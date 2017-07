România copiilor de 10. Uimitoarele poveşti de viaţă ale adolescenţilor cu note maxime la Bacalaureat 2017

Reporterii „Adevărul“ au fost azi la şcoli din ţară şi au căutat să vadă cine sunt tinerii care au luat media maximă la Bacalaureat 2017. Au vorbit cu aceşti tineri, le-au aflat poveştile de viaţă şi visele pe care aceşti entuziaşti le au şi speră să şi le poată îndeplini, în ţară sau peste hotare.

Judeţele cu cea mai mare promovare la Bacalaureat 2017, peste 83%, sunt Sibiu, Bacău, Iaşi şi Cluj, scrie news.ro.

Vă invităm să citiţi mai jos câteva dintre aceste uimitoare poveşti de viaţă.

ARAD. Absolventă cu zece la Bac: „Visul meu este să devin profesoară, să inspir şi să modelez viitoarele generaţii de elevi”

Karla Claudia Csuros FOTO arhivă personală

Karla Claudia Csuros are 19 ani şi a absolvit secţia Filologie de la Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. Este o persoană deschisă, muncitoare, care nu se dă în lături de la nimic şi care vede în fiecare încercare o oportunitate de a-şi depăşi propriile limite. „În aceşti 4 ani de liceu, am participat la mai multe olimpiade (română, istorie, engleză), în urma cărora m-am calificat la două faze naţionale: în 2016 la Olimpiada de Limba Engleză, iar anul acesta la Olimpiada de Istorie. Pentru acestea, cât şi pentru examenul de Bacalaureat, am muncit mult, deoarece am considerat că important e să mă dezvolt pe plan intelectual şi cultural, notele reprezentând doar o recunoaştere a eforturilor depuse”, spune Karla Claudia Csuros.

BACĂU. Cine sunt fetele care au luat 10 la Bacalaureat, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Bacău

Elevii din cele mai bune licee ale judeţului Bacău, cu rezultate deosebite la concursurile naţionale, şi-au confirmat valoarea din anii de studii şi la Bacalaureat. Olga Teodora Popescu a devenit şefa de promoţie la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“, cu 10 în anii de liceu şi 10 la Bacalaureat. Cealaltă medie de 10 la Bac îi aparţine Elenei Laura Ionaşcu, de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“.

BRAŞOV. Fetele de 10 la Bac de la Braşov. Colege de clasă şi prietene. Una a ales medicina, alta design-ul industrial

Elevele de 10 ale Braşovului, la Bacalaureat, sunt colege de clasă şi prietene. FOTO arhivă personală

Ramona Mihaela Rebenciuc şi Andreea Elena Robu au studiat la Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă, un liceu de top din Braşov. Au reuşit să ia 10.00 curat la Bacalaureat. Au fost colege de clasă la profilul de Ştiinţe ale Naturii. Sunt prietene şi au ales să facă facultatea tot în România, una la Cluj, iar alta la Braşov. Andreea Elena Robu spune că, pe lângă studiul intens, a contat foarte mult şi sprijinul profesorilor. „A fost vorba şi de dascălii de la Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă care ne-au susţinut, ne-au îndrumat şi ne-au încurajat. Un profesor care te încurajează îţi dă aripi“ spune tânăra.

CĂLĂRAŞI. Şi frumoasă, şi deşteaptă. Oana Dragu, singura elevă cu 10 la Bac 2017: „Am avut emoţii, dar totul s-a terminat perfect”





Oana Dragu FOTO Facebook

O singură elevă din judeţul Călăraşi a reuşit performanţa de a obţine media 10 la examenul de Bacalaureat 2017. Oana Dragu, de la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” , în vârstă de 19 ani, este unul dintre cei mai buni elevi din Călăraşi. Olimpică la matematică, fizică, lingvistică şi limba română, tânăra spune că reuşita la examen este rezultatul unei munci serioase din ultimii ani. „M-am pregătit tot timpul, am învătat câteva ore pe zi. Am avut vreme şi pentru relaxare, însă prioritară a fost şcoala. Mă bucură acest rezultat, nu mă aşteptam chiar la media 10. Ce pot să spun, sunt foarte fericită pentru acestă realizare. Visez să ajung inginer automatist”, povesteşte tânăra.

DÂMBOVIŢA. Rezultate BAC 2017 Dâmboviţa. Cine sunt cei doi elevi de 10 din judeţ

Beatrice Grigore şi Rareş Borcea - cei doi elevi de 10 din Dâmboviţa FOTO arhivă personală/PICBOW

"Rezultatul l-am aflat când lucram la mate pentru admitere. Am fost foarte fericit. A fost o munca mare, continuă şi susţinută încă din clasele primare. Am încercat să fiu serios în fiecare lucru pe care l-am făcut, atât în partea şcolară, cât şi în cea extraşcolară şi am încercat să mă ridic la înălţimea aşteptărilor pe care cei din jurul meu le-au avut la mine", ne-a spus Rareş, care a fost şi preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa. El a ţinut să precizeze că familia, dar şi profesorii de la Carabella i-au fost aproape. „Am avut parte de educaţie excepţională la Carabella, venită de la nişte oameni minunaţi, de la profesori cărora nu le pasă doar de tine ca elev, ci şi de tine ca persoană, de ce vei ajunge mai departe în viaţă”, a mai spus el.

GALAŢI. Elevă de media 10 la Bacalaureat: „Vreau să devin translator la ONU“

Alina Cristea FOTO Valentin Trufaşu

Alina Cristea este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” din Galaţi şi a obţinut anul trecut locul trei la Olimpiada Naţională de Engleză. Alina doreşte să devină interpret la Organizaţia Naţiunilor Unite şi vrea să schimbe părerea occidentalilor despre emigranţi în general şi români în special.Adolescenta este pasionată de Engleză din clasa a III-a, când şi profesoara ei de Engleză a realizat că are „o elevă Alina Cristea” în clasă, după cum îşi aminteşte cu umor adolescenta. A realizat atunci că nu a fost nevoie să înveţe limba, ci pur şi simplu asimila informaţiile doar din ceea ce preda dascălul la clasă.

GORJ. Bacalaureat 2017 Gorj: Raluca Petruţa-Dogaru, singura candidată de 10 la Bacalaureat din Gorj. „A fost o muncă susţinută şi a dat rezultate“

Raluca a reuşit să obţină 10 la toate probele de la Bac FOTO arhivă personală

Raluca Petruţa-Dogaru a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, la specializarea matematică -informatică. Tânăra ne-a mărturisit că nu se aştepta la note maxime la toate probele şi că a avut cele mai mari emoţii la Limba şi Literatura Română: „Nu mă aşteptam să obţin note maxime la toate probele. Am avut emoţii la fiecare disciplină în parte, dar probabil că la Română am avut cele mai mari emoţii, pentru că la matematică şi fizică am lucrat mereu“. Raluca crede că secretul performanţei sale este că s-a pregătit în mod constant: „M-am pregătit în mod constant şi cred că în cei patru ani nu au fost momente să las pe următoarea zi ce aveam de făcut. Nu m-am apucat în clasa a XII-a de învăţat pentru Bac. A fost o muncă susţinută şi a dat rezultate. Am făcut pregătire suplimentară acasă, la matematică, fizică şi foarte puţin la Limba Română“.

HUNEDOARA. „Perla“ de la ţară, cu 10 la Bac. „Mi-am împărţit timpul între pasiunea pentru informatică şi îngrijirea animalelor, să le ofer părinţilor mei o viaţă mai bună”

Paula Popa FOTO: arhiva personală

Povestea de viaţă a Paulei Roxana Popa, o elevă din satul hunedorean Turdaş care a primit Media 10 la examenul de Bacalaureat, este impresionantă. Tânăra pasionată de informatică şi matematică face naveta la un liceu din Orăştie, iar la întoarcerea de la şcoală se ocupă de îngrijirea animalelor. „Am învăţat pentru a le oferi părinţilor mei o viaţă mai bună”, spune Paula.Paula Roxana Popa, o tânără din satul hunedorean Turdaş, elevă a Colegiului Naţional Aurel Vlaicu, din Orăştie, a primit Media 10 la examenul de Bacalaureat, în condiţiile în care a susţinut două dintre cele mai dificile probe: matematică şi informatică. „După lunga perioadă de pregătire, printre timpul alocat concursurilor şi proiectelor, rezultatele şi-au spus cuvântul. Mă bucur enorm că am reuşit să îi fac mândri pe toţi cei care m-au susţinut de-a lungul acestui proces minunat, atât prieteni şi membri ai familiei mele, cât şi profesori”, spune Paula.

IALOMIŢA. Elevă de 10 la Bacalaureat 2017: „Am muncit tot anul pentru acest rezultat“

Bianca Denisa Iordache, una dintre tinerele cu 10 pe line la Bacalaureat 2017 FOTO: arhivă personală

Două eleve din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia au reuşit performanţa de a obţine medii de 10 la Bac 2017. Este vorba despre Irina Andreea Lazăr şi Bianca Denisa Iordache. Adolescenta Bianca Denisa Iordache a rămas fără cuvinte în momentul în care a aflat rezultatul pe care l-a primit. Tânăra susţine faptul că s-a pregătit intens pentru Bacalaureat 2017, făcând meditaţii la aproape toate materiile.„Încă nu îmi vine să cred că am luat aceste note. Am muncit din greu pentru acest rezultat. Sunt foarte bucuroasă de notele pe care le-am primit” spune Bianca Denisa Iordache. Tânăra s-a decis să studieze în continuare în cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti.

IAŞI. Bac 2017. Cel mai bun elev de la un colegiu din capitala Moldovei: „Rămân în Iaşi, la Informatică. Nu merită să pleci“

Matei Dascălu alături de colegele sale Veronica şi Ionela, aşteptând rezultatele la Bac 2017 FOTO Simona Stanciu

Matei Dascălu a obţinut media 9,73 la Bac. A terminat Colegiul „Richard Wurmbrand“ şi e decis să rămână să studieze în Iaşi. Opt elevi din judeţ au fost notaţi cu 10 la probele de la examenul maturităţii.Matei e decis să rămână în Iaşi şi să dea admitere la Facultatea de Informatică de la Universitatea „Al. I. Cuza“: „Nu merită să pleci. E mai aproape de familie, de prieteni. Urmează examenul de admitere la facultate“. Rezultatele publicate miercuri la amiază au arătat că Matei deschide lista elevilor de la Colegiul „Richard Wurmbrand“ cu 10 la Matematică, 9.90 la Informatică, 9.30 la Română şi o medie finală de 9,73. Alături de Matei două dintre colegele sale, Ionela şi Viorica, au spus că vor să dea admitere la Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“. „Eu am fost admisă la trei facultăţi din Marea Britanie, dar voi da şi la Automatică. În funcţie de rezultate voi decide împreună cu familia ce fac mai departe, dacă rămân sau plec“, a spus Viorica.

PRAHOVA. BAC 2017 Prahova. Mihai Constantin, absolvent de liceu cu media 10 la Bacalaureat: „Rămân în România! Vreau să salvez această ţară!”

Mihai Ioan Constantin, absolvent al Colegiului Naţional Nicolae Grigorescu din Câmpina este unul dintre cei doi elevi din Prahova care au reuşit performanţa să obţine media 10 la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2017. Recunoaşte cu sinceritate că media maximă l-a surprins, emoţiile pentru el fiind îndreptate către proba de Limba Română unde nu era foarte sigur că a făcut o lucrare perfectă. “Nu eram foarte sigur că o să iau 10 la Română, acolo evaluarea fiind una puţin mai subiectivă. Sincer, m-a surprins media pe care am obţinut-o la Bacalaureat. La matematică şi la fizică nu am avut emoţii, acolo ştiam că nu am greşit”, mărturiseşte Mihai.

Mihai Constantin, absolvent al Colegiului Naţional N.Grigorescu din Câmpina, media zece la Bacalaureat FOTO Facebook

Acesta a precizat că se va relaxa câteva zile şi apoi va intra din nou în focurile examenului, de data aceasta unul mult mai important, admiterea la facultate. Mihai Ioan Constantin a ales ca primă opţiune Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, decis fiind să rămână să studieze în ţară, deşi media de la BAC i-ar permite să aleagă o facultate de top din Europa şi chiar SUA.

SĂLAJ. Elevii de 10 de la Bacalaureat. Care este secretul notei perfecte

George Nicola, Raluca Morar şi Bucsi Kristian, trei din cei cinci liceeni de 10 la Bac FOTO Colaj Facebook

Cinci absolvenţi de liceu din judeţul Sălaj au reuşit performanţa de a lua 10 pe linie la examenul de Bacalaureat din acest an. Doi elevi de la Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu" Şimleu Silvaniei, doi de la Colegiul Naţional "Silvania" Zalău şi unul de la Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" Zalău sunt tinerii străluciţi care la Bac-ul din acest an a luat media 10.

SIBIU. Cele două eleve de 10 din judeţul cu cea mai mare rată de promovare la Bac: „Nu am mers niciodată la meditaţii“

Irina Linte, una din cele două eleve de 10 din judeţul Sibiu, a avut emoţii la Română: a trebuit să rescrie primele două subiecte de trei ori FOTO Facebook

Cu o rată de promovare cu peste 12 procente mai mare decât cea de la nivel naţional, elevii sibieni şi-au propulsat judeţul pe primul loc. Cele două eleve care au obţinut nota 10 pe linie, Irina Linte şi Cristina Hămbăşan, spun că nu au mers niciodată la meditaţii. Irina este din Tălmaciu, oraş aflat la 20 de km de Sibiu, de unde făcea zilnic naveta la Colegiul naţional „Gheorghe Lazăr“. Cristina este din satul Sadu, de unde, la fel, făcea zilnic naveta către Liceul „Gustav Gundisch“ din Cisnădie. Ambele au obţinut 10 pe linie la probele de la Bacalaureat şi ambele arată că pentru aceste rezultate nu au fost nevoite să urmeze vreo pregătire specială, în afara celor de la ore. Deşi nu se cunosc, cele două fete sunt decis să urmeze aceeaşi facultate: cea de Inginerie din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu.

TIMIŞ. Singura elevă din Banat care a luat BAC-ul cu 10 a îmbinat şcoala cu dansurile populare şi pregătirea pentru Medicină: „Nu vreau să fiu ipocrită“

Ansira Dinu, singura elevă din Timiş care a obţinut, până la depunerea contestaţiilor, media 10 la examenul de Bacalaureat FOTO Facebook

Singura medie de 10 la examenul de Bacalaureat din Timiş a fost obţinută în acest an de Ansira Dinu, elevă a Colegiului Naţional Bănăţean din Timişoara. Navetistă şi cu multe activităţi extraşcolare, Ansira a reuşit să obţină nota 10 la BAC datorită „unei forţe interioare” care o face să nu resimtă greutăţile.„Nu vreau să fiu ipocrită şi să spun că subiectele au fost foarte grele şi vezi Doamne cât am învăţat eu. Eu m-am pregătit, dar şi examenul a fost destul de uşor, adică accesibil”, a declarat Ansira Dinu. Tânăra a mai spus că vrea să urmeze Facultatea de Medicină, visând să devină medic chirurg.

TULCEA. Armanda-Maria Vărneanu, eleva care a luat singura medie de 10 la Bacalaureat din judeţul Tulcea: „Nu m-am meditat niciodată“

Armanda-Maria Vărneanu a obţinut singura medie de 10 la examenul de BAC din judeţul Tulcea FOTO arhivă personală

Armanda-Maria Vărneanu, absolventă a Colegiului Dobrogean „Spiru Haret“ din Tulcea, a obţinut singura medie de 10 la examenul de Bacalaureat din judeţ. Eleva, care a fost crescută mai mult de bunica sa, nu s-a meditat la nicio materie. Am întrebat-o pe Armanda care este reţeta succesului. „Personal, nu cred că există o reţetă a succesului. Rezultatele mele au însemnat mult efort, multă muncă, studiu permanent, la care, bineînţeles, s-au adăugat influenţele profesorilor mei“, a spus eleva. Pe viitor, ar dori să urmeze o carieră în diplomaţie. „Momentan. Oscilez între Facultatea de Drept de la Bucureşti sau Cluj sau limbi străine, franceza-araba“, spune ea. Armanda a fost crescută de bunică, Niculina, care i-a insuflat dragostea de învăţătură. Părinţii ei s-au despărţit demult, iar ea a rămas în custodia tatălui.

VASLUI. Povestea Anei, eleva sclipitoare dintr-un sat din Vaslui cu media 10 la Bac: „Cred că tinerii de astăzi renunţă foarte uşor, performanţa necesită timp şi sacrificii“

Ana Maria Polcovnicu FOTO arhivă personală

Ana Maria Polcovnicu, absolventa Liceului „Emil Racoviţă” Vaslui, este unul dintre cei trei elevi din judeţ care a reuşit să obţină nota maximă la toate probele Bacalaureatului 2017.Ana Polcovnicu este din localitatea Muntenii de Jos, nu are cont de Facebook, apreciind că pentru ea ar fi ”o pierdere de vreme”, iar printre pasiunile sale literatura, dansurile populare ocupă un loc aparte. Îşi doreşte să ajungă magistrat, urmând să susţină admiterea la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. ”Faptul că am provenit din mediul rural, nu a fost o problemă pentru mine după ce am ajuns la liceu. Şansa mea a fost că am avut parte de profesori extraordinari şi la şcoala din Muntenii de Jos. Datorită lor, trecerea de la gimnaziu la liceu a fost fără probleme, iar rezultatele au fost dintre cele mai bune”, explică Ana.

VRANCEA. Eleva de 10 la Bacalaureat 2017 din Vrancea: „Vreau să fiu un judecător care aplică legea“

Felicia Manuela Arion FOTO: Facebook

Performera Bacalaureatului 2017 în Vrancea este fără discuţie Felicia Manuela Arion. Felicia împlineşte 19 ani în luna septembrie şi vara aceasta a absolvit Colegiul Naţional “Unirea”, la profilul Ştiinţele Naturii. Ea a aflat despre “isprava” sa de la Bac, cu trei note de 10 pe linie, la limba română, matematică şi biologie, în timp ce se afla la pregătire, în perspectiva examenului de admitere la facultate. “Mă simt foarte bine şi sunt extrem de emoţionată. Nu-mi vine să cred că am luat nota maximă. Ştiam că am făcut ceva bun în lucrări, dar nu m-am gândit să fie atât de bun. Şi părinţii, care m-au sprijinit atât de mult, sunt foarte fericiţi”, ne-a spus Felicia Arion.

Mai puteţi citi:

UPDATE BAC 2017. S-au afişat rezultatele la Bacalaureat. Rată de promovare de 71,4%

Rezultatele de la Bacalaureat 2017 pentru absolvenţii claselor a XII-a au fost afişate. Acestea sunt disponibile la centrele de evaluare şi pe bacalaureat.edu.ro. Contestaţiile se pot depune de la ora 16.00 până la ora 20.00. Rata de promovare a fost de 71,4%, mai mare faţă de anul trecut, când a fost 68,1%.