Ce alt dosar penal îl mai leagă pe omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat ieri în Argentina, de fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre

Avraham Morgenstern, urmărit internaţional de autorităţile române, a fost localizat şi reţinut, în cursul acestei nopţi, în Buenos Aires, Argentina. El a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.



Problemele lui Avraham Morgenstern nu se opresc aici, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aflându-se un dosar penal în care este acuzat de dare de mită, alături de Radu Mazăre, fost primar al Constanţei, acuzat de luare de mită şi de Alexandru Mazăre (fratele lui Radu Mazăre), fost senator PSD, acuzat de complicitate la luare de mită.



Procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că „inculpatul Mazăre Radu Ştefan, în calitate de primar al Municipiului Constanţa, a lansat, la începutul anului 2011, programul de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”. Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale, a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma să fie organizată.



Astfel, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).”



Banii, spun anchetatorii, au fost transferaţi în contul lui Radu Mazăre (95.000 de euro) şi în contul lui Alexandru Mazăre (80.000 de euro), ambele deschise în Israel.



În schimbul banilor, Radu Mazăre a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuţiilor sale de serviciu prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Morgenstern Avraham.



În acelaşi dosar, procurorii DNA l-au pus sub acuzare şi pe Emilian Schwartzenberg sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la dare de mită. „În cursul anului 2011, inculpatul Schwartzenberg Emilian l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al unei firme, să îi dea lui Mazăre Radu Ştefan, primarul municipiului Constanţa de la acea vreme, suma totală de 175.000 de euro pentru ca acesta din urmă să facă demersuri atât în cadrul atribuţiilor de serviciu cât şi în afara (contrare) lor, astfel încât să faciliteze câştigarea, de către firma respectivă, în condiţii avantajoase, a unei licitaţii având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro)”, spun procurorii DNA.



Avraham Morgenstern a fost condamnat definitiv, în august 2017, la 8 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală săvârşită în cadrul derulării a 3 contracte cu firme ale administraţiei publice din Constanţa.



„În perioada 2009-2014, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de administrator al S.C. Shapir Structures S.R.L, nu a înregistrat corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu RAEDPP (EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT) Constanţa şi Confort Urban S.R.L. Constanţa, şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte.



În aceeaşi perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru.



Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

