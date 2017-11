Superba fotografie din Apuseni publicată de National Geographic. „Recunoaşterea editorilor înseamnă mult pentru mine“

O poză făcută într-o dimineaţă ceţoasă, în creierii Apusenilor, i-a adus lui Alex Robciuc încă o apariţie în National Geographic. E fotograf de meserie şi are imagini publicate în zeci de publicaţii din ţară şi străinătate. Lonely Planet, DailyMail, La Repubblica, Corriere della Sera, 9Gag, AP, boredpanda.com sunt doar câteva exemple. Tânărul de 31 de ani lucrează ca editor foto la o firmă din Timişoara, iar unele poze de-ale sale pot fi găsite şi în baza de dare a Agenţiei Getty Images.

Apuseni de basm

Alex povesteşte că poza publicată de National Geographic face parte din cel mai recent proiect al său: imortalizarea unor locuri pitoreşti din ţinutul Apusenilor. Pe 24 octombrie a trimis mai multe imagini făcute celor de la celebra revistă, iar a doua zi au venit o mulţime de mesaje de felicitări de la cunoştinţe şi fotografi. Aşa a aflat că una din pozele sale au apărut pe yourshot.nationalgeographic.com. Ca să se convingă a intrat pe site şi a văzut că fotografia sa (cea de jos) era marcată ca favorita editorului. Alături de ea i-au mai fost publicate alte poze.

„A fost o surpriză plăcută pentru că a fost o dorinţă mai veche să-mi văd poze în National Geographic. Recunoaşterea editorilor de la Nat Geo înseamnă mult pentru orice fotograf“, mărturiseşte Alex.

O selecţie generoasă de imagini cu Apusenii a fost publicată pe boredpanda.com.

Ce vede el în acea poză

Fotografii ştiu că o imagine profesională de peisaj se face, de regulă, la răsărit sau la apus. Atunci este „lumina cea mai potrivită“, ne explică Alex, şi tot atunci au loc fenomene precum ceaţa, bruma pe care fotograful le poate transforma în propria semnătură. Însă trebuie găsit şi locul potrivit. „Trebuie să te abaţi de la drumurile obişnuite şi de la unghiurile care ţi se par potrivite şi să cauţi un pic ceva mai excentric“, spune tânărul.

De aceea, de fiecare dată înainte să facă poze se plimbă prin locurile pe care vrea să le surprindă, caută acele unghiuri pe care le consideră potrivite pentru ceea ce-şi doreşte să exprime în fotografii. Iar a doua zi îşi pune în practică planul.

Peisaj din Apuseni FOTO Alex Robciuc

Când se uită la imaginea publicată în celebra revistă îşi aminteşte de sentimentul pe care l-a avut când a surprins acel cadru:

„Resimt acea bucurie pe care am avut-o când m-am uitat prin lentila aparatului şi mi-am dat seama că da, ăsta e cadrul pe care-l căutam. A început să bată un vânt. Ceaţa a început să se ridice şi razele soarelui dădeau exact acea lumină de care am zis că trebuie să o am. Ceaţa acoperea exact cât trebuie acei copaci ce apar în cadru, căsuţele erau vizibile şi am zis ăsta e momentul. Am făcut fotografia. M-am uitat la ecran şi am simţit un sentiment de bucurie“.

Comentariul editorului

În proiectul cu poze din Apuseni şi-a propus să meargă pe ceea ce îi exprimă un loc şi să surprindă acel ceva în fotografii. Lui Alex îi place să imortalizeze răsărituri. Zice că atunci e cel mai bine pentru a povesti anumite trăiri şi sentimente prin fotografie. Pentru el asta contează. Să nu fie doar o poză gen documentar, ci să spună ceva.



Iar poza din Apuseni transmite mesajul pe care Alex l-a dorit să-l dea mai departe. Şi-a dat seama de asta când moderatorul comentariilor pe National Geographic a scris:

„Îmi place cum ai suprins această frumoasă dimineaţă. Lumina cum cade pe copaci şi dealuri în combinaţie cu ceaţa mă ajută să-mi imaginez cât de liniştitor a fost momentul şi poate şi o uşoară adiere să fi fost. Bravo, Alex“/„I love how you really captured the feeling of this beautiful morning. The light as it's hitting the trees and hills in combination with the fog makes it so easy for me to imagine how peaceful it must have been and maybe a slight breeze that may have been felt. Well done, Alex“.

Dimineaţă în Apuseni FOTO Alex Robciuc

Străinii şi Transilvania

Fotografiile sale din Apuseni fac parte dintr-un proiect mai mare pe care tânărul l-a încpeut în urmă cu 10 ani, din facultate. Atunci şi-a propus să promoveze România prin fotografii. „Am observat că prinde foarte bine la străini să vadă nişte poze spectaculoase“, zice el.

Primea multe mailuri în care i se cereau detalii legat de locurile unde a făcut anumite poze. Trezise curiozitatea străinilor să vadă pe viu acele locuri. Prin 2014 a avut primele aprecieri că pozele pe care le face sunt reuşite. Primul său articol viral a fost pe boredpanda.com, iar apoi a urmat ceea ce el numeşte „o explozie foarte mare de recunoştinţă din partea presei internaţionale“. Ne spune că acela a fost momentul în care a realizat că trebuie să se ocupe mai serios de acest proiect.

Anul următor a continuat cu peisaje din Transilvania, apoi cu portrete, iar anul acesta a venit rândul Apusenilor.

„Nu fac fotografii în zone accesibile. Pentru mine contează doar să am lumină“, adaugă el. Că e frig, că e cald, acestea sunt, zice el, detalii.

Moştenirea

Alex s-a născut la Sighetu Marmaţiei, în pitorescul Maramureş. Fotografia e felul în care el se exprimă. „E o pasiune foarte veche, moştenită din familie. Bunicul a fost pasionat. Probabil că de acolo se trage. Avea un aparat cu film, pe care l-a moştenit şi cu care a făcut poze“, povesteşte tânărul. Cu acel aparat a început să facă poze.

Deşi a făcut Silvicultură la USAMV din Cluj, acum lucrează ca editor foto în Timişoara. Se bucură că îşi câştigă pâinea făcând ce-i place. Visul său: „Să am energie şi putere şi să fiu lucid şi să reuşesc să-mi continui proiectul acesta până pot. Să am timp şi putere şi să fac fotografie în toate colţurile acestei ţări“.

Un colţ din Apuseni FOTO Alex Robciuc

