Campionii din garaj care aleargă şi pedalează pentru a ajuta şase copii orfani

Pe 20 mai, Clubul Trident Triathlon Team va organiza „Trident Kids Duathlon”, o competiţie de tip multisport (alergare – ciclism – alergare), ce are ca scop promovarea mişcării în rândul copiilor şi tinerilor, dar şi ajutorarea a şase fraţi premianţi rămaşi orfani despre care a scris „Adevărul”.



Toate fondurile obţinute din înscrierea concurenţilor (30 de lei taxa de participare) vor merge către Cristian, Andrei, Tudor, Amelia, Luca şi Marta Dascălu din Constanţa.

Competiţia se va desfăşura pe promenada din zona Hotelului Rex din Mamaia, cu începere de la ora 9.00 şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani.



Până acum, în urma prezentării cazului de către „Adevărul”, cei şase fraţi au primit peste 190.000 de lei din partea diferiţilor binevoitori.

Cea mai recentă strângere de fonduri a fost cea organizată de parohia Sfântul Mina din Constanţa, unde, în timpul unui concert caritabil, părintele Banu Claudiu a reuşit să adune pentru aceşti copii peste 22.000 de lei.



Campionii din garaj



Copiii de la Trident Triathlon Team, un club înfiinţat în anul 2016, au obţinut multe titluri, medalii şi locuri fruntaşe la campionatele naţionale de triatlon, duatlon, aquatlon, ciclism dar şi în alte competiţii de nivel local si naţional la ciclism şi atletism.



Amalia, este o sportivă de numai 11 ani care a ajuns campioană naţională la duatlon în 2017. „De mică am vrut să fac sport. Am încercat mai multe sporturi, până la urmă am ajuns la înot. Acolo am descoperit triatlonul, iar de 2 ani mă pregătesc zilnic. În fiecare zi înot sau fac bicicletă sau alerg timp de 2 ore pe zi. Mă simt foarte bine când fac sport”. Iar visul Amaliei este să performeze şi să ajungă la un concurs olimpic.

Al doilea campion naţional al clubului este Casia (14 ani), elevă în clasa a 7-a. De la ea aflăm că triatlonul este cel mai frumos sport datorită complexităţii lui. „Să fac sport înseamnă să mă eliberez, să-mi exprim toate fricile şi să mă lupt cu ele. Alergarea îmi place cel mai mult deoarece este cea mai dinamică”. Casia Damian a ocupat locul 1 la Campionatul Naţional de Triatlon în anul 2017, locul 1 la Campionatul Naţional de Duatlon ţinut la Cluj tot anul trecut şi locul al 8-lea la un campionat balcanic.



„Aş vrea să ajung să lucrez ca antrenor în club. De asemenea, aş vrea să ajung un campion profesionist. Pentru a face performanţă mă antrenez 2 ore în fiecare zi. Colegii mei spun că am un program încărcat, dar nu este aşa. Îmi fac timp pentru tot: sport, teme, relaxare”, spune Casia.



„Arată mai spartan”



Pentru antrenamentele de ciclism, de atletism şi de forţă specifică, sportivii clubului folosesc garajul situat la subsolul unui imobil din staţiunea Mamaia. Acolo, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri lungime şi 5 metri lăţime copiii se antrenează în serii, niciunul nefiind deranjat de locul inedit. Pentru alergare folosesc parcări din staţiunea Mamaia sau plaja, iar pentru înot, atunci când nu înoată în mare, merg la un bazin acoperit.

Casia (centru) şi Amalia (dreapta), două campioane ale clubului FOTO Roger Mantu

De la Radu Marga, antrenorul şi fondatorul clubului, am aflat că garajul este pus la dispoziţie chiar de proprietarul clădirii, Teofic, care se antrenează alături de ceilalţi sportivi. „În mintea copiilor nu este un lucru 100% acceptat. Dar, odată ce vin la un antrenament şi văd că este un loc securizat şi închis se liniştesc”, spune Radu care este licenţiat în kinetoterapie şi motricitate specială.



Subsolul imobilului a devenit, cu timpul, un loc drag lor, un loc unde nimeni nu-i deranjează, unde sunt doar ei şi efortul lor. „Arată mai spartan”, ne spune Mihai Bocai, un părinte care se antrenează în paralel cu cei doi băieţi care sunt înscrişi in club, unul dintre ei, Vlad (12 ani) obţinând locul 4 la Campionatul Naţional de Triatlon Supersprint.





Club deschis din pasiune



Trident Triathlon Team, înfiinţat de Radu Marga, este un club deschis din pasiunea pentru sport, din dorinţa de a forma sportivi, de a forma caractere. „Nataţia, ciclismul şi atletismul formează copilul ca fiinţă tridimensională, iar triatlonul completează cu o a patra dimensiune mai profundă, cea a caracterului”, ne spune antrenorul.



A descoperit triatlonul ca pe o aventură, pornind de la faptul că vedea sportivi care aleargă şi înoată în mare. Asta l-a ambiţionat şi l-a determinat să înveţe singur să înoate, treptat fiind atras de înotul pe distanţe lungi în ape deschise.



„A fost dorinţa mea dintotdeauna să lucrez cu copii. Am făcut un prim curs de antrenori de triatlon în anul 2012 în Croaţia unde am fost calificat ca antrenor Level 1 de Uniunea Europeană de Triatlon, fiind primul antrenor de triatlon din Dobrogea şi unul dintre cei 6 antrenori din ţară”, spune Radu.

