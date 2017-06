VIDEO Armand Assante este fan Emil Cioran: „Sunt impresionat de mintea acestui om”

Armand Assante a participat azi la TIFF Lounge, un loc special amenajat în Piaţa Unirii unde fanii au putut să-i pună întrebări. Moderatorul discuţiei a fost jurnalistul Mihnea Măruţă. Întrebat cum este omul din spatele actorului Armand Assante, acesta a susţinut că îi plac foarte mult caii. „Sunt o persoană care iese foarte mult în natură. În ceea ce priveşte viaţa mea, sunt un om care ia permanent notiţe. De asemenea, îmi place foarte mult fotografia. Am călătorit pe toată planetă, la propriu. Sunt obsedat de fotografie şi de ceea ce creează cultura unor ţări. Călătoresc constant şi încerc să găsesc ce se află la rădăcinile unei culturi.”. El a povestit că în 1993, pe când studia tehnici de rodeo a avut un accident grav: „La un moment dat am luat o pauză şi am mers pe munte. Am căzut într-o ravenă şi am avut un accident teribil. Atunci calul mi-a salvat viaţa”.

Întrebat care este percepţia lui despre România, Assante a spus: „în ceea ce priveşte trăsăturile oamenilor, simt că e o cultură similară cu cea italiană. Temperamentele se aseamănă foarte mult. Intelectul este similar. Scriitorii din România au idei foarte, foarte interesante, foarte puternice”. Întrebat de moderator: „Ce scriitor român a citit”, el a replicat „Aţi auzit de Emil Cioran? Sunt impresionat de mintea acestui om. Ce face o minte să lucreze aşa? E o minte poetică strălucită. Lucrurile acestea mă interesează în legătură cu cultura unei ţări şi ce o produce. Din punct de vedere istoric nu ştiu prea multe despre România şi nici despre climatul politic de acum 30-40 de ani Cunosc doar problemele generale. Câteodată opresiunea produce măreţie. Chiar şi Cristian Nemescu vorbeşte despre opresiune”.

„Nu recomand nimănui să devină actor”