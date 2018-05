VIDEO TIFF 2018: Premiere absolute şi debuturi-surpriză la Zilele Filmului Românesc

30 de titluri vor intra în cursa pentru premiile secţiunii şi zeci de profesionişti din lumea filmului, interesaţi de noutăţile din cinematografia românească, vor participa la întâlnirile cu publicul TIFF.

Două filme incluse în competiţia internaţională pentru Trofeul Transilvania se regăsesc anul acesta şi în Zilele Filmului Românesc şi vor fi prezentate în premieră naţională. Marele câştigător al Ursului de Aur la Berlin, Nu mă atinge-mă (Touch Me Not) este debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie. O explorare şocantă a ideii de intimitate şi a nevoii umane de contact autentic, filmul testează graniţa dintre ficţiune, documentar şi artă vizuală. De un debut foarte bun a avut parte şi Andrei Creţulescu cu Charleston, un cocktail pop condimentat cu umor negru şi melodramă, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiţia oficială de la Locarno. Creţulescu este prezent şi în competiţia de scurtmetraj cu Parabellum, proiectat în premieră mondială.

Cinci premiere

Printre surprizele acestei ediţii se numără cinci premiere absolute, unele dintre acestea semnate de regizori debutanţi. Pentru prima oară la TIFF, Bogdan Theodor Olteanu intră în competiţie cu primul său lungmetraj. Silvana Mihai, una dintre actriţele remarcate în programul 10 pentru FILM interpretează rolul principal din extrem de curajosul Câteva conversaţii despre o fată foarte înaltă (Several Conversations About a Very Tall Girl). Actorul Vlad Zamfirescu debutează în regie cu o poveste dinamică despre un triunghi sentimental şi adevăruri incomode, scrisă de Alexandru Popa, Secretul fericirii (The Secret of Happiness) este o comedie cinică plină de răsturnări de situaţie care vor ţine publicul cu sufletul la gură.

Câştigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru debut în 2013 (O lună în Thailanda) şi autorul comediei populare Două lozuri, Paul Negoescu revine la TIFF cu Povestea unui pierde-vară (The Story of a Summer Lover), o comedie dulce-amară despre situaţiile dificile în care ne-aruncă uneori dragostea, cu Alexandru Papadopol în rolul principal.Tot în premieră mondială este şi Caisă, documentarul lui Alex Mavrodineanu, despre un antrenor de box care, deşi s-a jurat că nu mai profesează, se răzgândeşte atunci când întâlneşte un tânăr sportiv foarte talentat.

O tandră meditaţie despre condiţia umană şi efemeritate, Licu, o poveste românească (Licu, A Romanian Story) i-a adus regizoarei Ana Dumitrescu Marele Premiu la Festivalul DOK Leipzig şi vorbeşte despre România ultimului secol, văzută prin ochii unui om pierdut în istorie.

Documentar istoric despre daci

Teme istorice intens dezbătute sunt abordate şi în Dacii liberi (Free Dacians), regizat de Andrei Gorgan şi Monica Lazurean Gorgan. Proiectat în premieră mondială, documentarul redă cele mai controversate subiecte legate de naţionalism şi surprinde intrigile iscate în comunităţile de dacologi cu viziuni diferite.

Marele câştigător al Galei Premiilor Gopo din acest an, Un pas în urma serafimilor (One Step Behind The Seraphims) este debutul în lungmetraj al lui Daniel Sandu, inspirat de experienţele trăite chiar de regizor într-un seminar teologic. Tot în cadrul competiţiei ZFR figurează şi Pororoca, al treilea lungmetraj al lui Constantin Popescu, o poveste pe muchie de cuţit despre un tată disperat să-şi găsească fiica. În rolul principal, Bogdan Dumitrache, premiat pentru interpretare la Festivalul de la San Sebastian. Un personaj care sacrifică totul pentru fericirea copilului său i-a adus şi lui Şerban Pavlu un premiu de interpretare la Sarajevo, pentru rolul din Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor (Meda or The Not so Bright Side of Things). Este primul lungmetraj regizat de Emanuel Pârvu, premiat pentru regie la Sarajevo şi prezent, la rândul lui, şi în competiţia de scurtmetraj de la TIFF, cu Totul e foarte departe (Everything is Far Away). Lansat în competiţia de la San Sebastian şi premiat la Trieste, Soldaţii. Poveste din Ferentari (Soldiers. Story From Ferentari) este adaptarea cinematografică a romanului omonim scris de Adrian Schiop, totodată unul dintre protagoniştii poveştii de dragoste neconvenţionale regizate de Ivana Mladenovic.

Fotbal infinit la TIFF

Prezentat pentru prima dată la Berlin, în secţiunea Forum, noul documentar al lui Corneliu Porumboiu, Fotbal infinit (Infinite Football), va fi proiectat la TIFF în afara competiţiei şi expune teoria utopică a unui personaj excentric, obsedat să revoluţioneze sportul-rege.

Selecţia Zilelor Filmului Românesc e întregită de 22 de scurtmetraje, dintre care 17 concurează pentru premiul secţiunii: Miss Sueno (r. Radu Potcoavă), Karmasutra (r. Cristian Bota), Ionuţ şi Călin (r. Sorin Poamă), Iedera (r. Sarra Tsorakidis), Michelangelo (r. Anghel Damian), Must Love Kubrick (r. Alma Andreescu), Parabellum (r. Andrei Creţulescu), Cadoul de Crăciun (r. Bogdan Mureşanu), Totul este foarte departe (r. Emanuel Pârvu), Morski Briz (r. Cecilia Ştefănescu), Duminică (r. Dorian Boguţă), Pescăruşul (r. Maria Popistaşu, Alex Baciu), New Dakia (r. Millo Simulov), 8 (r. Mihai Pârcălabu), Linişte (r. Alex Iureş), E.T. a fost aici (r. Ana Agopian) şi Bestia (r. Andreea Lăcătuş). Cinci scurtmetraje documentare şi de animaţie vor fi proiectate în afara competiţiei: PhoeniXXX (r. Mihai Dragolea), O moarte în familia mea (r. Andra Tarara), Ionaş visează că plouă (r. Dragoş Hanciu, In the Frame (r. Ion Gnatiuc) şi Ceva (r. Paul Mureşan).