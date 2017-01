Primul muzeu virtual din lume care are ca tematică istoria Holocaustului, realizat de Universitatea „Babeş-Bolyai“

Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly”, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, marchează comemorarea Zilei Internaţionale a Holocaustului, în data de 27 ianuarie 2017, prin lansarea Muzeului Virtual al Holocaustului din Transilvania de Nord-Vest. „După informaţiile noastre, este primul muzeu virtual din lume, care are ca tematică istoria Holocaustului”, susţin realizatorii. Muzeul a fost realizat de o echipă coordonată de Lect. Dr. Augusta Costiuc Radosav, profesor în cadrul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB. Muzeul virtual poate fi vizualizat prin accesarea link-ului

Primul muzeul virtual din lume cu această temă

„Suntem primii care am organizat materialele documentare ca un muzeul în adevăratul sens. Mai există muzee sub această titulatură, dar sunt nişte colecţii de documente digitale, care merg pe o anumită parte a istoriei Holocaustului. De exemplu, există un muzeul virtual despre pictorii evrei din Holocaust, există un site care prezintă arhivele bilibotecilor din SUA privitoare la Holocaust. Diferenţa este că aici nu vorbim despre muzee propriu-zise, ci despre o organizare de colecţii digitale. Muzeul nostru propune o naraţiune structurată sub forma unui muzeul documentar, informaţiile asupra tematicii Holocaustului sunt prezentate în totalitatea lor. Muzeu virtual este o oglindă virtuală a unui muzeu documentar, tematica este organizată cronologic şi acoperă toate aspectele tratate ale problematicii”, explică Augusta Radosav. Muzeul virtual este structurat în 5 capitole: Istoria evreilor din Transilvania, Legislaţia antisemită, Ghetto-uri şi lagăre, Mărturii, Post Holocaust.

Cei interesaţi pot intra pe siteul muzeului, care prezintă o variantă aflată încă în lucru. „Proiectul este în desfăşurare şi va fi finalizat în primăvară, cu ocazia următoarei comemorări a Zilei Holocaustului, care va avea loc în Israel. De asemenea, tot atunci vom realiza şi un muzeu documentar, o expoziţie de documente duin arhiva Institutlui de Studii Iudaice din Cluj, panourile sunt în pregătire”, a mai susţinut coordonatoarea proiectului. S-a optat pentru inaugurarea muzeului virtual acum pentru a se marca Ziua Internaţională a Holocaustului.

Muncă de aproximativ 15 ani

„Proiectul e iniţiat Institutul nostru ca o continuare a activităţii desfăşurată de 10-15 ani: pe partea didactică s-au oferit cursuri profesorilor din învăţământul preuniversitar care doreau să predea Holocaustul, iar pe componenta de cercetare s-au derulat ample cercetări istorie orală, interviuri, lucrări de doctorat, documente”, a susţinut Radosav. Conceperea efectivă muzeului a demarat în urmă cu 8 luni de o echipă de doctoranzi şi masteranzi de la Secţia de Studii Iudaice a UBB”, mai spune cadrul didactic. Din punct de vedere academic, conţinutul e redactat conform standardelor ştiinţifice şi poate fi folosit ca resursă documentară precisă şi în scop de informare în funcţie de necesităţi. Radosav mai precizează că partea de mărturii audio a fost preluată din lucrările realizate de Institutul de Istorie Orală.

