categorie de muncă inferioară colegilor din alte departamente.



Comisarul şef Liviu Vîrşă nu vede o rezolvare a problemei în trecerea serviciului de permise la un alt minister sau susţinerea examenului cu ingineri auto, aşa cum cer instructorii. „Cu ce-l poate ajuta mai bine pe un inginer că ştie cum funcţionează motorul pentru a evalua un om pe partea de cunoştinţe teoretice şi practice în îndemânarea de a conduce? Aşa, mai pertinent ar fi să punem examinatori nişte conducători auto cu 20 de ani vechime.”

