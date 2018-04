Românul care promovează lectura: „Eliade m-a făcut să am o toleranţă foarte mare la ridicol, aşa că am avut curajul să duc Cărţile pe faţă la Românii au talent“

„Eliade m-a făcut să am o toleranţă foarte mare la ridicol aşa că am avut curajul să duc Cărţile pe faţă la Romanii au talent. Cred foarte tare că lectura ne dezvoltă creativitatea“, scrie Victor Miron pe contul său de Facebook.

La emisiunea „Românii au talent“, Victor s-a prezentat drept poet şi coordonator al unei campanii de promovare a lecturii, „un vechi cititor şi un mai tânăr scriitor“. El a mai spus că îşi doreşte ca peste 10 ani mai mult de jumătate de români să citească minim două cărţi pe lună. Tânărul, originar din Cluj, a susţinut un scurt moment artistic în faţa juraţilor.

Momentul său artistic în imagini, credit: Youtube Vocea României & Romania’s Got Talent

Fragmentul rostit de Victor Miron în faţa juraţilor:

„Dacă o să am o fată :)

Dacă o să am o fată o să îi spun că băieţilor le plac formele fără fond, fără mult fond de ten. Şi că e de preferat să audă de la un băiat spunându-i machiato doar cafelei cu lapte. Dar oricum o să accept să ne jucăm cu rimel, deşi aş prefera să ne limităm la rime.

Dacă o să am o fată nu prea ştiu cum o să fac faţă, dar dacă o să am o fată cred că de multe ori o să-mi dau cărţile pe fată, desigur în momentele în care nu o să vrea să petrecem timpul împreună citind.

Dacă o să am o fată situaţia o să fie totuşi decentă... până o să devină adolescentă.

Dacă o să am o fată o să îi spun că viaţa-i frumoasă, că iubirea înseamnă acasă, că pe cer îţi construieşti visurile, că pe mare îţi îneci compromisurile, iar că pe pământ... pe pământ o dai în bară şi că, da, o să te doară, dar fiecare zi e o nouă zi.

Dacă o să am o fată nu o să îi spun cum să se comporte cu băieţii, dar o s-o îndemn să citească pentru că de acolo continuarea-i firească. Şi de suferinţă să nu se ferească. Şi să îşi exprime sentimentele să nu se sfiască. Şi... şi că greşeala e omenească.

Dacă o să am o fată o s-o învăţ sâ conducă maşina, o s-o învăţ să conducă o conversaţie şi o s-o învăţ să ducă... să ducă gunoiul.

Dacă o să am o fată o să-i spun des fată pentru că numai gândul la o aşa bucurie mă desfată“.

