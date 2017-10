Tudor Helgiu a câştigat prima luptă cu directorul şcolii: pletoşii şi bărboşii pot intra la ore. Urmează „războiul”

„Astăzi strângem semnături în cadrul liceului pentru petiţia adresată Comisiei de Revizuire a regulamentului şcolar privind lungimea părului la băieti şi aspectul bărbii”, a scris, joi, pe Facebook Tudor Helgiu, elev în clasa a X-a la Liceului Greco-Catolic Inochentie Micu din Cluj-Napoca.

Marţi dimineaţa, Tudor a fost scos de la o oră de directorul liceului deoarece avea părul lung. El a fost dus în curte alături de alţi circa 20-25 de elevi cu plete şi barbă, iar apoi au fost trimişi acasă pentru a se tunde.

Uriaşa presiune mediatică l-a făcut pe directorul Liceului să renunţe la măsura radicală de a nu permite intrarea la oră a elevilor cu barbă şi plete. „Astăzi a venit şi mama la şcoala sa vorbească cu directorul.

Dupa o conversaţie de o oră, concluzia a ajuns să fie ca în continuare să nu mă tund şi voi încerca alături de alţi câţiva pletoşi să schimbam lucrul acesta în sistemul educaţional din România, ca fiecare băiat, respectiv fată să aibă controlul total asupra corpurilor lor şi aspectul lor, astfel încât să nu mai putem fi trataţi diferit de şcoli sau licee din cauza aspectului fizic”, a scris Tudor pe Facebook.

Dezbatere la liceul confesional

Directorul liceului a trimis un comunicat presei în care arată disponibilitatea conducerii de a dezbate în legătură cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al şcolii:

„Liceul nostru doreşte să educe cetăţeni responsabili, care să respecte legea. De aceea, atunci când am cerut elevilor să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al şcolii, aflat în vigoare, am avut în intenţie un act educativ firesc, nu o formă de presiune şi nici o modalitate de sancţionare. Reluăm contextul celor întâmplate în data de 17. 10. 2017, când mai mulţi elevi au fost rugaţi să respecte Regulamentul unităţii. Mai întâi, ieri, li s-au adus încă o dată la cunoştinţă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al şcolii noastre, după ce în prealabil au semnat pentru luarea lui la cunoştinţă atât ei, cât şi părinţii lor. Acţiunea conducerii unităţii a venit şi în contextul în care, în data de 05. 10. 2017, la Consiliul profesoral, profesorii diriginţi m-au rugat să mă implic în susţinerea lor cu privire la respectarea ţinutei şcolare, în special cu privire la ţinuta capilară a elevilor care este cu mult peste prevederile admise de actualul regulament. De asemenea, în data de 12. 10. 2017 a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii comitetelor de părinţi pe clasă, ocazie cu care am primit sesizări verbale din partea unor părinţi ai căror copii s-au conformat cerinţelor legate de ţinută şi care m-au întrebat de ce, pentru alţii, sunt permise derogări de la regulament”, se arată în comunicat.

Temele dezbaterii: pletoşi, bărboşi şi alte nemulţumiri

În comunicat se mai arată că până la finalul lunii se va organiza o dezbatere în care se vor discuta nemulţumirile elevilor şi, dacă e cazul, se va modifica Regulamentul de Ordine Interioară

“Suntem deschişi la dialog pe tema prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. Elevii ar fi putut deja să formuleze critici faţă de unele articole din Regulament prin reprezentanţii lor în Comisia Anuală de Revizuire a Regulamentului, prin reprezentanţii lor în Consiliul de Administraţie al liceului sau prin intermediul Consiliului Elevilor de la nivelul unităţii de învăţământ sau prin cel organizat la nivelul judeţului Cluj. Pentru că înţelegem acum că sunt nemulţumiri, vom organiza, până la finalul lunii, o dezbatere la sediul liceului nostru, la care vom invita reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor, în care îşi vor putea exprima liber opiniile în legătură cu articolele Regulamentului. Cei care nu vor putea participa la dezbatere vor putea să îşi exprime în scris observaţiile, care vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul liceului nostru. După ce vom ajunge la consens, vom insista ca Regulamentul agreat să fie aplicat cu stricteţe. Instituţia noastră respectă libertatea de exprimare. Am luat act, aşadar, de nemulţumirile unora dintre elevi şi vom parcurge în perioada următoare etapele pentru asumarea unui Regulament care să poată fi acceptat şi aplicat, în spiritul respectului pentru convenţiile specifice unui mediu de tip instituţional-educaţional”, mai spune directorul.