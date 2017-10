Tatăl clujeanului rănit în Las Vegas: „El a lucrat la concert, e barman. O fată care lucra cu el a chemat salvarea”

„Noi am fost liberi, am stat afară, pe la 11 m-a sunat mama lui, fosta mea soţie. Ea mi-a spus că Luca a fost împuşcat. El a lucrat la concert, e barman. A lucrat în spate, într-o zonă luminată. O fată care lucra cu el, ea a chemat salvarea. Am vorbit cu ea şi l-am auzit pe Luca. El îi spunea să ne spună că e bine. (...) I-a tăiat o treime din plămân”, a declarat Traian, tatăl lui Luca, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.