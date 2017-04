Agenda completă a evenimentelor de pe litoral, din minivacanţa de 1 Mai

Litoralul concentrează evenimente de muzică, gastronomie, automobilism, asezonate cu focuri de artificii ş lansări de lampioane la care va asista ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.

Iată agenda minivacanţei de 1 Mai:

27 aprilie - Mamaia - Festivalul de muzică electronică Sunwaves (ediţia 21), la care sunt aşteptaţi peste 8.000 de turişti străini (preponderent din Marea Britanie, Italia, Franţa şi Germania) şi mii de vizitatori români. Festivalul va dura 4 zile. Tot în 27 aprilie va fi redeschis Bicaz Pirates Resort în Mamaia, primul hotel tematic de pe Litoral.

28 aprilie - Mamaia şi Vama Veche - îşi deschide porţile primul Festival gastronomic al sezonului 2017: „Festival du Bonheur - pour les gourmands”, ce va avea loc în zona Mamaia Nord (Camping Enigma) şi la Vama Veche (în parcarea din spate de la Expirat); ţine până la 1 Mai. Intrarea este liberă, iar accesul la cumpărarea de mâncare de la cele 60 de food trucks cu preparate româneşti, americane, mexicane, japoneze şi de diverse genuri de bucătărie internaţională se va face în baza unui card ce va fi alimentat de turişti cu orice sumă dorită. Participă: Arrosticini / Betty Ice / Big John / Burger Van / Camionetta / Camionul cu Inghetata / Carnatarie / Caru Cu Cafea/ Crepes Charmees / Cubano Food Truck / Delicii Pe Roti/ Elemózsia Food Truck / Gourmet Street Food / Jernoiu BBQ / La Finca Alioli Van/ Hummus Box / Meat Busters / Moritz Eis Romania / Mr. Cannoli Dessert Truck / Nori Yakitori / Porcheterria / Republika Pleskavica / Say Cheese! by Carrefour / Tuk Tuk Thai Street Food Truck / Yiorgos Gyros / Za German - WurstWagen. Seara se deschide sezonul de clubbing şi de petreceri în Mamaia, într-un tur de cluburi.

29 aprilie - la Medgidia debutează Festivalul de Jocuri şi Reconstituiri Istorice Dapyx ce se desfăşoară până la 1 mai pe Stadionul Iftimie Ilisei. La Vama Veche este concert Timpuri Noi, pe terasa La Barbă Neagră.

29 aprilie - Mamaia, în Piaţeta Cazino se poziţionează cele 8 maşini de drift şi cei 8 piloţi ce vor participa a doua zi, 30 aprilie, la Mamaia & Constanţa Drift Games by the Sea. La Vama Veche se derulează Festivalul Sunset, unde cântă Subcarpaţi, Macanache, Vlad Dobrescu, EMIL, DJ Oldskull etc, La Barbă Neagră cântă Kempes, iar la Arca Bar vin Ţapinarii şi Fără Zahăr.

29 aprilie - începe Festivalul auto „1 Mai Tunning Fest Mangalia 2017“ (până la 1 Mai), în parcarea din Portul Turistic. Va fi expoziţie de tuning auto şi moto, concurs car audio, demonstraţii de drift şi burnout, precum şi diferite tombole şi concursuri pentru participanţi şi spectatori. Festivalul va începe sâmbătă cu o paradă a maşinilor şi motocicletelor participante, care va avea startul în Portul Turistic, la orele 11.00. Manifestările vor fi deschise de sâmbătă până duminică, între orele 10.00 şi 23.00, iar luni, între orele 10.00 şi 16.00. Premierea câştigătorilor va avea loc în cursul zilei de luni, 1 mai, începând cu ora 13.00. În cadrul competiţiei vor fi jurizate categoriile: Best Car Of The Show, Best Import Exterior, Best Custom Exterior, Best Autohtona, Best Interior, Best Rims, Best Oldtimer, Best Youngtimer, Best Club Display, Best Rat Look, Best AirRide, Best Static fitment, Best AirRide fitment, Best Airbrush, Best Paint, Best DemoCar, Best OEM++, Best Engine, Best Trunk setup, Best JDM, Best Engine Bay, Best Exotic. De asemenea, va exista o categorie specială pentru mărcile VW şi BMW. În cadrul expoziţiei de tuning auto-moto, pasionaţii de tuning auto, cluburi sportive şi firme de tuning din toată ţara îşi vor prezenta maşinile modificate. În această categorie de expozanţi se înscriu maşinile cu modificări la exterior, la interior, la partea mecanică sau la toate acestea. La Campionatul Naţional de Car Audio vor fi prezentate maşini cu investiţii ce depăşesc 25.000 EUR doar în sistemul de sunet, capabile de performanţe audio extreme. Devenit deja un festival cu tradiţie, „1 Mai Tunning Fest“ reuneşte în fiecare an cele mai interesante proiecte de tuning şi car audio, iar firme din domeniul auto/tuning vor avea, la rândul lor, mai multe standuri de prezentare.

29 aprilie - Ziua Internaţională a Dansului, la Constanţa şi la Cernavodă - festivaluri etnice, la Casa de Cultură a oraşelor

30 aprilie - Mamaia & Constanţa: orar 12.00-13.00 - expoziţie statică maşini şi piloţi de drift, Piaţeta Cazino Mamaia; orar 14.00-19.00 - Drift Games by the Sea, Constanţa, Poarta 1 Cazino - Port Constanţa; orar 16.00-24.00 - concert pe plaja Flora cu trupele Provincialii, Vunk şi Ionuţ Galani. La Vama Veche cântă Trooper, pe terasa La Barbă NeagrăFoc de artificii şi lansare mii de lampioane între Mamaia, Delta Dunării şi Vama Veche, alături de ministrul Turismului Mircea Titus Dobre.

1 Mai - Năvodari - tradiţionala Serbare câmpenească, în Tabăra Delfinul

4 mai - Constanţa - vine caravana Food Trucks, care poposeşte până la 7 mai în Piaţa Ovidiu. Mâncarea va fi însoţită de muzică: Helen, Vama, Golan, Roa.

„Avem evenimente în cluburi, pe plaje, în locaţii turistice preponderent în Mamaia, Vama Veche şi oraşul Constanţa, pentru totate gusturile şi preferinţele şi pentru toate segmentele de turişti. O organizare fără precedent, din Delta Dunării şi până în extrema sudică a Litoralului. Ne vom conecta împreună între cele trei mari locaţii în care ne concentrăm, având ca punct central staţiunea Mamaia, regina evenimentelor. Festival de muzică electronică, festival gastronomic, show de drift ca avanpremieră a marilor evenimente ale verii 2017, concerte, petreceri în cluburi şi pe plaje, totul pentru primii turişti ai verii 2017! Aşteptăm peste 40.000 de turişti în marele weekend de 1 Mai!“, a declarat Corina Martin, vicepreşedinte Asociaţia Litoral-Delta Dunării.

Cât costă cazarea

Minivacanţa de 1 Mai începe pe litoral de joi, 27 aprilie, iar ofertele de cazare sunt pentru sejururi de minimum 2-3 nopţi. Cu avionul poţi veni la mare doar din 15 iunie, când încep cursele low cost Blue Air pe relaţia Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Oradea. În timpul minivacanţei, temperaturile vor urca până la 18 grade Celsius, cu minime de 9 grade Celsius.

Cea mai scumpă cazare este la Hotel Vega (5 stele) din Mamaia, unde apartamentul de lux are un tarif de 621 euro/noapte, cu demipensiune, pentru 2 adulţi. La aceeaşi unitate, tariful minim este de 311 euro/noapte.

În complexul Arena Marina Regia (4-5 stele) din Năvodari, cazarea porneşte de la 85 până la 240 euro/noapte camera, cu mic dejun.

La Hotel Splendid din Mamaia (4 stele), tarifele de cazare pornesc de la 130 euro/noapte pe cameră, incluzând micul dejun. La Hotel Bicaz Pirates Resort (3 stele) din Mamaia, cazarea este 249 lei/noapte, iar apartamentul - 366 lei/noapte, cu mic dejun inclus şi acces gratuit la piscina exterioară cu apă încălzită. La Hotelul Aurora (2 stele) din Mamaia, cazarea pentru 2 adulţi costă 133 lei/noapte camera dublă, iar cu mic dejun costă 191 lei/noapte. În vila Sangria din Mamaia Nord, un pachet de 4 nopţi de cazare costă 1.080 lei.

În Costineşti, la Pensiunea „Iubesc marea“, cazarea este între 98 şi 192 lei/zi camera. La Vama Veche, camera costă minimum 60 lei/noapte. La Hotelul Golden Sea (2 stele), pachetul de 3 zile are preţuri între 330 şi 480 lei, pe cameră. La Cmplexul Route 66, o cameră de 4 locuri este 220 lei/zi. La Campingul Sandalandala din Vama Veche, preţul este de 109 lei pentru un loc în cort de 4 persoane, la care primeşti un bilet la Festivalul Sunset (29 aprilie). La 2 Mai, vila Rustic are camera cu 100 lei/zi. La Casa Bianca din 2 Mai, cazarea timp de 3 nopţi într-o cameră dublă matrimonială este 300 lei.

Cu trenul, de 1 Mai, pe Litoral

CFR Călători informează că în minivacanţa prilejuită de ziua de 1 Mai, capacitatea de transport la nivelul întregii reţele feroviare va fi adaptată în funcţie de solicitările pasagerilor.

În perioada 28 aprilie-1 mai 2017 vor fi puse în circulaţie trenuri suplimentare, iar faţă de graficul de circulaţie obişnuit capacitatea de transport va creşte cu peste 8.000 de locuri. Capitala şi oraşele din ţară: Baia Mare, Beclean pe Someş, Braşov, Arad, Petroşani, Târgu Jiu, Craiova, Iaşi, Vaslui, Suceava Nord, Timişoara Nord, Drobeta Turnu Severin etc. vor fi conectate cu Litoralul prin trenuri directe, până la/de la Mangalia.

Şi în acest an, tinerii şi nu numai, vor putea ajunge pe Litoral dis-de dimineaţa, cu Trenul Tineretului (IR 1987 / IR 1986). IR 1987 va pleca din Bucureşti Nord la ora 2.55 şi va sosi în Constanţa la ora 6.05, iar în Mangalia la ora 7.53, cu opriri în staţiunile de pe parcurs.

De asemenea, pe ruta Bucureşti - Constanţa vor circula şi Trenurile Litoral. Durata de circulaţie a acestora este de 2 ore, fără opriri intermediare, iar a celorlalte trenuri din grafic durata este de aproximativ 2 ore şi 30 de minute.

Preţul unui bilet pentru un adult la tren IR, clasa a 2-a, cu loc rezervat, pe ruta Bucureşti-Constanţa costă 59,60 lei, iar un bilet dus-întors are o reducere de 10% şi este 108,10 lei. Studenţii beneficiează de gratuitate, iar elevii de reduceri de 50%. Un bilet la clasa a 2-a pentru un elev este de 29,80 lei.

„Pentru a evita situaţiile neplăcute generate de afluenţa mare de călători generată de călătoriile gratuite ale studenţilor, recomandăm tuturor pasagerilor să cumpere din timp biletele de tren. Acestea pot fi achiziţionate cu anticipaţie: Online de pe www.cfrcalatori.ro; de la automatele XsellKiosk din gări; direct de la casele de bilete din gări şi agenţii de voiaj CFR; de la distribuitori autorizaţi (agenţii de turism).

Rugăm studenţii să acceseze agenţia de voiaj CFR din Campusul Universitar Regie Bucureşti şi casele de bilete dedicate lor şi marcate vizibil în spaţiile din holurile marilor gări. Înainte de călătorie, recomandăm pasagerilor să se asigure că au achiziţionat bilet pentru evitarea taxării suplimentare în tren şi/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementărilor în vigoare.

Pentru informaţii actualizate despre circulaţia trenurilor, călătorii sunt rugaţi să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcălători.ro, să ne contacteze la numerele de telefon 021/9521 sau să se adreseze personalului nostru din staţii“, transmite CFR Călători.

Programul agenţiilor de voiaj CFR : luni, de 1 Mai toate agenţiile de voiaj CFR Călători vor fi închise, cu excepţia agenţiilor: Carrefour Colentina şi Titan din Bucureşti şi Iulius Mall din Iaşi.

