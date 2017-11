Specialişti în inovare urbană din Boston vin la Cluj. „Inspiraţi de modelul din Boston, pornim şi la Cluj un program similar, în premieră în România“

„Departamentul de inovare al Primăriei din Boston este printre cele mai performante divizii de inovare urbană din lume. Cu sprijinul sectorului privat, ei au găsit soluţii inovatoare la probleme legate de trafic, de locuire, de folosire a spaţiului public şi de alte teme ale oraşului. Inspiraţi de modelul din Boston, pornim şi la Cluj un program similar, în premieră în România. Prima provocare pe care ne-am asumat-o este implicarea locuitorilor din Mărăşti şi Mănăştur în regândirea spaţiilor comune dintre blocuri, pentru a contribui la decongestionarea traficului în oraş”, declară Ştefan Teişanu, directorul Centrului Cultural Clujean, ONG-ul ce organizează manifestarea ”Dialogurile Urbane”.

Cei doi musafiri sunt Jaclyn Youngblood (foto dreapta jos; credit foto Boston Office for New Urban Mechanics) şi Kim Lucas (foto stânga jos; credit foto: Boston Office for New Urban Mechanics), coordonatoarele programelor de Design Urban şi Civic Tech din cadrul New Urban Mechanics, divizia de inovare din Boston.

Evenimentul de la Cluj la care participă cele două americance este debutul Fondului de Inovare Culturală (FIC), un mecanism dezvoltat de Centrul Cultural Clujean ca să testeze şi găsească soluţii alternative la provocările oraşului, împreună cu administraţia locală şi mediul academic.

Potrivit reprezentanţilor ONG-ului, Fondul de Inovare Culturală este un proiect de-al lor care se va derula cu sprijinul direcţiilor de resort din Primăria Cluj-Napoca, iar ca parteneri internaţionali îi vor avea pe cei de la Boston Office for New Urban Mechanics şi German Marshall Fund prin programul „Transatlantic Leadership Initiative” (TLI). Şase mari companii locale susţin deja proiectul, iar altele sunt invitate să se alăture proiectului până la finalul anului.

„FIC este un mecanism care sprijină identificarea, experimentarea şi măsurarea de soluţii alternative la probleme ale oraşului care sunt astăzi greu de finanţat, greu de abordat sau chiar greu de identificat. Fondul susţine cu bani, specialişti şi autorizaţii pe clujenii care au propuneri de îmbunătăţire a modului în care folosim împreună oraşul. Prima ediţie a Fondului, derulată în perioada octombrie 2017 – iulie 2018, propune regândirea utilizării a trei spaţii aglomerate ale oraşului, prin experimente gândite şi implementate de către locuitorii zonelor respective“, explică reprezentanţii Centurlui Cultural Clujean.

Pentru cele trei spaţii aglomerate s-au gândit şi proiecte. Primul face referire la zona Scorţarilor – Canalul Morii şi urmăreşte realizarea unui traseu pietonal pe malul stâng al canalului Morii, între strada Scorţarilor şi punctul termic dintre blocuri. Al doilea - zona strada Bucegi – Pârâul Calvaria -, iar cei care locuiesc acolo vor testa ce tipuri de utilizări pot transforma zona Pârâului într-un spaţiu comun - de la locuri de joacăalternative pentru mai multe vârste, securizarea zonei, până la promovarea unor comportamente de consum şi recreere sănătoase şi inclusiv un prim festival al zonei- târgul Mărţişoriada.

Al treilea proiect vizează zona Piuariu – UTCN Mărăşti, pentru care se vor face propuneri pentur pietonalizare şi transformarea acelui spaţiu într-un centru de cartier.

Care este programul „Dialogurilor Urbane“







Manifestarea va începe joi, 9 noiembrie, cu trainingul „Perspective ale noilor parteneriate publice private: diviziile de inovare ale oraşelor”, susţinut de Boston Office for New Urban Mechanics şi găzduit de compania clujeană Evozon.

„Se va discuta despre modalităţi de a face analiză şi prognoză pentru dezvoltarea oraşului, despre încurajarea companiilor să inoveze în domenii cheie pentru piaţa locală, despre modelul Boston de inovare deschisă şi de utilizare a tehnologiei pentru participare publică şi despre abordarea culturală a transformărilor urbane. Tot joi, specialiştii Centrului Cultural Clujean şi invitaţii lor din Boston vor face vizite în zonele experimentale ale Fondului de Inovare Culturală: Scorţarilor – Canalul Morii, Bucegi – Pârâul Calvaria şi Piuariu – UTCN Mărăşti“, precizează organizatorii.

Vineri vor avea loc ateliere de lucru cu cele două echipe care au dat ideile câştigătoare ale Fondului de Inovare Culturală, iar sâmbătă, 11 noiembrie - finalizarea planurilor a proiecte, un nou atelier susţinut de divizia de inovare din Boston pentru Primăria Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean, UBB şi Evozon, pe tema folosirii de big data pentru managementul traficului în oraş; respectiv o nouă ediţie specială a Street Food Festival pe strada Molnar - Piuariu din Mărăşti.

Ce este Centrul Cultural Clujean

Centrul Cultural Clujean este un ONG, apolitic, independent, care dezvoltă proiecte cu impact cultural, social şi de dezvoltare urbană în Cluj-Napoca şi în regiunea Transilvaniei. Este alcătuit din universităţile clujene, instituţiile de cultură şi organizaţiile culturale locale, administraţia locală şi judeţeană, organizaţii din domeniul social, educaţional şi economic.

Mai puteţi citi:

Principalele proiecte de dezvoltare ale municipiului Oradea. Care va fi linia de dezvoltare a oraşului