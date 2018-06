TIFF 2018: Toţi ochii pe Gala decernării  premiilor, astăzi, de la ora 21.30. Evenimentele şi filmele zilei

Tot sâmbătă, 2 iunie, TIFF 2018 propune o serie de evenimente importante. Astfel, după amiază, de la 17.00, la Sapientia, prinde un film de dinainte de Revoluţie: Dincolo de nisipuri (1974), în regia lui Radu Gabrea. Va fi o proiecţie specială în onoarea actorului Dan Nuţu, Premiul de excelenţă la TIFF 2018.

Ceva mai târziu, de la 21.45, în Piaţa Unirii va putea fi urmărit filmul Amintiri din URSS – Gară pentru doi (Station For Two) un film realizat în fosta URSS.

Tot în această seară, dar de la 21.00, la Casa TIFF, va avea loc concertul trupei Dimitri’s Bats. Apăruţi recent pe scena underground, Dimitri’s Bats au un sound electro – pop foarte puternic şi surprinzător şi se află în plină ascensiune.

Iată programul complet al acestei zile:

Cinema Florin Piersic

15:00 – Film surpriză!

18:00 – Close-up Ingmar Bergman – Persona Ingmar Bergman - Suedia

20:00 – Supernova – Graniţa (The Line) Peter Bebjak 113′ Slovacia, Ucraina

22:30 – Supernova – Şoferul de taxi (A Taxi Driver) Jang Hoon - Coreea de Sud

Casa de Cultură a Studenţilor

14:00 – Close-up Ingmar Bergman – Sarabanda (Saraband) Ingmar Bergman - Suedia, Danemarca, Norvegia, Italia, Finlanda, Germania, Austria

16:15 – Amintiri din URSS – Moscova nu crede în lacrimi (Moscow Does Not Believe In Tears) Vladimir Menshov - URSS

19:00 – Film surpriză!

21:00 – Fără limită – Piercing Nicolas Pesce - SUA

Cinema Victoria

10:00 – Zilele Filmului Românesc – Scurtmetraje româneşti III (Romanian Shorts III)

12:30 – Zilele Filmului Românesc – Secretul fericirii (The Secret of Happiness) Vlad Zamfirescu - România

15:00 – Portret Fanny Ardant – Lola Pater Nadir Moknèche - Franţa, Belgia

17:30 – Portret Fanny Ardant – De-ar veni odată duminica! (Vivement Dimanche) François Truffaut - Franţa

20:00 – Supernova – O noapte liniştită (Silent Night) Piotr Domalewski - Polonia

22:30 – A fi sau a nu fi politic corect? – În căutarea nevrotică a serenităţii (Neurotic Quest For Serenity) Paulinho Caruso, Teodoro Poppovic - Brazilia

Sapientia

10:00 – Zilele Filmului Românesc – Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor (Meda Or The Not So Bright Side Of Things) Emanuel Parvu - România

12:00 – Zilele Filmului Românesc – Soldaţii. Poveste din Ferentari (Soldiers. Story From Ferentari) Ivana Mladenovic, Ivana Mladenovic - România, Serbia, Belgia

15:00 – 3×3 – Tatăl (Father) István Szabó - Ungaria

17:00 – Proiecţii speciale – Dincolo de nisipuri (Beyond the Sandcliffs) Radu Gabrea - România

19:30 – Fără limită – Gol-puşcă pe gazon (Streaker) Peter Luisi - Elveţia

22:00 – What’s Up Doc? – Dincolo de limită (Over The Limit) Marta Prus - Polonia, Germania, Finlanda

Urania Palace

12:00 – Zilele Filmului Românesc – Câteva conversaţii despre o fată foarte înaltă (Several Conversations About A Very Tall Girl) Bogdan Theodor Olteanu - România

13:45 – Let’s Go Digital! – Intrare liberă!

16:00 – What’s Up Doc? – Lindy Lou, juratul numărul 2 (Lindy Lou, Juree numero 2) Florent Vassault - Franţa

18:00 – Zilele Filmului Românesc – Caisă Alexandru Mavrodineanu - România

20:00 – Focus Bulgaria – Omniprezent (Omnipresent) Ilian Djevelekov - Bulgaria

Cinema City 3

17:00 – Proiecţii speciale – Gelozia (Jalouse) Stephane Foenkinos - Franţa

19:30 – Ziua HBO – Povestea (The Tale) Jennifer Fox - SUA

21:45 – Umbre – Bunele maniere (Good Manners) Juliana Rojas, Marco Dutra - Brazilia, Franţa

Cinema City 4

17:30 – What’s Up Doc? – Generaţia $ (Generation Wealth) Lauren Greenfield - SUA

20:00 – Film Food – La o băută cu Schumann (Bar Talks By Schumann) Marieke Schroeder - Germania

22:15 – Fără limită – Buddha all-inclusive (All You Can Eat Buddha) Ian Lagarde - Canada, Cuba

Cinema Mărăşti

19:30 – Zilele Filmului Românesc – Un pas în urma serafimilor (One Step Behind the Seraphim) Daniel Sandu, Daniel Sandu - România

Cinema Dacia Mănăştur

12:00 – EducaTIFF – Desculţ (Barefoot) Jan Sverak 104′ Cehia, Slovacia, Danemarca

18:00 – Zilele Filmului Românesc – Scurtmetraje româneşti III (Romanian Shorts III) 111

20:30 – Piaţa Unirii – Chemarea (La llamada) Javier Ambrossi, Javier Calvo

Someş Open Air

22:00 – Supernova – Cine iubeşte şi lasă (Los que aman odian) Alejandro Maci - Argentina

Institutul Francez

22:00 – What’s Up Doc? – Hipioţi sovietici (Soviet Hippies) Terje Toomistu - Estonia, Germania, Finlanda